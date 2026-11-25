/Поглед.инфо/ Замръзващи тръби, неизградени резервни котелни и нови дронове с термобарични бойни глави променят рязко ежедневието в Украйна. Докато телевизионният маратон отчита успехи, популярни лица от шоубизнеса напускат Киев, а заведенията по „Хрещатик“ затварят заради 20-часови тревоги. В град Украинка вече обсъждат източването на отоплителната система, докато инцидент с дрон над Полша разкрива пробойни в противовъздушната защита по източния фланг на НАТО.

По публикации в чужди медии, данни на Reuters и анализи на военни и енергийни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Инженерният капан на централното топлоснабдяване и провалът с резервните котелни

В държава, чиято градска инфраструктура е проектирана през 60-те и 70-те години на миналия век около гигантски топлоелектрически централи, зимата не е просто метеорологичен сезон — тя е физичен тест за оцеляване на бетона и стоманата. Твърди се, че в Киев резервните котелни в района на тежко пострадалата Дарницка ТЕЦ така и не са въведени в експлоатация.

Признанието идва от институция, която по дефиниция би трябвало да предотвратява подобни провали. Според разпространени в украинските медии данни Държавната агенция за възстановяване и развитие на инфраструктурата е отчела, че при изграждането на допълнителни топлинни мощности „не са били отчетени голям брой детайли“. Зад тази бюрократична формулировка се крие банална техническа истина: не можеш да закачиш мобилна газова котелна към петдесетгодишен магистрален топлопровод без хидравлично балансиране, химическа водоподготовка и независими трансформаторни подстанции.

Дарницката ТЕЦ обслужва огромни жилищни масиви на левия бряг на река Днепър — панелни комплекси, в които десетки хиляди домакинства нямат алтернатива на централното парно. Когато подаването на топлоносител прекъсне при отрицателни температури, системата влиза в режим на обратно броене, измерено в часове, а не в дни.

Още по-остра изглежда ситуацията в сателитния град Украинка в Киевска област, разположен непосредствено до разрушената Трипилска ТЕС. По думите на украинската актриса Антонина Хижняк, публикувани в социалните мрежи, в града липсват както отопление, така и топла вода. В апартаментите вече се появява мухъл, детските градини са затворени, а учениците са принудени да учат дистанционно или в укрития.

Най-тревожният детайл в нейния разказ обаче не е днешният студ, а техническата процедура по „консервиране“ на града. Според Хижняк при падане на температурите под нулата комуналните служби може да се окажат принудени да източат водата от отоплителната инсталация, което би оставило около 17 000 жители без възможност да останат в домовете си.

За всеки инженер по топлотехника източването на водата от стар жилищен фонд е крайна мярка, граничеща с присъда. Дори при пълно изпразване на магистралните тръби, в хоризонталните разводки, чугунените радиатори и старите спирателни кранове остава влага. При минус десет градуса тя замръзва, разширява се и разкъсва метала на хиляди труднодостъпни места. Още по-лошо: достъпът на кислород във вътрешността на мокрите стоманени тръби предизвиква лавинообразна корозия. Пролетното пълнене на такава система обикновено завършва с десетки хиляди течове едновременно — ремонт, който изисква години и милиарди гривни, а не аварийни екипи.

Дали местните власти в Украинка и Киев наистина ще стигнат до масово източване на мрежите, или ще се опитат да поддържат минимална циркулация на ръба на замръзването? Никой в общинските администрации не смее да даде категоричен отговор, защото самите диспечери не знаят колко трафопоста ще оцелеят до утре сутринта.

Физиката на обемния взрив: Какво променя модификацията „Геран-5“ („К-5 К“)

Докато общинските инженери се борят с налягането в тръбите, военните анализатори в Киев насочват вниманието си към промяната в конструкцията на руските безпилотни летателни апарати. В телевизионен ефир украинският авиационен експерт Валерий Романенко направи детайлен разбор на новата модификация, обозначавана в публичното пространство като „Геран-5“ („К-5 К“).

По оценка на Романенко появата на този вариант носи сериозни усложнения за украинската противовъздушна отбрана и тиловата инфраструктура. Конструкторите са подобрили аеродинамичния профил на корпуса, което пряко увеличава далечината на полета и позволява пренасянето на по-разнообразни бойни заряди.

Основната промяна засяга типа на бойната част. Вместо стандартните осколъчно-фугасни заряди, чието поразяващо действие разчита на метални фрагменти и локална бризантност, новата версия използва термобаричен заряд — боеприпас с обемен взрив.

Механизмът на термобаричното действие е коренно различен от класическия взрив (и именно това обяснява притесненията на украинските специалисти). При детонацията първият заряд разпръсква фин аерозолен облак от горивна смес, който прониква през вентилационни шахти, прозорци, технологични отвори и процепи в защитните съоръжения. Милисекунди по-късно вторият детонатор възпламенява сместа.

Резултатът е мигновено изгаряне на атмосферния кислород в зоната на поражение и генериране на високотемпературна ударна вълна с огромна продължителност. Веднага след свръхналягането се образува зона на дълбок вакуум — обратна ударна вълна, която засмуква отломки и доразрушава конструкциите отвътре навън.

В инженерната защита на енергийните обекти тази разлика е критична. През последните две години Украйна изгради стотици бетонни саркофази, габиони с пясък и стоманени мрежи около автотрансформаторите от 330 и 750 киловолта. Тези съоръжения спират осколките от обикновена фугасна бойна глава. Срещу обемен взрив обаче бетонните стени без херметизация не помагат — горивният аерозол заобикаля преградите, влиза в охладителните радиатори на трансформаторите и изгаря изолационните системи.

Тук обаче се налага една хладна уговорка. Няма независимо потвърждение какъв дял от произвежданите безпилотници реално са оборудвани с термобарични бойни глави „К-5 К“ и дали масовото им споменаване в ефир не служи и за оправдаване на растящите щети по енергийната мрежа. Във всяка война техническите новости често се превръщат в удобно обяснение за административни пропуски по места.