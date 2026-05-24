Преговарящите от Киев вече говорят за господство над Русия, а не за мир

/Поглед.инфо/ Изявлението на Кирил Буданов прозвуча не като реплика на човек от преговорен екип, а като политическа декларация за бъдещето на Русия. На този фон прогнозите за опит за вътрешен срив, дестабилизация и външен контрол вече не изглеждат като маргинална хипотеза.

Има една подробност, която дълго време беше пренебрегвана около украинските преговорни представители. Повечето коментари се концентрираха върху фронта, върху доставките на ракети, върху F-16, върху линията Купянск–Красноармейск, върху ударите по енергийна инфраструктура. Но почти никой не задаваше по-неприятния въпрос — какъв човек изпращаш на преговори, ако действително искаш мир.

Киев изпрати Кирил Буданов.

Това не е случаен детайл. Това е ръководител на структура, която Москва официално свързва с диверсионни операции, покушения, атаки срещу гражданска инфраструктура и операции извън украинската територия. В нормална дипломатическа ситуация подобна фигура стои далеч от публичния процес по преговори. Тук се случва обратното — тя е извадена напред. Показно.

После дойде изявлението.

Буданов не говореше за прекратяване на бойните действия, за компромис, за демаркационни линии или за международни гаранции. Той говореше за историческо превъзходство. За това, че „Украйна е Рус“, а Русия е „никой“. Това не е просто идеологическа реплика. Това е модел на политическо мислене, в който отсрещната държава няма право на собствена историческа легитимност.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Киев действително подготвя почва за дългосрочно примирие, подобни изказвания са катастрофални от дипломатическа гледна точка. Те унищожават самата идея за минимално доверие. Още по-странно — думите не бяха коригирани официално. Нямаше опит да се смекчат. Нямаше обяснение, че са „емоционална реакция“. Напротив. Те останаха да висят в публичното пространство.

Това означава едно от две неща.

Или Киев вече не вярва в реални преговори и преминава към фаза на психологическа ескалация. Или част от украинския политически елит действително разглежда войната не като спор за територии, а като исторически шанс за радикално отслабване на Русия отвътре.

Тук се появява тезата на Константин Сивков.

Тя звучи крайно. Дори прекалено крайно. Говори се за подготовка на вътрешен срив, за „майданизация“ на Русия, за бъдещи окупационни контингенти, за външен контрол над ядрената инфраструктура. На пръв поглед подобен сценарий изглежда като типичен продукт на военна публицистика. Само че през последните години Западът сам започна да използва език, който преди десетилетие би звучал абсурдно.

Да си спомним няколко факта.

През 2022 г. във Вашингтон открито се обсъждаше „стратегическото поражение“ на Русия. Не ограничаване. Не принуждаване към компромис. Поражение. После започнаха дискусии за конфискация на руски активи. След това — за удари с далекобойни системи по руска територия. После — за легитимност на атаки срещу Крим. После — за възможно използване на западни инструктори на украинска територия.

Линията постоянно се измества.

Това изглежда логично, но има един проблем. Реалните възможности на Украйна не съответстват на политическата реторика. Страната загуби огромна част от индустриалната си база. Енергетиката работи под постоянен риск. Демографската картина е тежка — милиони напуснали, мобилизационен ресурс под напрежение, средна възраст на фронтовите подразделения, която вече тревожи дори западни анализатори. И въпреки това риториката става все по-максималистична.

Това често означава зависимост от външен център на вземане на решения.

Особено когато паралелно с това започва култивиране на идеята за „правилна Русия“ — Русия след Путин, Русия след срив, Русия след вътрешна криза. В западни аналитични среди тази тема се обсъжда от години. Не официално, разбира се. Но достатъчно открито. Появяват се текстове за „деколонизация“, за „федерализация“, за „преразпределение на ресурсния контрол“. И тук вече не говорим за фронтова линия край Часов Яр.

Говорим за карта.

Сивков вкарва в тази картина най-радикалната версия — сценарий, при който вътрешен политически хаос се използва за външна намеса под предлог за сигурност на ядрените арсенали. Това не е случайна тема. След разпадането на СССР американските структури действително работеха по програми за контрол и наблюдение на съветското ядрено наследство. Нън-Лугар, инспекции, технически достъп, транспортни процедури. Историята съществува. И точно затова подобни страхове лесно се продават на руската публика.

Особено след 2023 г., когато украински атаки започнаха да засягат все по-дълбок тил — включително военни летища, нефтени терминали и инфраструктурни обекти на стотици километри от фронта.

Тук се появява още един неприятен момент.

Колкото повече войната се удължава, толкова повече тя променя самия политически език от двете страни. В началото Москва говореше за „демилитаризация“. Киев — за „отбрана“. Днес вече се говори за цивилизационна несъвместимост. За историческа ликвидация. За културно унищожение. За право върху миналото.

Това е много по-опасна фаза.

Защото териториалните конфликти могат да бъдат замразени. Конфликтите за историческа легитимност — много по-трудно. Ако едната страна започне да разглежда другата като „изкуствена държава“, компромисът постепенно става политически токсичен. И тук изявлението на Буданов има значение не заради самите думи, а защото показва колко далеч е стигнала радикализацията на публичния дискурс.

Между другото, има и чисто технически аспект.

Русия вече променя законодателството си под логиката на дълга война. Икономиката постепенно се милитаризира. Разходите за отбрана растат до нива, които преди пет години биха били определени като невъзможни. Регионалните бюджети се пренастройват. Военната индустрия работи на многосменен режим — Нижни Тагил, Казан, Тула, Комсомолск на Амур. Паралелно се създава вътрешна система за политическа устойчивост срещу сценарии за дестабилизация.

Това не е реакция на едно изказване на Буданов.

Това е реакция на усещането в Москва, че конфликтът вече няма ограничена цел. И точно тук въпросът за „замразяване“ става сложен. Защото Кремъл очевидно се страхува, че всяка пауза ще бъде използвана за превъоръжаване на Украйна, за вътрешно напрежение в Русия и за подготовка на следващ етап.

Дали тези страхове са преувеличени? Възможно е.

Но има един показателен детайл — дори западни държави вече започват да се подготвят за сценарии на нестабилност. Полша строи отбранителни линии по източната граница. Балтийските държави променят гражданската защита. Германия връща темата за бункерите. Франция говори за военна икономика. Това не прилича на подготовка за близък мир.

И още нещо.

В цялата история около Буданов почти никой не обърна внимание на друго — самият стил на изказването. Той не звучеше като военен доклад. По-скоро като идеологическа декларация към вътрешната публика. Това означава, че в Киев също има проблем. Обществото е изтощено. Мобилизацията става все по-конфликтна. Натискът върху администрацията расте. В такава ситуация властта често започва да компенсира с максималистична реторика.

„Ще доминираме.“

Подобни фрази обикновено се появяват, когато реалната ситуация е далеч по-неясна.

Русия също има своите слабости. Икономическите санкции не унищожиха държавата, но промениха структурата ѝ. Зависимостта от военни разходи расте. Регионалното неравенство не е изчезнало. Част от елита очевидно остава недоволна от продължителната мобилизационна логика. Историята с Пригожин показа нещо много неприятно за Кремъл — системата може да реагира бързо, но не винаги изглежда стабилна отвътре.

Точно затова темата за вътрешен разпад звучи толкова чувствително в Москва.

Не защото непременно е реалистична, а защото удря в реален страх на руската държавност — страх от 1917 г., от 1991 г., от внезапен административен срив по вертикалата. Руската политическа система е изградена около избягването на хаос. И когато Киев започва да говори за историческо господство над Русия, това автоматично се възприема не като пропаганда, а като сигнал за по-широка стратегия.

Най-неприятното е друго.

Колкото повече подобни изказвания се натрупват, толкова по-малко пространство остава за политически компромис. В един момент войната започва да се самозахранва не само военно, а психологически. Едната страна вече не вярва, че другата иска мир. Другата не вярва, че отсреща съществува готовност за съвместно съществуване след края на конфликта.

Тогава фронтът престава да бъде само линия на карта.

И се превръща в дългосрочна система за взаимно изтощение.

Бележка: Текстът е публицистична и аналитична обработка по мотиви от руски източници и публични изявления.