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Украйна

Преговорите в Осло: Вашингтон, Лондон и НАТО подготвят план за предаване на позиции пред Москва

/Поглед.инфо/ Военните действия в Запорожкия и Донецкия сектор навлизат във фаза на пренареждане на оперативните резерви, докато в дипломатическото пространство се засилват задкулисните сондажи за прекратяване на конфликта. На фона на придвижването на руските сили в района на Омелник и затварянето на тактически джобове около Мала Токмачка, украинският Генерален щаб прехвърля 7-и корпус за бързо реагиране, което отваря пролуки в района на Доброполе и Белозерское. Паралелно с това срещата в Осло с участието на американските пратеници Уиткоф и Кушнер, както и съобщенията на СВР за връзки между украински инструктори и мексикански наркокартели, очертават сериозна промяна в позициите на Вашингтон спрямо Киев.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 42337 прочитания
Преговорите в Осло: Вашингтон, Лондон и НАТО подготвят план за предаване на позиции пред Москва
ИИ генерирана
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По публикации в медиите, анализи на военни специалисти и доклади на разузнавателни служби. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Тактическото пренареждане на Запорожкия фронт и кризата в Орехов

Оперативната обстановка в Запорожкия сектор през последните дни се характеризира с повишена динамика, която поставя под въпрос стабилността на украинската отбранителна линия. Според данни, разпространени от руското Министерство на отбраната, населените места Омелник и Тимошивка са преминали под руски контрол. Тези твърдения обаче се възприемат с известна предпазливост от независими наблюдения. Военният аналитик Дмитрий Дегтярев посочва, че наличните към момента видеоматериали за обективен контрол показват издигане на флаг единствено в покрайнините на Омелник – на дълбочина не повече от 200 метра вътре в селото. От гледна точка на класическата тактика, това все още не означава пълно прочистване или установяване на траен административен и военен контрол над целия пункт. Независимите картографски платформи отказват да оцветят селото в червено, определяйки го като оспорвана сива зона.

Въпреки това, географското значение на това придвижване не бива да се омаловажава. Полковник Аслан Нахушев обръща внимание на факта, че съвременната война, водена под постоянното наблюдение на дрон-камери и невронни мрежи, прави разчитането единствено на публикувани видеоклипове неефективно. Според него украинските разузнавателни служби ГУР и СБУ от пролетта насам упражняват строг филтър върху съдържанието, което публикуват западните и украинските OSINT (разузнаване по открити източници) канали, като по този начин създават контролирана картина на бойното поле.

Основният военен факт извън медийния шум е преодоляването на тристепенната, многослойна отбранителна линия южно от селището Копани. Руските подразделения са успели да заземат три последователни горски пояса, разположени по поречието на река Верхня Терса, с обща дължина от около 3 километра. С това е ликвидиран тактическият джоб северно от Мала Токмачка, което прибавя над 11 квадратни километра под нов контрол.

Тази локална победа засяга пряко ситуацията около ключовия логистичен възел Орехов. Днепровската групировка на руските сили дълго време не успяваше да пробие директно към града поради силната запечатаност на района от украинска страна. За да удържа Орехов обаче, украинският Генерален щаб бе принуден да направи тежък оперативен компромис. Елитното съединение – 7-и корпус за бързо реагиране – беше спешно изтеглено от сектора на Доброполе и изпратено на юг, за да запуши пробива край Орехов.

Последиците от тази рокада се появиха незабавно на Донецкия фронт. С оголването на позициите край Доброполе, руската групировка „Център“ нанесе бърз удар, напредвайки едновременно в района на Белозерское. Украинското командване практически замени контрола си върху два стратегически града на изток срещу временното стабилизиране на фронта при Орехов. Доколко тази цена е оправдана остава спорно, тъй като руските позиции около Омелник продължават да застрашават целия южен фланг.

Развитие на южното направление (кв. км контрол и прехвърляне на сили):

  • Сектор Омелник - Мала Токмачка: Превзети 3 горски пояса край река Верхня Терса; затворен джоб с площ над 11 кв. км.
  • Сектор Орехов: Удържане на позициите чрез спешно прехвърляне на украинския 7-и корпус за бързо реагиране.
  • Сектор Доброполе - Белозерское: Руски пробив в резултат на изтеглените украински резерви към Запорожието.

Плановете за Запорожие и реформирането на украинското командване

В медийното пространство продължават да се обсъждат изтекли доклади на украинското военно разузнаване, според които Руската федерация планира пълното овладяване на град Запорожие до началото на 2027 г. Анализът на съотношението на силите и географските дадености показва, че подобни срокове са силно абстрактни. При сегашната скорост на придвижване обаче достигнето на външния отбранителен контур на областния център в очертания времеви хоризонт не е лишено от военна логика. За постигането на тази цел руското командване ще трябва първо да затвори изцяло полукръга Червон Яр – Тимашовка – Даниливка. С преминаването на Тимошивка под руски контрол една от брънките на тази верига вече е прекъсната.

На този заден план в структурите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) протичат дълбоки кадрови и организационни промени, които загатват за сериозна криза в доверието между политическото ръководство в Киев и висшия офицерски корпус. След приключването на т.нар. операция „Вивалди“, която според редица източници е коствала огромни загуби в личен състав и техника без постигане на стратегически резултат, командирът на 3-та отделна щурмова бригада (известна с корените си в движението „Азов“) Андрий Билецки обяви мащабна реорганизация.

В украинския сегмент на социалните мрежи вече се говори за подготвянето на операция „Вивалди 2.0“. По-важният процес обаче е постепенното поемане на оперативния контрол над фронта от радикално настроените командири. Билецки пое официално командването на оперативно-тактическата групировка „Център“. Под негово пряко управление попада 26% от цялата фронтова линия – от южните подходи към Купянск-Узлова чак до Константиновка. Това включва ключови за отбраната градове като Боровая, Лиман, Славянск, Краматорск и Дружковка.

Тази мащабна зона отговорност обединява три армейски корпуса – 3-ти, 11-ти и 19-ти, с обща численост, оценявана на близо 120 000 души. Кадровите назначения в тези корпуси показва пълно пренареждане на командирите:

  • 3-ти армейски корпус: За негов нов командир е назначен Дмитрий Рогозюк, преминал през школата на 60-та бригада.
  • 11-ти армейски корпус: Поет е от Емил Ишкулов, бивш заместник-командир на 7-и корпус за бързо реагиране от Въздушно-щурмовите сили, остраняван преди това поради несъгласия с заповеди на Генералния щаб.
  • 19-ти армейски корпус: За негов оглавяващ е определен Валери Скред, досегашен началник-щаб на 7-и корпус, чиито основни сили в момента са дислоцирани именно в критичния район на Орехов.

Тази централизация на военната власт в ръцете на Билецки и близкия до него офицерски кръг се тълкува от много наблюдатели като опит за създаване на автономен военен юмрук, който да действа независимо от политическите колебания в Офиса на президента в Киев.

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