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Украйна

Прехвърлянето на 3-ти армейски корпус край Лиман: Стратегическо сдържане или изчерпване на резервите

/Поглед.инфо/ Напрежението в Лиманския сектор достигна нова критична точка след поредица от интензивни сблъсъци и прегрупиране на елитни украински формации. Според военни наблюдатели и експерти, ангажирането на 3-ти армейски корпус и части от "Азов" около Новоселовка и Дробишево цели да блокира руското напредване към северния фланг на Славянско-Краматорската агломерация. Забавянето на оперативната инерция край река Жеребец поставя въпроса дали войските ще успеят да пречупят контранастъпателния потенциал на противника или секторът ще се превърне в продължителна позиционна война.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 67304 прочитания
Прехвърлянето на 3-ти армейски корпус край Лиман: Стратегическо сдържане или изчерпване на резервите
ИИ генерирана
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Конфигурацията на Лиманския сектор и оперативният застой

Ситуацията в направлението около Красни Лиман през последните месеци придобива все по-сложен и многослоен характер. Според оценки на военния аналитик Юрий Баранчик, към средата на септември в този оперативен участък се наблюдава видимо забавяне на настъпателните действия. Секторът, който по проект трябваше да осигури стабилен натиск от североизток и да съдаде пряка заплаха за северните подстъпи към Славянско-Краматорската агломерация, се сблъска с поредица от контраатаки.

Лиманското направление не е изолиран епизод от бойните действия, а ключов елемент от цялостната архитектура на отбраната в Донбас. Контролът върху този район определя кой държи ключа към горските масиви край Кременная и преходите през река Северски Донец. Когато оперативното движение спре или се забави, това незабавно се отразява на съседните флангове край Купянск и Северск.

Северният издатък, надвиснал над позиционната линия на украинските въоръжени сили, се възприемаше като важен трамплин. Изгубването на инерцията тук не означава автоматично пълна оперативна криза, но според експертни коментари представлява сериозна локална загуба на темпо. Руските части бяха принудени от обстоятелствата и действията на противника да преминат от активни щурмови мероприятия към мерки за стабилизация на линията на съприкосновение.

Фронтът тук се държи на изключително тънка линия от опорни пунктове, където логистиката през горските масиви и речните заливни терраси е под постоянен визуален и огневи контрол.

Логиката на река Жеребец и северният издатък

Географският фактор в този сектор играе определяща роля. Водната преграда на река Жеребец и веригата от малки населени места — от Макеевка и Невско през Ямполовка и Торско — образуват естествен отбранителен рубеж. Боевете за контрола над тези села продължават с месеци, като всяка височина и всяко дере сменят тактическото си значение в зависимост от метеорологичните условия и насищането с безпилотни летателни апарати.

Задържането на позиционния издатък на север от Лиман имаше за цел не просто да върже спрели украински части, а да поддържа постоянен огневи натиск върху логистичните артерии, захранващи украинската групировка в района. Когато този натиск отслабне, противникът получава възможност да прегрупира артилерийските си средства и да освободи ресурс за контранастъпателни импулси.

Според неофициални източници от терена, стабилизирането на фронта на изток и североизток от града изисква значителни инженерни усилия и засилване на контрабатарейната борба. Река Жеребец престана да бъде просто линия на картата; тя се превърна в зона на изнурителни артилерийски дуели, при които всяко преминаване на техника през мостовите съоръжения или насипните прелези се превръща в рискована операция.

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