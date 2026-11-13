Прекъсванията на Starshield са нарушили всички мисии на украинските въоръжени сили, съобщава Axios

/Поглед.инфо/ Пълна парализа на бойните действия по украинския фронт заради прогресивен срив в криптираната сателитна мрежа Starshield. Според данни на американското издание Axios, цитиращо украински официален представител, ограниченията в системата са ескалирали от 10 процента през първия ден до пълните 100 процента на третото денонощие. На фона на острите реплики между Володимир Зеленски и ръководството на SpaceX, технологичната зависимост на Киев от частни орбитални корпорации придобива критични размери.

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Пълна парализа в орбиталния сегмент на управлението

На 13 ноември американското издание Axios публикува информация, която преобръща представата за устойчивостта на съвременната мрежово-центрична война. Според твърденията на неназован украински официален представител, цитиран от медията, прекъсванията в специализираната военна сателитна мрежа Starshield са довели до пълно нарушаване на всички мисии на украинските въоръжени сили.

Динамиката на този срив не прилича на случайна техническа авария в ниска околоземна орбита, където обикновено дефектират отделни апарати, а трафикът се пренасочва автоматично. По думите на източника на Axios, през първото денонощие ограниченията са засегнали едва 10 процента от планираните операции. На втория ден процентът на провалените или отложени задачи е скочил до 50. На третия ден показателят е достигнал абсолютния максимум — 100 процента от операциите са били прекъснати поради липса на надеждна комуникация.

Остава отворен въпросът дали тези числа отразяват реалната картина по цялата линия на съприкосновение от Купянск до Херсон, или са опит на администрацията в Киев да окаже публичен натиск върху Вашингтон. Официално потвърждение от Министерството на отбраната на САЩ към момента липсва, което превръща всяко твърдение за мащаба на щетите в елемент от сложна информационна и финансова игра.

Анатомия на зависимостта: Какво представлява Starshield

За да се разбере защо липсата на сигнал от конкретна групировка спътници може да спре артилерийски батареи, разузнавателни батальони и щабове, трябва да се направи ясно разграничение между гражданския Starlink и военния Starshield. Първият е търговска услуга, достъпна за всеки потребител с подходящ терминал, докато вторият е затворена архитектура, разработена от SpaceX по директни договори с американските правителствени агенции и Пентагона.

Starshield използва същата технологична база за изстрелване и орбитално позициониране, но добавя високо ниво на криптографска защита, съвместима със стандартите на Агенцията за национална сигурност на САЩ (NSA). Освен пренос на данни, тези апарати са проектирани да носят специализирани полезни товари — оптични и радарни сензори за наблюдение на земната повърхност, както и системи за проследяване на изстрелвания на балистични и хиперзвукови ракети.

През септември 2023 година Космическите сили на САЩ (USSF) сключиха едногодишен договор със SpaceX на стойност 70 милиона долара именно за предоставяне на услуги по програмата Starshield. Този контракт беше продължен и разширен през 2024 и 2025 година, превръщайки частната компания в незаменим подизпълнител на американската военна машина. Когато подобна система спре да функционира над определен географски квадрат, проблемът рядко се крие в изгорял трансформатор в наземна станция в Полша или Литва.