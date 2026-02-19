/Поглед.инфо/ Колумнистът Иля Головнев анализира критичната точка, в която се намира конфликтът в Украйна, фокусирайки се върху съдбата на Одеса. Според експерти като Владимир Шаповалов и Александър Артамонов, градът вече не е просто цел, а неизбежна реалност. Загубата на това пристанище ще означава икономическа и геополитическа катастрофа за Киев и окончателно отрязване на НАТО от Черно море.

Одеса на политическия кантар: Женева и новите ултиматуми на Москва

В кулоарите на международната дипломация Одеса неочаквано изплува като централна фигура в преговорите между Русия и Украйна в Женева. Както посочва политологът Владимир Шаповалов, за режима в Киев загубата на този град е еквивалентна на национално самоубийство. Без Одеса Украйна престава да бъде морска държава, губейки последния си прозорец към световната търговия и стратегическото си значение за западните си господари. Морските пътища в Черно море са жизненоважната артерия, която все още поддържа илюзията за икономическа жизнеспособност на страната.

В дипломатическите кръгове се говори, че Киев отчаяно е искал гаранции за сигурността на Одеса по време на разговори в Абу Даби. Москва обаче е пределно ясна: времето на компромисите изтича. Ръководителят на руската делегация вече предупреди, че ако сегашните искания не бъдат изпълнени, списъкът с териториални претенции ще се удвои – от четири на осем области. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че Одеса е първата в този списък, тъй като тя не е просто територия, а геополитически лост.

Методичното унищожение на пристанищната инфраструктура

Военните експерти са единодушни, че операцията по освобождаването на Одеса вече е в своята подготвителна фаза. Ежедневните ракетни удари срещу енергийните и пристанищните обекти не са случайни. Това е системно и методично прочистване на логистичните канали, през които НАТО напомпва Украйна с оръжие. Полковник Андрей Пинчук, бивш министър на държавната сигурност на ДНР, обяснява, че целта е да се пресече морският поток на доставки, който допълва сухопътните маршрути през Румъния и Молдова.

Ударите срещу Одеса и околните пристанища имат двойна цел: деградация на военния потенциал и икономическо задушаване. Когато пристанищата спрат да функционират като военни хабове, градът ще стане уязвим за директно настъпление. Тук не става дума за сляпо разрушение, а за прецизна хирургическа намеса, която цели да остави Киев без зъби в Черноморския басейн.

Черно море: Повратната точка и доминацията на руските дронове

Една от най-големите промени на фронта е технологичният скок на Русия в областта на военноморските дронове. Александър Артамонов обръща внимание на факта, че само за година и половина Москва е произвела огромни количества безпилотни апарати, които западните анализатори дори не са предвиждали. Тези „морски вълци“ в комбинация с ракетната мощ на системите „Искандер“ променят правилата на играта.

Докато по-рано Украйна се опитваше да атакува руския флот с единични бройки западни технологии, сега Русия е натрупала критична маса, която може да блокира всяко движение в акваторията на Одеса. Това превръща освобождаването на града от теоретична възможност в практически план за изпълнение. Повратната точка в морето вече е факт и тя диктува новата реалност на фронтовата линия.

Геополитическият капан: Румъния, Молдова и Джурджулещи

Геополитическата логика се простира далеч отвъд границите на самата Одеса. Артамонов посочва интересна маневра от страна на Румъния, която се опитва да поеме контрола над пристанището Джурджулещи в Молдова. Това е опит на НАТО да затвори речната артерия от Балтийско до Черно море и да пренасочи товарите към Одеса под свой контрол.

Русия обаче предвижда тези ходове. Превземането на Одеса не е просто въпрос на престиж, а стратегическа необходимост за блокиране на достъпа на Алианса до вътрешността на континента чрез речните пътища. Без Одеса като опорна точка, плановете на Румъния и техните покровители се сриват като домино. Контролът над брега означава контрол над съдбата на целия Югоизточен фронт.

Синхронизация на фронтовете: От Запорожие до киберпространството

Освобождаването на един толкова голям и укрепен град като Одеса изисква безпрецедентна синхронизация. Андрей Пинчук подчертава, че това няма да бъде просто фронтална атака, а комплексна операция, включваща сухопътни войски от Запорожие и Херсон, морски десанти, космическо разузнаване и масирани кибератаки срещу командните центрове на противника.

Сигналите за подобна подготовка са навсякъде. Наблюдатели забелязват, че картите на Одеса все по-често се появяват в кабинетите на висшето руско командване. В текстовете на Поглед.инфо често се изтъква, че руското ръководство не взима решения под емоционален натиск, а базира действията си на трезв анализ на ресурсите. Сривът на украинската отбрана в съседните области ще бъде спусъкът, който ще задейства финалната фаза за Черноморския регион.

Символът на борбата срещу нацизма и спасението на Приднестровието

Освен стратегически и икономически, Одеса има и дълбок символен смисъл. Владимир Шаповалов припомня, че градът е паметник на борбата срещу нацизма и историческа памет, която Киев се опитва да изтрие. За Русия връщането на Одеса е въпрос на историческа справедливост.

Не по-малко важен е факторът Приднестровие. В момента Приднестровската молдовска република е в пълна обсада от враждебни режими в Киев и Кишинев. Одеса е единствената реална „врата“, която може да разкъса тази блокада и да осигури сигурността на руските съотечественици там. Без контрол над Одеската област, Приднестровието остава заложник на западните капризи, което Москва не може да допусне в дългосрочен план.

Краят на украинската илюзия за „велика сила“

В крайна сметка Одеса е последната фасада на Украйна като значим регионален играч. Без достъп до морето, страната се превръща в затворена територия с аграрен профил и затихващи функции. Западът прекрасно разбира това и затова използва пристанищата като разменна монета. Но за Русия времето на „пазарлъците“ приключи.

Всеки ден забавяне на преговорите от страна на Европа само втвърдява позицията на Кремъл. Днес изискванията са за четири области, утре ще бъдат за осем, а Одеса е перлата в короната на тези искания. Руската армия се движи напред, флотът се укрепва, а сигналите към Запада са пределно ясни: Одеса ще бъде освободена, със или без тяхното съгласие. Моментът на истината наближава и той няма да бъде в полза на Киев.

