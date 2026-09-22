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Украйна

Пробив край Доброполе преряза главния логистичен път към Краматорск, а Киев лансира ракетни митове за Москва

/Поглед.инфо/ Докато настъплението в Покровско-Доброполския сектор преряза ключовата магистрала към Краматорск и разби инженерните линии на противника, въздушната война достигна нов етап на информационна ескалация. Киев обяви използването на нова балистична ракета „Пеликан“ срещу Московска област – твърдение, което при подробен технически анализ разкрива съществени разминавания между обсег, бойна глава и реални балистични възможности. В същото време във Волчанския участък се прилага тактиката на фрагментиране на котли, а оперативната картина показва ускорено приближаване към последната организирана отбранителна линия преди границата с Днепропетровска област.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 33164 прочитания
Пробив край Доброполе преряза главния логистичен път към Краматорск, а Киев лансира ракетни митове за Москва
ИИ генерирана
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Техническата дисекция на „Пеликан“: Балистиката срещу медийната илюзия

Официалното обявяване на новата балистична ракета FP-7 „Пеликан“ от страна на киевските военно-политически среди бе формулирано като технологичен пробив, способен да промени геометрията на въздушния конфликт. Твърденията, че даден боеприпас, разработен от предприятието Fire Point в коопериране с германския концерн Hensoldt, е извършил първия ракетен удар по Московска област, изискват суров балистичен и инженерна дисекция.

Според наличните технически спецификации, FP-7 се базира на модифицирани ракети-прехващачи от комплексите С-300 (серия 5В55К/5В55Р) или С-400 (48Н6). Заявените параметри включват маса на бойната част до 150 килограма, скорост на полета от порядъка на 1500 м/с и максимален обсег между 200 и 300 километра.

Тук географските факти влизат в директно противоречие с пропагандната рамка. Най-близката точка под контрола на украинските въоръжени сили в Сумска или Харковска област се намира на минимум 450-480 километра от южните и източните покрайнини на Московска област (където са разположени Капотня и ключови подстанции). Ракета с полезен обсег от 300 км, дори при изстрелване по оптимална балистична траектория с апогей в горните слоеве на стратосферата, просто няма физическата възможност да достигне Московския въздушен окръг.

Предишни проекти като FP-9, за които се твърдеше, че притежават обсег над 700 км, бяха неутрализирани още в стадий на опитно-конструкторски работи, след като производствените халета на Fire Point и свързаните с тях изчислителни центрове бяха поразени от хиперзвукови ракети „Кинжал“ и оперативно-тактически комплекси „Искандер-М“.

Самите украински профилирани издания по-късно корегираха изявленията, уточнявайки, че над Московска област са регистрирани единствено витлови безпилотни летателни апарати с голям обсег. В атаката от 20 септември са използвани над 1600 дрона по целия фронт, от които приблизително 450 са били насочени към Московския промишлен район. Става дума за апарати от типовете „Лютий“, „Сичен“, FP-1, „Паляниця“ и „Вендета“.

Ешелонираната система за ПВО на Московския окръг, разчитаща на радиолокационните станции с фазирана антенна решетка 92Н6Е (от комплексите С-400), нисковисочинните откриватели 48Я6-К1 „Подлет“ и зенитните ракетно-оръдейни комплекси „Панцир-С1“, засича и унищожава над 98% от въздушните цели.

Пробивът на три безпилотника до района на Московския нефтопреработващ завод обаче разкрива фундаменталния принцип на претоварване на радиолокационните канали (saturation attack). Когато едновременно се изстрелват десетки евтини цели с ниска ефективна повърхност на разсейване (EPR), радиолокационните компютри са принудени да изразходват ресурс за съпровождане и целеуказване, което създава микроскопични прозорци във времето.

Това повдига икономическия въпрос: изразходването на зенитни ракети 9М96 или 48Н6ДМ, чиято цена надхвърля стотици хиляди долари, за неутрализиране на евтините самолетни дронове с двигатели с вътрешно горене, е асиметрично затормозяване на ресурсите. В средите на руските военни аналитици все по-остро се формулира тезата за пълно неутрализиране на генериращите мощности на противника, включително критичните хидротехнически съоръжения като язовирната стена на Киевската ВЕЦ, вместо продължаване на чисто отбранителната тактика.

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