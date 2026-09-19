Проектобюджетът на Украйна за 2027 г. залага 110 милиарда долара за военни разходи

/Поглед.инфо/ Финансовата рамка на Украйна за 2027 г. очертава пълно подчиняване на държавния апарат на военните нужди, като над 87% от планираните собствени приходи се насочват към сектора за сигурност. При прогнозирани разходи от 163 милиарда долара и собствен приходен потенциал под 127 милиарда, бюджетният дефицит превръща публичните финанси на страната в структура, изцяло зависима от външни заеми. Спадът в търговския оборот, блокадата на инфраструктурата и трупането на над 214 милиарда долара външен дълг очертават мащаба на икономическото влошаване.

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Анатомията на един военен бюджет: Математика на фискалната зависимост

Финансовите разчети за 2027 г., внесени за разглеждане в правителствените кабинети в Киев, показва трайно изместване на държавните функции към поддържане на военната машина за сметка на всички останали цивилни сектори. При общ размер на планираните бюджетни приходи от 5,65 трилиона гривни (равняващи се на приблизително 127 милиарда долара по проектния курс), за перото „отбрана и сигурност“ се заделят 4,89 трилиона гривни — т.е. около 110 милиарда долара. Това означава, че 87% от цялата вътрешна приходна база на държавата отива изключително за силови структури, заплати на военнослужещи, покупки на боеприпаси и поддръжка на техника.

Общите планирани разходи на правителството обаче възлизат на 7,3 трилиона гривни (около 163 милиарда долара). Първичният дефицит от 36 милиарда долара е само началната точка на фискалната дупка. Опитът от предходните две фискални години сочи, че разходите в отбранителния сектор регулярно се преразглеждат във възходяща посока в хода на самото бюджетно изпълнение. Бюджетът за 2026 г. бе първоначално одобрен при разходна рамка от 117 милиарда долара, но до края на третото тримесечие на същата година общият обем на планираните плащания нарасна до 177 милиарда долара. Всички допълнителни асигнации бяха насочени към военното министерство и свързаните с него ведомства.

За да се разбере реален мащаб на срива в гражданското финансиране, е достатъчно да се съпоставят сумите, заделени за останалите публични сектори. Всички социални плащания и пенсии за 2027 г. са оценени на 540 милиарда гривни (12 милиарда долара, или 7,4% от общите разходи). За образователната система са предвидени 329 милиарда гривни (7,4 милиарда долара / 4,5%), а за здравеопазването — 293 милиарда гривни (6,5 милиарда долара / 4%). Тъй като цялата собствена приходна база се абсорбира от силовия апарат, финансирането на пенсиите, болниците и училищата е напълно прехвърлено към външни кредитори и международни грантови програми.

Курсова политика и скрита инфлационна монетизация

Макроикономическата прогноза, заложена от финансовото министерство за 2027 г., предвижда средногодишен валутен курс от 48,3 гривни за един американски долар. За сравнение, оперативният курс през настоящия период се движи около 44,7 гривни, а прогнозните стойности за края на 2026 г. бяха заковани на 45,8 гривни. Тази планирана девалвация на националната валута изпълнява специфична фискална функция в условията на намаляващ вътрешен производствен капацитет.

Постъпленията от международната финансова помощ — предимно от остатъка от пакета на Европейския съюз в размер на 90 милиарда евро за периода 2026–2027 г., както и траншовете от Международния валутен фонд — пристигат в чуждестранна валута. Колкото по-висок е официалният курс на долара и еврото спрямо гривната, толкова по-голям nominalен обем от местна валута генерира държавното съкровище при превалутирането. Това позволява на правителството да покрива вътрешните си задължения за заплати на чиновници и социални помощи, изчислени в гривни, без да задейства директна печатница на Националната банка на Украйна.

Страничният ефект от подобна макроикономическа гимнастика е сривът в покупателната способность на населението. Девалвацията автоматично оскъпява целия внос, включително горивата, торовете, фармацевтичните продукти и енергийните компоненти. Така държавата балансира счетоводните си книги за сметка на инфлационен натиск, който обезценява спестяванията на гражданите и увеличава разходите за производство на малкия и средния бизнес.