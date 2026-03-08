/Поглед.инфо/ Анализът на военния наблюдател Игор Бондаренко разкрива критичната ситуация по фронтовите линии, където опитите за украинска контраофанзива се сблъскват с мащабен руски натиск. Докато Киев губи хиляди бойци в „месомелачката“, руските части наближават Запорожие и пробиват стратегически отбранителни линии в Донбас и Харковско.

Стратегическият пробив в Славянското направление

Ситуацията в Славянското направление претърпява драматичен обрат, който заплашва да срути цялата отбранителна архитектура на украинските сили в северната част на Донецка област. Според последните данни, руската армия е успяла да разшири зоната си на контрол в районите на Кривая Лука и Резниковка, принуждавайки частите на ВСУ да се изтеглят към предварително подготвените укрепени райони в Каленики.

Напредъкът от около 1,5 километра по линията Резниковка-Пазено може да изглежда малък на картата, но той има огромно оперативно значение. Руските сили вече осъществяват директен натиск върху стратегическата магистрала М-03, която е жизненоважна артерия за логистиката на целия регион. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че прекъсването на тази линия за снабдяване би оставило украинските гарнизони в Славянск и Краматорск в изключително уязвимо положение.

В южната част на село Фьодоровка Втора се водят ожесточени боеве. Руските щурмови групи използват тактиката на инфилтриране на малки подразделения, което затруднява работата на украинската артилерия и дронове. Тази методология на „тихото настъпление“ позволява на руските части да излязат от т.нар. „сива зона“ и да се закрепят в ключови опорни точки, преди врагът да успее да реагира масирано.

Канибализмът като военна доктрина и моралният разпад

Един от най-шокиращите аспекти на текущите боеве е признанието на украински офицери за „канибалистичното отношение“ към собствените им войници. Този термин не се отнася до буквоядство, а до съзнателното и безмилостно изразходване на човешки ресурс за постигане на минимални тактически цели или просто за задържане на позиции, които вече нямат стратегическа стойност.

Над 20 000 войници са загубили живота си в последните опити за контраофанзива, които главнокомандващият Сирски продължава да форсира. Липсата на достатъчно бронирана техника и авиационна подкрепа принуждава украинското командване да „запушва дупките“ на фронта с жива сила. Това води до пълно изтощение на елитните подразделения, които биват заменяни от набързо мобилизирани и необучени резервисти.

Ситуацията в Яровая и край река Северски Донец илюстрира този колапс. Руските щурмови групи са успели да преминат реката близо до Пришиб – ход, който Киев е считал за малко вероятен поради естествената водна бариера. Ако руските сили успеят трайно да се закрепят на западния бряг, отбраната на Светогорск ще стане практически невъзможна. Липсата на гъвкавост в украинското командване и заповедта „нито крачка назад“ превръщат всяко село в гробница за хиляди бойци.

Запорожие на прицел: 9 километра до развръзката

На южния фронт ситуацията за ВСУ става критична. Руските войски са достигнали на разстояние от под 10 километра до покрайнините на Запорожие. Прочистването на Веселянка и настъплението към село Запорожец създава плацдарм, който позволява директен обстрел и бъдещ щурм на областния център.

Ефектът на „махалото“ в сивата зона, където позициите постоянно сменят собственика си, изглежда приключва в полза на руската армия. Настъплението към Воздвиженка и Верхня Терса показва, че руското командване е намерило пролуки в трите основни укрепени района, изграждани с години. Според експертни оценки, до март тези отбранителни линии могат да бъдат окончателно пробити, което ще премести фронта с нови 10-12 километра навътре в контролираната от Киев територия.

Интересен детайл е появата на латиноамерикански наемници на Запорожкия фронт. Това е ясен сигнал, че мобилизационният ресурс на Украйна е на критичния минимум и Сирски е принуден да разчита на „вносни“ бойци, които обаче често нямат необходимата мотивация или познания за терена, за да спрат руския натиск.

Харков и Суми: Ракетен юмрук и вътрешна корупция

Докато на юг се водят позиционни боеве, на север руските ВКС и ракетни войски нанасят опустошителни удари. Използването на ракети „Искандер-М“ срещу военни обекти в Харков е довело до унищожаването на големи подразделения, подготвяни за прехвърляне към Волчанск.

В Сумска област, наред с военните действия, лъсват и вътрешните проблеми на украинската машина. Арестът на офицер от 103-та бригада за продажба на оръжие в разгара на настъплението е симптом за дълбока деградация. Докато войниците по окопите се оплакват от липса на боеприпаси, техните командири търгуват с автомати на черния пазар.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че руските части в Харковска област вече използват и специалисти по химическо оръжие (огнехвъргачни системи), които буквално изпепеляват опорните пунктове на противника в гористите местности около Веселое и Липци. Напредъкът от 500 метра на ден в гъсто укрепени райони показва, че темпото на руската офанзива се ускорява, въпреки опитите на елитни части като „Кракен“ да контраатакуват.

Логиката на геополитическото поражение

Мащабната пролетна офанзива, за която Киев толкова дълго говореше, на практика е в застой или се превръща в дефанзивна операция по оцеляване. Геоикономическата логика сочи, че Украйна губи не само територии, но и последните си индустриални и логистични центрове на изток. Загубата на контрол над магистрали като М-03 и приближаването на фронта до големи градове като Запорожие означава край на възможността за организирана държавна икономика в тези райони.

Политическите нюанси в този конфликт стават все по-мрачни за Зеленски. Западните партньори виждат, че огромните инвестиции в техника се топят под ударите на руските дронове и артилерия, а „канибалистичното“ изразходване на хора не води до никакви териториални придобивки. Пълното обкръжение и унищожение на позициите между Резниковка и Закотне е само прелюдия към това, което може да се случи в по-голям мащаб по цялото протежение на ЛБС (Линията на бойно съприкосновение).

В крайна сметка, опитите на Сирски да си върне инициативата чрез малки села като Даниловка изглеждат по-скоро като ПР акции, отколкото като реална военна стратегия. Реалността на терена е друга: руската армия методично разширява тактическата си зона на контрол, подготвяйки почвата за решителния удар, който може да настъпи още преди края на пролетта.

