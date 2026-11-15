Провокация с руски безпилотни летателни апарати: реален сценарий или продължение на информационната война?

/Поглед.инфо/ Над Европа надвисва опасността от провокация, способна да предизвика пряк военен сблъсък между Русия и НАТО. Появиха се твърдения за подготовката на над сто руски ударни дрона за нападение срещу Полша, при което вината да бъде хвърлена върху Москва. Азербайджанският политолог Илгар Велизаде поставя под съмнение достоверността на този сценарий и предупреждава за катастрофалните последици от подобна операция. Кой би имал интерес да подпали голяма европейска война и къде свършва информационната манипулация?

Появилата се информация за възможна подготовка на мащабна провокация с използването на руски ударни безпилотни летателни апарати срещу държави от Европейския съюз повдига цяла поредица от въпроси. Става дума не само за техническата възможност за осъществяване на подобна операция, но и за предполагаемите ѝ последици, както и за това доколко такъв сценарий съответства на настоящата военно-политическа обстановка в Европа.

Според наличните сведения на територията на Националния комплекс „Експоцентър Украйна“ в Киев се твърди, че са събрани над сто руски ударни безпилотни летателни апарата от различни видове с голям обсег на действие. Твърди се, че безпилотните апарати могат да бъдат подготвени за масиран удар срещу държави от ЕС, преди всичко срещу Полша, след което се предполага отговорността за нападението да бъде възложена на Русия.

Азербайджанският политолог Илгар Велизаде, коментирайки възможния сценарий, преди всичко обърна внимание на това, че при съвременните условия би било изключително трудно да се скрият обстоятелствата около изстрелването на безпилотните апарати.

„Струва ми се, че това все пак е невъзможно“, отбеляза той.

Може ли да се скрие изстрелването на безпилотните апарати?

По думите му, дори да се предположи, че тези безпилотни апарати могат да бъдат събрани и насочени към западните държави, установяването на мястото на изстрелването им не представлява непреодолима задача.

„Сега виждаме и наблюдаваме, че не е толкова трудно да се открие мястото, откъдето се изстрелват безпилотните апарати, откъде се изстрелват и, както още се нарича, не е толкова трудно да бъдат засечени чрез радиопеленгация“, каза политологът.

При това Велизаде посочи и друга страна на въпроса. Масовото изстрелване на голям брой безпилотни летателни апарати винаги е свързано с риск от непредсказуемо развитие на събитията. Част от безпилотните апарати могат да достигнат целта и да нанесат реални щети на инфраструктурни обекти или дори на цивилното население.

Цената на възможната провокация

В такъв случай обаче възниква принципен въпрос: готови ли са държавите, срещу които се предполага, че би могла да бъде насочена подобна операция, съзнателно да приемат толкова сериозни последици?

„Как се получава така, че самите те са заинтересовани или са готови да понесат такива последици? Тоест предварително са готови за това, че на техни обекти може да бъде нанесена някаква вреда или че може да пострада цивилното, мирното население“, подчерта експертът.

Според него провеждането на подобна операция, в случай че впоследствие бъде извършено разследване, неизбежно би довело до сериозни последици за нейните организатори. В съвременния свят, смята той, е значително по-трудно да се скрие мащабна операция, отколкото това е било възможно в миналото.

„Ако бъде проведено разследване, там много глави ще паднат, както се казва. Разбира се, всяка операция може да бъде проведена, но сега не е нито 1914 година, нито 1941 година и в крайна сметка всичко тайно става явно“, заяви той.

Точно поради тази причина Велизаде се отнася предпазливо към версията за възможността да бъде осъществен подобен сценарий. Същевременно той допуска, че самата информация за подготовката на такава провокация може да преследва определени политически и информационни цели.

Ако целта на предполагаемата операция е да се създаде впечатление, че Русия преминава към преки нападения срещу европейските държави, последиците биха могли да се окажат изключително сериозни. В такъв случай вече би ставало дума не за хибридно противопоставяне, а за фактическо преминаване на конфликта на ново равнище.

„Целта е да се покаже, че Русия напада вече не на думи, а на дело, че това вече не е хибридна война, а истинска война. Но тогава европейските държави трябва да реагират в съответствие със съответните разпоредби на устава на НАТО“, отбеляза той.

Готова ли е Европа за голяма война?

По думите му подобно развитие на събитията би могло да предизвика верижна реакция и да доведе до началото на сериозен военен конфликт.

„Ще започне сериозна война. Заинтересована ли е Европа днес от открита война с Русия?“, пита експертът.

Велизаде припомни, че руската страна многократно е заявявала готовността си да реагира с военни средства в случай на агресивни действия от страна на европейските държави. Същевременно, по думите му, европейските политици побързаха да подчертаят, че подобни действия не се планират.

Нещо повече, както отбелязва политологът, Европейският съюз и отделни европейски държави днес, напротив, се стремят да избегнат ненужна ескалация.

„Европейската страна, Европейският съюз, отделните държави, напротив, се стараят да избегнат ненужна ескалация. Те открито и често говорят за това, че Европа не е готова за такава голяма, мащабна война, и дори говорят за необходимостта да се спечели време, за да се подготвят за такава война“, каза той.

В тази връзка у експерта възниква още един логичен въпрос: защо европейските държави трябва да провокират допълнително напрежение, ако самите те признават, че не са готови за пряк военен сблъсък?

„Защо на този фон им е необходимо да провокират подобно напрежение?“, отбеляза Велизаде.

По този начин, според политолога, цяла поредица от обстоятелства налагат предпазливо отношение към версията за възможността да бъде осъществена подобна мащабна провокация. Техническите възможности на съвременните средства за наблюдение и последващо разследване, рискът от нанасяне на реални щети на европейската инфраструктура и населението, както и липсата на очевиден интерес от страна на Европа към преминаване към открита война правят подобен сценарий изключително рискован за всички негови потенциални участници.

„По цяла поредица от показатели може да се направи изводът, че всичко това все пак е по-скоро от поредицата на продължаващата информационна война и информационните войни, отколкото реален сценарий, който би могъл да се разглежда днес“, обобщи той.

С една дума, информацията за възможна подготовка на мащабно нападение с използването на руски безпилотни летателни апарати изисква особено внимателна проверка. Подобен сценарий е свързан с твърде голям брой рискове — от възможността да бъдат установени обстоятелствата около изстрелването на безпилотните апарати до непредсказуемите политически и военни последици.

На фона на стремежа на европейските държави да избегнат пряка ескалация и на техните изявления за неготовност за мащабен военен конфликт версията за подготовката на подобна операция изглежда по-скоро като част от продължаващото информационно противопоставяне, отколкото като реалистичен сценарий за развитие на събитията. В условията, при които всеки сериозен инцидент е способен да предизвика верижна реакция, цената на една грешка или умишлена провокация може да се окаже твърде висока за всички страни.