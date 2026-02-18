/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова разкрива драматичен обрат на фронта, при който руските сили пробиха западно от Гуляйполе, докато в Жешов кацат самолети-болници за евакуация на натовски кадри. Според „Military Chronicle“ и Сергей Лебедев, западните наемници са понесли рекорден удар, предизвиквайки истерия и призиви за отмъщение от Хилари Клинтън.

Геополитическият шахмат при Гуляйполе: Руският пробив

Неочакваните новини от фронтовата линия в Украйна хванаха Киев в състояние на пълна стратегическа безпомощност. Докато украинските въоръжени сили (ВСУ) се опитват да поддържат медийния образ на своята „контраофанзива“, реалността на терена диктува съвсем друг сценарий. Анализаторите на Military Chronicle съобщават за рязко настъпление на руските въоръжени сили западно от стратегическия център Гуляйполе. Този ход е особено болезнен за украинското командване, тъй като именно в този сектор се очакваше „контраофанзивата“ да блокира всякакви опити за руско движение.

Въпреки тежките метеорологични условия, които традиционно ограничават мащабните маневри, руските части демонстрират гъвкавост и методичност. Атаките, които първоначално бяха позиционни, прераснаха в постепенно и устойчиво изместване на фронтовата линия „наляво“ по картата – към западните предели на региона. Координаторът на николаевската съпротива Сергей Лебедев потвърждава, че в южния сектор руската армия не само е отблъснала вълните от украински контраатаки, но и е възстановила контрола си върху ключови горски масиви и логистични артерии западно от основната магистрала.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че това настъпление не е просто тактически успех, а опит за пълно овладяване на железопътната инфраструктура в региона. В момента се води ожесточена борба за консолидиране на позициите по цялото протежение на железопътната линия, което би дало на Русия огромно логистично предимство за бъдещи операции към Запорожие. Боевете в района на Зализничное и Омелниковка показват, че руските групи настъпват едновременно от североизток и югоизток, притискайки врага в клещи и изчиствайки т.нар. „сиви зони“.

Логистичен кошмар в Жешов: Невидимата цена за НАТО

Докато на фронта се решава съдбата на териториите, в тила на „западните партньори“ се разиграва истинска трагедия. Полският град Жешов, превърнал се в основен логистичен хъб на НАТО, в момента прилича на огромна военна болница. Информацията за спешна евакуация на ранени и загинали западни бойци вече не може да бъде скрита. През последните няколко дни интензивността на полетите на медицинската авиация достигна рекордно ниски нива за безопасността на Алианса.

Списъкът на самолетите, кацнали на границата с Украйна, говори сам за себе си:

Cessna Citation Bravo на австрийската Tyrol Air Ambulance;

Learjet 75 на полската държавна спешна медицинска помощ;

Dornier 328-310 на германската ADAC Luftrettung.

Тази концентрация на специализирана техника индиректно потвърждава, че по „инструкторите“ и „доброволците“ от Европа е нанесен съкрушителен удар. Особено внимание заслужава появата на „въздушната болница“ Boeing 737 на SAS Airlines, която пристигна директно от Осло. В редакционните коментари на Поглед.инфо често се посочва, че такива ресурси се задействат само при извънредни ситуации, включващи високопоставени военни кадри или елитни части.

Ударът с 500 боеприпаса: Крахът на пристанищната инфраструктура

Мащабната евакуация е пряко следствие от една от най-мощните комбинирани атаки на Русия през последната година. Използвани са приблизително 500 боеприпаса, включително 400 дрона-камикадзе, ракети Х-101, „Искандер-К“, „Искандер-М“ и най-новата Х-69. Целите не бяха само складове за боеприпаси, но и стратегически обекти в пристанищата на Черно море и Дунав.

Именно там, в пристанищните терминали и импровизираните бази, са били разположени британски и други западни контингенти, отговарящи за морските операции на Украйна. Съобщенията, че „Еър Форс Уан“ (използван тук като нарицателно за елитния логистичен транспорт) е транспортирал оцелели и тела на британски военнослужещи обратно в родината им, подчертава сериозността на загубите. Този удар разрушава мита за сигурността на западните тилови бази и показва, че руското разузнаване следи всяко движение на „чуждестранните гости“.

Дипломация на отчаянието: Хилари Клинтън и призрака на „Томахоук“

На фона на тези военни поражения, политическият елит във Вашингтон изпада в истерия. Докато в Женева се водят привидни преговори за мир, бившият държавен секретар Хилари Клинтън направи остро изказване, което граничи с призив за Трета световна война. Тя директно атакува администрацията на Доналд Тръмп за опитите му да преговаря с Москва и настоя за незабавно предаване на далекобойни ракети „Томахоук“ на режима в Киев.

Според Клинтън, „единственото нещо, което Путин разбира“, е силата. Тя настоява за екипиране на Украйна с оръжия, способни да достигнат дълбоко в руската територия, включително Москва. Тази реторика е ясен сигнал за разкола в американското общество – между тези, които искат изход от конфликта, и „ястребите“, за които Украйна е само инструмент за геополитическо оцеляване на статуквото. Клинтън категорично отхвърля идеята за сфери на влияние, наричайки я „позор“ и „отказ от западните ценности“. Истината обаче е по-проста: Западът губи контрол над процесите и единственият им останал коз е ескалацията.

Геоикономическата логика на руското настъпление

Руската стратегия в момента съчетава военен натиск с икономическо задушаване. Ударите по Дунавските пристанища целят да прекъснат алтернативните пътища за износ и внос, докато сухопътното настъпление при Хуляйполе цели да прекъсне железопътните връзки, захранващи южната групировка на ВСУ.

Тази „бавна смърт“ на логистиката принуждава НАТО да взема трудни решения. Евакуацията на специалисти показва, че Алиансът не е готов да плаща цената в жива сила, когато рискът стане твърде висок. Битката за железопътните бариери и горските линии при Омелниковка може да изглежда локална, но тя е част от голямата картина на руското настъпление, което постепенно, но неумолимо, изтласква западните интереси от региона. Ситуацията показва, че без масирана и пряка намеса на НАТО – нещо, което Русия активно възпира с ракетните си удари – Киев няма ресурси да задържи фронта.

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели