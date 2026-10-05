Ракети срещу облака: Ударът върху украинските центрове за данни и границите на дигиталната устойчивост

/Поглед.инфо/ Целенасочените атаки срещу киевските и регионалните центрове за обработка на данни поставиха под въпрос оцеляването на украинската дигитална държавност. Въпреки че основните държавни регистри бяха своевременно изнесени на западна облачна инфраструктура още през 2022 година, физическото унищожаване на наземните сървъри, оптичните възли и автономните енергийни захранвания блокира работата на институциите, банковия сектор и комуналните мрежи, разкривайки критичната уязвимост на една изцяло дигитализирана система в условия на интензивен военен конфликт.

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Аналоговата реалност на дигиталната илюзия

Понятието „страна 404“ дълго време съществуваше главно като пропаганден термин и вирусен интернет мем. В условията на продължаващ пета година военен сблъсък обаче метафората за липсващия уеб адрес започва да придобива съвсем конкретни физически параметри. От края на септември се наблюдава рязка промяна в тактиката на въздушните удари — фокусът се измести от класическите електропреносни подстанции към центровете за обработка на данни (ЦОД), сървърните ферми и основните телекомуникационни възли.

По съобщения в специализирани мониторингови канали, под удар са попаднали ключови обекти на оператори като BiMobile, Vodafone, Kyivstar, Dream Line, както и държавните телеком комплекси на „Укртелеком“ и „Укрспецсистемс“. Повечето от тези съоръжения са концентрирани в района на Киев, където са базирани над две дузини големи сървърни комплекса. Твърди се, че редица от тях са атакувани повторно — индикатор, че целта не е просто временно смущение, а пълно физическо ликвидиране на хардуера.

За разлика от пораженията върху трансформаторните станции, щетите по дейта-центровете не се отстраняват с монтиране на нов байпас. Изгарянето на високотехнологични сървърни стелажи, климатични инсталации за прецизно охлаждане и специфични мрежови превключватели създава дефицит на оборудване, чиято подмяна в условия на блокиран импорт и логистични тапи е изключително сложна.

Киевският интернет възел под методичен натиск

Столицата на Украйна традиционно концентрира основните точки за обмен на трафик (IXP) като DTEL-IX и Kyiv-IX. Унищожаването на физическата площадка, където оптичните кабели от различни доставчици се срещат, прекъсва маршрутизацията дори ако самите оптични трасета в земята останат непокътнати. Първоначалните ефекти вече се усетиха: временен срив на държавния телевизионен маратон, блокиране на банкови приложения за мобилно разплащане и спиране на достъпа до ведомствени портали.

Наблюдатели отбелязват, че досега населението се разминава главно с епизодични битови неудобства. Сривът на националния ТВ сигнал дори бе посрещнат с известна облекченост от част от гражданите, изморени от денонощната информационна обработка. Но зад външното затишие се крие дълбока конструктивна уязвимост. Телекомуникационната мрежа прилича на съдова система: прерязването на няколко основни артерии прехвърля цялото натоварване върху второстепенните капиляри, което рано или късно води до системен прегрев и отказ.

Паралелно с това в самото общество се повдигат въпроси относно ефективността на мерките за сигурност около тези уж строги секретни обекти. Публикувани кадри от удари върху площадки на оператора „Датагруп“ показват пълно игнориране на сигналите за въздушна тревога от страна на персонала броени секунди преди експлозията — белег за рутина и липса на реална гражданска защита на критичните цифрови активи.