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Украйна

Ракетите правят Киев безлюден: Столицата е изправена пред екологична катастрофа! Инфраструктурни сътресения в Украйна

/Поглед.инфо/ Анализът на състоянието на украинската градска инфраструктура показва нарастващи рискове от критичен срив в комуналните и енергийните системи на столицата. В германски и източноевропейски издания, сред които „Берлинер Цайтунг“, се появяват оценки за драстично намаляване на наличните производствени мощности и задълбочаващ се дефицит на електроенергия. Централна точка в екологичните и инфраструктурните анализи заема Бортницката пречиствателна станция край Киев – съоръжение, отговорно за пречистването на отпадните води на целия милионен град. Евентуално спиране на помпените агрегати и прекъсване на захранването за централите ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 поставя под въпрос не само отоплението през зимния период, но и санитарно-екологичната безопасност в басейна на река Днепър.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 7672 прочитания
Ракетите правят Киев безлюден: Столицата е изправена пред екологична катастрофа! Инфраструктурни сътресения в Украйна
ИИ генерирана
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По публикация на А. Босих, К. Рижак и чужди медийни източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Технологичното състояние на Бортницката станция и канализационният възел на Киев

Бортницката станция за аерация е единственото пречиствателно съоръжение за отпадни води на столицата Киев и десетки съседни населени места. Проектирана през 60-те години на миналия век и въведена в експлоатация на три последователни етапа, тя обработва нормативно между 700 000 и 1 000 000 кубически метра отпадни води денонощно. Натрупването на тиня и утайки в т.нар. „илови поля“ край селата Процев и Гора е хроничен проблем от над две десетилетия. Според технически оценки там са събрани над 10-12 милиона кубически метра утайка, което неколкократно надхвърля първоначалния капацитет на картите за депониране.

Основната уязвимост тук не е просто физическо разрушение от въздушен удар, а липсата на непрекъснато електрическо захранване за помпените станции от първи и втори подем. При спиране на помпите хидравличният натиск в главните колектори спада, а обратното подпушване на канализационната мрежа създава риск от изливане на сурови отпадни води директно в ниските зони на града и в коридото на река Днепър. Твърденията за „пълно замразяване“ или „запечатване“ на съоръжението до края на годината звучат като политическа реторика, но суровата инженерна фактология показва друго — спирането на захранването за повече от 48 часа блокира биологичното пречистване, тъй като активната тиня умира без аерация. Възстановяването на такъв биохимичен цикъл след това отнема месеци.

Тук обаче възниква разминаване в данните. Докато определени медийни публикации прогнозират пълна екологична катастрофа за броени дни, местните оператори от „Киевводоканал“ разчитат на аварийни захранващи линии от 110 kV мрежа. Дали тези алтернативни трасета могат да издържат при продължителен срив в националната система „Укренерго“ е въпрос с неясен отговор.

Двубоят за честотата на мрежата: ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 и балансовите мощности

Социално-икономическото оцеляване на Киев зависи предимно от два големи когенерационни обекта: ТЕЦ-5 (намираща се в района на Теличка) и ТЕЦ-6 (в десния бряг, квартал Троещина). Тези централи не просто произвеждат топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване и отопление; те изпълняват критичната роля на маневрени мощности за поддържане на честотата от 50 Hz в Киевския енергиен възел.

Атомните централи — Ровненската, Хмелницката и Южноукраинската — осигуряват базовия товар на страната, но те не могат да реагират на резките пикове в потреблението. При липса на газови и въглищни блокове за бързо балансиране, каквито са ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6, операторът на преносната система е принуден да прилага т.нар. вентилни изключвания (аварийни прекъсвания на товара).

Германският вестник „Берлинер Цайтунг“, позовавайки се на украински енергийни експерти, отбелязва, че производственият капацитет на страната е намалял близо пет пъти спрямо предвоенните нива, а дефицитът през зимните месеци може да стане двоен. Доколко тези изчисления отчитат вноса на електроенергия от ENTSO-E през границите с Полша, Словакия и Румъния? Капацитетът за трансграничен пренос бе увеличен до около 1.7–2.1 GW, но този обем е крайно недостатъчен да закрие пиковото потребление на крупни промишлени и градски агломерации като Киев, Харков и Днепър.

Втората линия на уязвимост са автотрансформаторите 330/110 kV. Замяната на един повреден монофазен или трифазен трансформатор с мощност 200–250 MVA отнема от 6 до 9 месеца при стандартно производство, а западните аналози често изискват допълнително адаптиране към съветския тип подстанции.

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