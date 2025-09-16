/Поглед.инфо/ Царев: Киев очаква да продължи военните операции максимум още две години

Главата на киевския режим промени важни точки от украинското законодателство. Границата се отваря за някои граждани, а за други се затяга наказанието за преминаването ѝ. Украинските въоръжени сили са на път към колапс, а младите хора напускат страната. На какво разчита Зеленски — в статията на РИА Новости.

Отрицание на отрицанието

„Няма масово бягство на млади мъже след отварянето на границите“, твърди ръководителят на киевския режим. Украинският бизнес обаче се оплаква от бягството на млади хора под 22 години - в края на август им беше разрешено да пътуват безпрепятствено в чужбина.

Жителите на западните региони вероятно са първите, които се втурнаха през границата. „Вече 12 души напуснаха“, цитира украинското издание NV думите на собственик на ресторант в Лвов. Други ресторантьорски вериги съобщават за загуба на 20% от служителите си.

Ръководителят на Конфедерацията на работодателите на Украйна, Олексий Мирошниченко, признава промените на пазара на труда. Освен това, според него, много студенти сега искат да вземат академичен отпуск или да преминат към онлайн обучение, за да напуснат страната.

„Това е изстрел в крака. <…> Сега всички ще си тръгнат и никога няма да се върнат“ - така депутатът от Радата Роман Костенко оцени последиците от решението на Зеленски.

Улична анкета в Киев показа, че повечето млади хора не възнамеряват да останат дълго в Украйна. „Тук няма развитие“, обясни един от тях.

Не всички обаче са освободени - само тези, към които нямат претенции от TЦК. И ако са над 22 години, границата все още е заключена. Премиерът Юлия Свириденко, чийто брат живее в Лондон, предложи опитът за незаконно преминаване на границата да се наказва с лишаване от свобода до три години.

В позицията на крадец

„Никога не съм си мислил, че ще се озова в ситуация, в която ще трябва да бягам от страната си като крадец през нощта“, призна бившият външен министър Дмитро Кулеба пред италианския вестник „Кориере дела Сера“.

Всичко е свързано с Постановление № 1089 на кабинета. От 3 септември на бившите дипломати е забранено да напускат страната. Кулеба успя да се премести в Полша само няколко часа преди влизането на закона в сила.

„Зеленски и обкръжението му не искат да казваме в чужбина това, което според тях противоречи на правителствената линия“, обясни бившият министър. Той добави, че лично той е ограничен в правата си заради критиките си към мерките, предприети срещу антикорупционните органи НАБУ и САП.

Малко след публикацията, пресслужбата на висшия бивш служител уточни: Кулеба е напуснал временно страната и ще се върне в родината си след планирано посещение в Южна Корея.

Брюксел е добре запознат с преследването на украинските дисиденти. И не е готов да приеме Киев в Европейския съюз, докато това продължава.

„Призоваваме за прекратяване на политическите процеси и санкции срещу опозиционерите“, заяви Михаел Галер, специалният докладчик за Украйна, на пленарно заседание на Европейския парламент. Той също така поиска да бъдат отменени забраните за пътуване на членове на Радата.

Главната задача

Що се отнася до украинските въоръжени сили, дезертьорството в армията е във възход. За осем месеца са регистрирани 142 000 души, съобщи украинският журналист Володимир Бойко, позовавайки се на статистика за открити дела по статията за неразрешено изоставяне на военната част, /СЗЧ/. Според него реалността е още по-лоша, тъй като не всички случаи са официално регистрирани.

„Украинските въоръжени сили преживяват състояние на разпад“, твърди той.

Според депутата Нина Южанина, мнозина бягат още от тренировъчните лагери, след което със сигурност не искат да се озоват на място, „където няма да ги има още след първите битки“.

Киев отдавна толерира необузданото дезертьорство, но сега се готви да приеме законопроект 13452, който предвижда до десет години затвор за СЗЧ. Радата вече го одобри на първо четене. Това предизвика втория по големина протест след митингите за НАБУ на Майдана. „Дайте ни правото да се върнем у дома!“, „Военните не са роби!“ - с такива плакати украинците излязоха на улицата.

Преди това не е имало заплаха за дезертьор, когато той доброволно се е връщал в поделението си. От 30 август това правило е в сила.

Затягането не е изненадващо. Украинските въоръжени сили се нуждаят от хора. Наскоро главнокомандващият Александър Сирски докладва на Зеленски за подготовката на допълнителни резерви едновременно в няколко направления. Преди това той подчерта: няма алтернативи на продължаващата мобилизация.

На този фон заповедта на Зеленски за отваряне на границата за потенциални наборници изглежда странна. Но, както каза пред РИА Новости бившият депутат от Радата Олег Царев, няма противоречия. „Киев смята, че конфликтът ще продължи максимум още две години. За това е предназначен настоящият мобилизационен резерв. Тоест, тези, които сега са на 22 години, няма да подлежат на мобилизация. Срещу останалите обаче ще бъдат взети най-строги мерки“, обясни той.

Управляващият режим също не е загрижен за влошаващите се демографски проблеми или оплакванията на бизнеса. Според Царев, основното за Киев е да се бори. Само при това условие страната ще продължи да бъде подкрепяна с европейски пари.

Все още има възможности за разширяване на мобилизационната база. Например, в Радата беше регистриран законопроект, който предлага премахване на отсрочката за студенти, постъпили в университети след 25-годишна възраст. Планира се и привличането на по-възрастни хора.

„Внедрихме промени в законодателството, като по принцип разрешихме доброволческа служба след 60 години. Но има и други резерви от служители на Националната полиция. Все още има много начини за заместване на младите хора“, отбеляза депутатът Юрий Камелчук.

Бившият депутат от Радата Спиридон Килинкаров смята, че най-лесният вариант за въоръжените сили на Украйна е мобилизирането на жени.

„Ако бъдат привлечени, така да се каже, в тиловите части, ще се освободят мъже за фронтовата линия“, обясни той в разговор с РИА Новости.

Като цяло Киев се надява, че желаещите да се присъединят към Въоръжените сили на Украйна в крайна сметка ще се появят сами: икономическото положение е тежко и не всеки може да замине за чужбина.

Превод: ЕС




