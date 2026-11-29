/Поглед.инфо/ След съобщенията за балистични удари по три моста над река Днепър в Киев на 20 ноември украинският президент Володимир Зеленски предупреди пред Би Би Си за тежка зима, дефицит на ракети за системите „Пейтриът“ и риск от откъсване на двата бряга на страната. Военният наблюдател и полковник от запаса Михаил Ходаренок обаче поставя под съмнение подобен сценарий и посочва конкретните кадрови и ресурсни условия, без които достигането до реката остава само хипотеза.

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Разминаването между политическата тревога в Киев и военната аритметика

Когато държавен глава в условията на война признае публично пред западна медия, че столицата му може да се окаже разсечена на две и жителите ѝ да започнат да я напускат, думите му рядко са просто емоционален изблик. В интервюто си за Би Би Си украинският президент Володимир Зеленски директно свърза зимните рискове с три конкретни дефицита — противовъздушната отбрана, боеприпасите за комплексите „Пейтриът“ и състоянието на мостовете през река Днепър. Според неговите думи целта на последните атаки е именно физическото откъсване на левия от десния бряг.

Само че между политическото предупреждение, насочено към западните донори в навечерието на зимния сезон, и реалните оперативни възможности на армиите на терен зее огромна пропаст. Военният наблюдател и полковник от запаса Михаил Ходаренок, чийто коментар беше разпространен в специализираните издания, охлажда подобни прогнози с хладна щабна скептичност. По негова оценка нито висшето политическо ръководство в Москва, нито военното командване някога са формулирали официално задача за разполовяване на Украйна по поречието на Днепър.

Тук възниква първото съществено противоречие. От една страна, украинското ръководство описва сценарий за териториално и логистично разкъсване като непосредствена заплаха. От друга — цитираният военен анализатор твърди, че официалната преговорна рамка на Русия не е излизала извън параметрите на Истанбулските договорености от пролетта на 2022 година, а изявленията за разделяне на страната по реката са по-скоро лична интерпретация на самия Зеленски. Дали обаче липсата на публична декларация изключва подготовката на подобна операция, или просто маскира недостига на сили за нейното провеждане?

Ноемврийската размяна на удари: от Кримския мост до киевските преходи

За да се разбере защо темата за мостовете изведнъж излезе на преден план в края на ноември, трябва да се проследи последователността на събитията от предходните дни. Според публикуваните данни в периода между 16 и 19 ноември украинските сили са предприели серия от атаки срещу Кримския мост — съоръжение с висока символична и логистична стойност, което вече понесе сериозни повреди при взрива на камион през октомври 2022 година и при удара с морски безпилотни апарати през юли 2023 година.

На 20 ноември последва ответен балистичен удар по цели в Киев, при който според разпространената информация са били засегнати три мостови съоръжения през Днепър. Независимо потвърждение за точния мащаб на разрушенията по носещите конструкции липсва, тъй като украинските власти традиционно налагат строга информационна забрана върху снимки и технически детайли след ракетни попадения в критична инфраструктура.

Показателна е самата промяна в профила на целите. През зимите на 2022–2023 и 2023–2024 година основният натиск върху украинския тил беше съсредоточен върху високоволтовите подстанции 750 kV и 330 kV, разпределителните уредби на атомните централи и големите топлоелектрически централи. Сега фокусът се измества към транспортните фунии. Една повредена подстанция може да бъде заобиколена чрез превключване на резервни мощности или доставка на автотрансформатори от Европейския съюз в рамките на седмици. Скъсаният железопътен коловоз или пропадналата стоманобетонна греда над километрова водна преграда не се заместват с мобилен генератор.