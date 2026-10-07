Разочарование и срам доминират емоциите на украинците спрямо властта според ново проучване

/Поглед.инфо/ Публикуваните данни от септемврийското проучване на Киевския международен институт по социология (КИИС) показват натрупване на обществена умора и критичност към политическото ръководство. Повече от половината анкетирани настояват Володимир Зеленски да не се кандидатира за втори мандат, а водещите емоции към държавното управление са разочарованието и срамът. Анализът разкрива институционалната рамка, правните механизми около изборната забрана по време на военна обстановка и дълбоките социално-икономически разломи.

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Методологическите филтри на социологията в условия на извънредно положение

Изследването на Киевския международен институт по социология (КИИС), проверено през втората половина на септември, се реализира чрез метода на компютърно подпомаганите телефонни интервюта (CATI). В социологическата практика при прилагане на подобен инструментариум в държави с действащо военно положение неизбежно възниква систематична грешка в извадката. От една страна, милиони граждани се намират извън пределите на страната – според данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците става дума за над 6 милиона души в Европа и значителна маса в Руската федерация. От друга страна, мобилизираните във въоръжените сили лица на предната линия са практически изключени от телефонните анкети.

Въпреки тези демографски и сградостроителни ограничения, съпоставката с предходни измервания показва ясна крива. През май 2022 г. 68% от анкетираните са определяли посоката на движение на страната като правилна, а едва 16% – като погрешна. Според последните данни за септември 2026 г. векторът е обърнат: 45% отговарят, че нещата се движат в грешна посока, срещу 40%, които поддържат противоположното мнение.

Ерозия на политическото доверие и емоционалният профил на респондентите

При разбор на отговорите спрямо степента на доверие към президентската институция се очертават сериозни разхождения. В групата на гражданите, които заявяват, че изобщо нямат доверие на Зеленски, 77% оценяват общата ситуация като негативна. При деклариращите пълно доверие този процент пада до 18%, но 21% от същата категория отказват да дадат конкретен отговор или избират неутрални формулировки.

Индикатор за общественото състояние са изразените емоции спрямо държавното управление. Анкетираните са имали възможност да посочат до три варианта: