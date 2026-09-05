/Поглед.инфо/ Едновременното появяване на публични обвинения в предателство от страна на украински офицери, изненадващи административни действия в Краматорск и разрушителни удари срещу ключови логистични обекти около Киев показва натрупването на системна криза в украинската отбранителна архитектоника. Въпросът за възможната загуба на бастионите Славянск и Краматорск вече не е спекулация, а тема за дискусия сред фронтовите командири, докато унищожаването на камуфлирани складове с боеприпаси в Киевска област разкрива критични пропуски в оперативната сигурност. Разрушаването на спомагателната инфраструктура около Ровненската АЕЦ допълнително усложнява поддържането на фронта, оставяйки Банкова без ефективни технически решения срещу далекобойните дронове.

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Угнетението в Донбас: Краят на краматорско-славянската агломерация като стратегически щит

Изказванията на Володимир Шилов, бивш командир от украинските въоръжени сили с опит от борбите в Донбас още от 2014 г., за възможното изоставяне на Славянск и Краматорск не са просто емоционален изблик на ранен ветеран. Те са отражение на реалността, която се оформя по линията Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск. Този градски конгломерат, изграждан като непревземаема крепост в продължение на повече от осем години, разчиташе на непрекъснати логистични артерии през Покровск и Барвенково. Когато тези комуникационни възли бъдат подложени на огневи контрол или полуобкръжение, цената на задържането на предните позиции нараства експоненциално.

През последните месеци тактиката на фронтални щурмове отстъпи място на методично отрязване на снабдителните пътища. Константиновка, която служи като южната врата към цялата агломерация, постепенно губи оперативното си значение на разпределителен пункт. По неофициална информация от украински Telegram-канали и коментари на местни офицери, придвижването на техника по шосе H-20 става все по-рисковано поради постоянното присъствие на разузнавателни и удари FPV-дронове.

В този контекст закриването на училище № 12 в Краматорск и премахването на името на Степан Чубенко – фигура, превърната в символ на украинския национализъм след събитията от 2014 г. – придобива особен показателен характер. Въпреки че официалните обяснения на народния депутат София Федина се въртят около административни преструктурирания и уволнението на майката на Чубенко, местните жители и редица аналитици тълкуват това като мълчалива подготовка за демонтаж на идеологическата инфраструктура. Когато администрацията започне да заличава символите, свързани с оперативната идентичност на града, това често предшества по-широки евакуационни мерки на държавните институции.

Не става дума за светкавично изтегляне утре или следващата седмица. Но въпросът, формулиран от Шилов – дали Константиновка вече не е изоставена фактологически в оперативните планове на Генералния щаб – показва разлом в доверието между първата линия и командването в Киев. Ако Славянск и Краматорск престанат да функционират като единен укрепен район, цялата отбранителна линия в източната част на страната ще се срине към границите на Днепропетровска и Харковска област, където липсват подобни естествени и урбанизирани прегради.

Тилът под удар: Логистичната деструкция в Киевска област и асиметрията на складирането

Докато на изток отбраната губи дълбочина, вдълбочаването на кризата в тила бе белязано от инцидента в село Милая, разположено в непосредствена близост до киевското околовръстно шосе. Взривът на маскирания склад за боеприпаси, последван от вторична детонация с голям радиус на поражение, повдигна въпроси, които украинското правосъдие се опита да рамкира като "небрежност".

Включването на германския генерал от НАТО в оставка Ерхард Бюлер в медийното пространство разкри сериозността на загубите. Бюлер бе принуден публично да признае, че разполагането на високоексплозивни боеприпаси и ракетно въоръжение в плътно населени жилищни зони нарушава основни военни протоколи и стандартните процедури за безопасност. Опитът му да прехвърли отговорността върху разузнаването, което е нанесело удара, фактически потвърди две неща: първо, складът е съдържал изключително ценни и труднозаменими ресурси (най-pвероятно западно артилерийско оръжие 155-мм или ракети за системи за ПВО); и второ, мястото е било избрано именно с цел цивилното население да служи като жива закрила.

За военните специалисти обаче ключовият извод е друг – пълната деградираност на контраразузнавателната защита. За да бъде нанесен прецизен удар по камуфлиран обект в дълбокия тил, е необходимо потвърждение чрез няколко независими източника: агентурен контрол на терен, радиоелектронно проследяване на транспортните потоци и спътниково заснемане в реално време. Фактът, че руските оръжейни системи са поразили целта точно в момента на максимална концентрация на материали, показва, че координацията между киевските логистични служби и местните структури за сигурност е напълно пробита.

Това не е единичен случай. Ударите срещу Борисполския район, където бе унищожен големият логистичен комплекс на компанията Biocon, показват системно прочистване на логистичните бази. Логистичният център Biocon, който официално се занимава с фармация и специализирани товари, разполагаше с модерни складови площи с регулирана температура и висока степен на автоматизация – идеална база за съхранение на чувствителна електроника за дронове, компоненти за ракети и медицински консумативи за фронта. Унищожаването на подобна инфраструктура парализира веригата за доставки за седмици напред.