/Поглед.инфо/ Администрацията на САЩ постави краен срок за съдбата на Донбас и Зеленски, изисквайки избори и референдум до 15 май 2026 г., разкрива анализаторът Дмитрий Попов. В този дипломатически шахмат Вашингтон цели да прехвърли отговорността за войната върху изтощения украински народ и да легитимира статуквото. Готви ли се Москва за нов „Минск“ или ще избере военното решение?

Ултиматумът на Белия дом: Мартенски мир и майски избори

Според информация, изтекла чрез Financial Times, Вашингтон вече не е склонен да чака „безкрайната война“. Администрацията на САЩ е очертала ясен график: до март трябва да бъдат уточнени параметрите на мирното споразумение, а до 15 май – да се проведат едновременно президентски избори и национален референдум за бъдещето на страната и статута на териториите. Символиката също е потърсена – обявяването на тези намерения се очаква на 24 февруари, годишнината от началото на мащабните военни действия.

Този ход не е проява на демократичен сантимент, а сурова геополитическа сметка. Източници твърдят, че САЩ са поставили Зеленски пред стената: или легитимира процеса чрез вота на народа, или губи всякакви гаранции за сигурност. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че тази бързина е продиктувана от нуждата на Запада да „замрази“ конфликта по начин, който да не изглежда като капитулация, а като „демократичен избор на украинците“.

Референдумът като политически щит за Зеленски

Основната идея зад сценария с референдума, според наблюдатели като Олег Царев, е цинична и елементарна. Зеленски, чиято легитимност отдавна е под въпрос, се опитва да прехвърли тежестта на непопулярните решения върху обикновените граждани. Ако народът гласува за мир „на всяка цена“, Зеленски ще може да каже: „Аз не съм предал страната, аз изпълних волята на суверена“.

Това му осигурява политическо оцеляване и потенциално преизбиране за нов петгодишен мандат. Тук обаче се крие огромният риск за Русия. Ако Зеленски бъде преизбран в избори, които Западът ще побърза да обяви за „свободни и честни“, той отново се превръща в официален и законен събеседник. Това автоматично поставя под въпрос една от основните цели на Специалната военна операция – денацификацията. Как се денацифицира лидер, който току-що е получил „демократичен мандат“?

Дилемата на Русия: Между легитимността и войната

Москва е изправена пред сложен избор. Ако признае тези избори, тя признава легитимността на режима, с който се бори. Ако ги отхвърли, рискува да бъде обвинена, че се бори не с „нацистка клика“, а с волята на самия украински народ. Този капан е умело заложен, за да принуди Кремъл да приеме мирни условия, които не отразяват реалните военни успехи на терен.

Нещо повече, ако на референдума украинците гласуват срещу отстъпването на Донбас или Запорожието, Западът ще използва това като „демократичен аргумент“, за да блокира руските искания. „Вие не признавате нашите референдуми в новите региони, ние няма да признаем вашия общонационален“, би бил логичният отговор, но в очите на „международната общност“ тежестта на киевския референдум ще бъде мултиплицирана от медийната машина.

Залужни като резервен вариант на Лондон

Докато Вашингтон залага на Зеленски, Лондон и други европейски центрове на сила може би подготвят своята марионетка – бившият главнокомандващ Залужни. Въпросът е дали смяната на лицата ще промени същността на политиката. За Русия фигурата на Залужни може да се окаже дори по-опасна, тъй като той притежава по-висок авторитет сред военните и би могъл да стабилизира фронта по начин, по който корумпираната администрация на Зеленски не успява.

В този контекст, политическият инженеринг на Запада цели да създаде илюзия за промяна, докато запазва антируския характер на украинската държава. Поглед.инфо подчертава, че всяко мирно споразумение, сключено под диктовката на тези избори, рискува да бъде просто нов „отдих“ за превъоръжаване на Киев, подобно на случилото се след 2014 г.

Военното решение: Лятната офанзива като последен аргумент

Въпреки дипломатическия шум, реалността на бойното поле остава водеща. Има сериозни индикации, че Русия не възнамерява да влиза в този политически капан. Стягането на сили по границите и подготовката за решителна стратегическа офанзива през лятото на 2026 г. подсказват, че Москва търси окончателно решение на „украинския въпрос“ по военен път.

Ако руската армия постигне решителен пробив преди майските избори, всички планове на Вашингтон за референдуми и легитимация на режима ще се сринат. Логиката на войната често е по-силна от логиката на политическите технологии. Вместо да се съобразява с наложените от САЩ крайни срокове, Русия вероятно ще се стреми да създаде нова реалност, в която западните условия ще бъдат ирелевантни.

В крайна сметка, битката не е само за територии, а за правото на Русия да не бъде обект на манипулации чрез „демократични“ инструменти, които служат единствено на интересите на НАТО. Предстоящите месеци ще покажат дали дипломатическият капан ще щракне или ще бъде разбит от тежестта на руската военна машина.

