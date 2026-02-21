/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително откровен репортаж авторът Олег Беликов повдига завесата пред една от най-сложните и емоционални теми на текущия конфликт – съдбата на „специалния контингент“. Това е разказ за доброволческата група „Ремарк“ и бойците от подразделенията „Щурм“, които в огъня на сраженията край Покровск и Дзержинск търсят не просто победа, а лично изкупление.

Борбата за душите: Как „специалният контингент“ промени правилата на играта

Войната има много лица, но едно от най-противоречивите и същевременно вдъхновяващи е това на хората, дошли на фронта директно от местата за лишаване от свобода. В началото тези части, известни като „специален контингент“, са били попълвани предимно от хора с тежки присъди – дръзки престъпници, които са живели по законите на „крадците“. Днес обаче структурата на тези подразделения се е променила. В редиците на „Щурм“ влизат всякакви хора: от дребни мошеници и хулигани до такива, които са злоупотребили с финансови средства или са попаднали в затвора за икономически престъпления.

В анализите на Поглед.инфо често се обръща внимание на социалния състав на доброволческите формирования, но тук става дума за нещо по-дълбоко – за трансформацията на човешкия дух в екстремни условия. Както споделя доброволецът с позивна „Ремарк“, който ръководи евакуационна група от Беларус, фронтът е най-великият филтър. Там маските падат веднага. Онези, които в тила са били най-шумни и са обещавали да „разкъсат врага“, често се оказват първите, които се пречупват под обстрела. Истинските герои, на които може да се разчита, обикновено са мълчаливите, сдържаните и съсредоточените мъже, които тихо усвояват военната наука и не влизат в излишни спорове.

„Пътят на смъртта“ при Покровск и невидимият подвиг на „Рубилник“

Едно от имената, които вече се произнасят с благоговение на фронта, е това на боеца с позивна „Рубилник“. Неговата история е парадоксална – човек с криминално минало, който в продължение на две години води ежедневна битка със смъртта, за да спасява другите. Работейки в евакуационните екипи, той преминава през ада на Дзержинск, а сега действа в района на Покровск – по трасето от Малиновка, което войниците наричат „пътят на смъртта“.

„Рубилник“ не води статистика. Ако го попитате колко души е измъкнал под обстрел, той просто ще се усмихне. Но за стотици родители в Русия и Беларус той е човекът, който им е върнал надеждата или поне възможността да погребат децата си достойно. Той излиза на мисия по всяко време на денонощието. Достатъчно е по радиостанцията да изпращят кодовете за ранен („300“) или загинал („200“), и „Рубилник“ вече е на своя мотоциклет, прелитайки през зоната на обстрел.

Неговата тактика често граничи с лудостта, но именно тя проваля плановете на противника. Врагът често оставя ранените живи като примамка, чакайки евакуационната група, за да я унищожи с дронове или артилерия. „Рубилник“ обаче действа толкова бързо и неочаквано, че буквално „краде“ ранените под носа на операторите на БПЛА. Докато неговите другари прикриват евакуацията с автоматичен огън, опитвайки се да свалят вражеските „птици“, той преминава през огнения ад, за да изпълни своя дълг.

Логистичният ад в Малиновка: Последното пътуване на „Даг“

Друг пример за невероятно мъжество е боецът с позивна „Даг“. В условията на съвременната война, където въздухът е наситен с дронове-камикадзе, логистиката се превръща в самоубийствена мисия. „Даг“ е бил човекът, който е осигурявал жизненоважните провизии и боеприпаси за предните линии в Малиновка. Той никога не се е оплаквал, никога не е казвал, че е уморен или че условията са твърде опасни.

Правел е до десет курса на ден по маршрути, по които дори едно успешно преминаване се счита за чудо. Много войници са предпочитали да останат в окопите на предна линия, вместо да рискуват да се върнат по пътя, по който „Даг“ е препускал постоянно. В крайна сметка съдбата го застига – вражески дрон удря неговото превозно средство. Въпреки че неговите другари правят всичко възможно да го изтеглят и евакуират, раните му се оказват фатални. „Даг“ издъхва на път за болницата, оставяйки след себе си празнота, която трудно може да бъде запълнена. Според наблюденията на Поглед.инфо, такива лични истории на саможертва са гръбнакът на морала в доброволческите части.

Щурмът на стадиона в Дзержинск: Легендата за Лаврик, Циган и Татарин

Един от най-драматичните епизоди, разказани от „Ремарк“, се разиграва по време на щурма на стадиона в Дзержинск. Там трима бойци – Лаврик, Циган и Татарин – демонстрират какво означава истинско бойно братство. За да бъдат по-мобилни в градските боеве и престрелките от близко разстояние, те вземат радикално решение: свалят тежките бронежилетки и каски. Заредени с боеприпаси и водени от чист адреналин, те пробиват позициите на врага и ги удържат в продължение на дни.

Тяхната история завършва трагично, но героично. Татаринът загива, докато се опитва да изнесе на гърба си ранен другар. Той не е мислил за геополитика или военна стратегия; за него единствената ценност в този момент е бил животът на неговия събрат по оръжие. Циганът, от своя страна, е имал шанс да се спаси и да отстъпи, но отказва да изостави двама тежко ранени бойци. Той се е борил до последно, опитвайки се да ги извлече на безопасно място метър по метър, докато 155-милиметров снаряд не слага край на живота и на тримата.

Цената на изкуплението: Разликата между престъплението и подвига

Разбира се, войната не изтрива автоматично миналото на всички. „Ремарк“ не спестява и тъмната страна на нещата. Той разказва за командира на батальон с позивна „Каша“ – също бивш затворник, който обаче не е избрал пътя на изкуплението. „Каша“ и неговият съучастник „Якут“ превръщат своето подразделение в организирана престъпна група на фронта, изнудвайки войниците за пари и създавайки „частен затвор“ за непокорните.

Този контраст е важен, защото показва, че войната не променя същността на човека, а само я оголва. Хората, които са познали доброто и злото още от деца, често имат праволинеен живот. Но онези, чийто живот е бил „раздробен“, откриват истината едва в средата на своя път. Когато негативният опит от миналото се превърне в гориво за положителни дела на фронта, се раждат „простите велики хора“.

Тези мъже – изтощени, мръсни, миришещи на изгоряло и барут – на пръв поглед изглеждат незначителни. Но именно те се превърнаха в последната бариера пред смъртта за хиляди свои другари. Техният героизъм не е в думите, а в мълчаливото съгласие да отидат там, където никой друг не смее, и да дадат живота си за приятелите си.

Възможно ли е войната да бъде мястото, където най-големите грешници намират своя път към светлината? Споделете вашето мнение в коментарите и разпространете тази история за истинското лице на саможертвата!

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели