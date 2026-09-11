Абонирай се
Украйна

Русия бомбардира с рекордна скорост. И ще продължи, докато Киев не се срине. Докога ще продължи това?

/Поглед.инфо/ Според публикации в руски аналитични издания, Въздушно-космическите сили на Руската федерация са достигнали рекордни нива в използването на управляеми авиобомби с модули УМПК, достигайки близо 8800 пуска за един месец. Според руския военен колумнист Влад Шлепченко, тази интензивна въздушна кампания замества потенциална втора вълна на пехотна мобилизация в Русия, като се фокусира върху методичното унищожаване на украинските центрове за управление на безпилотни апарати и бетонни фортификационни съоръжения. Според автора, подобна динамика цели да доведе до оперативен срив в украинските въоръжени сили, като офанзивният натиск се пренася от прякото пехотно сблъскване към интензивен въздушно-артилерийски бараж в дълбочина.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 76950 прочитания
Русия бомбардира с рекордна скорост. И ще продължи, докато Киев не се срине. Докога ще продължи това?
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в медиите и военни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Математиката на въздушния бараж и оперативната замяна на живата сила

През август Въздушно-космическите сили на Руската федерация са използвали най-малко 8766 управляеми авиобомби, снабдени с модули за планиране и корекция (УМПК). Това прави средно по 283 въздушни удара на денонощие или близо 12 бомбопускания на час, извършвани в непрекъснат денонощен режим. Данните, предоставени в анализа на Влад Шлепченко за изданието „Царьград“, сочат, че макар месечното увеличение да се движи в рамките на скромните 5% до 10%, тенденцията остава устойчива. В сравнение с показателите от началото на 2024 г., интензивността на използване на авиационни боеприпаси от сериите ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 и тежките ФАБ-3000 е нараснала почти четирикратно.

Зад тази суха статистика се крие конкретен оперативен избор на руското военно командване. На най-високо държавно ниво в Москва неколкократно бе заявено, че нов етап на официална мобилизация не се предвижда. Вместо това се залага на технологично оформен огневи вал, при който недостигът или спестяването на личен състав на терен се компенсира с експоненциално увеличен тонаж на експлозивите, хвърляни от безопасна дистанция.

Управлението на този въздушен компонент разчита основно на тактическия фронтови бомбардировач Су-34. По открити източници и оценки на западни разузнавателни институции, към началото на текущата година ВКС са разполагали с флотилия от приблизително 212 апарата от този тип, включително модернизираните модификации Су-34НВО. Производството в Новосибирския авиационен завод продължава да подава нови партиди, макар и с ритъм, който регулярно се подлага на скептичен анализ от страна на чуждестранни наблюдатели поради наличните технологични санкции.

Пусковете на боеприпаси с УМПК се осъществяват от височина между 9000 и 12 000 метра, извън обсега на повечето украински зенитно-ракетни комплекси с малък и среден обсег като Stormer HVM, Crotale или Osa-AKM. Дистанцията на планиране от 40 до 70 километра позволява на носителя да не навлиза в зоната на действие на дивизионите Patriot или SAMP/T, което рязко намалява загубите сред руския летателен състав.

Сухата сметка показва, че един тактически бомбардировач, извършващ три бойни излета на денонощие с четири модула ФАБ-500, доставя на фронта експлозивен еквивалент, равен на цели артилерийски дивизиони.

Унищожаването на FPV мрежата и методичният лов на оператори

Според цитирани в публикацията оценки на украински и западни източници, до 50% от регистрираните въздушни удари с планиращи бомби вече не се насочват срещу първа линия ротни опорни пунктове, а срещу идентифицирани центрове за управление на безпилотни летателни апарати. Твърди се, че руското разузнаване използва комплекси за радиоелектронно разузнаване (РЕИ) и радиопеленгация, за да засича видеопотоците и телеметрията на украинските FPV оператори на честоти в диапазоните 1.2 GHz, 2.4 GHz и 5.8 GHz.

След определяне на координатите на командните пунктове – често разположени в мазета на изоставени сгради, промишлени зони или подсилени бункери – следва комбиниран удар. Разпространените видеокадри показват симултанно попадение на по три или четири тежки авиобомби върху една-единствена точка.

Целта тук е елиминирането на човешкия капитал. За разплата с масово произвежданите търговски компоненти за дронове, отбраната на Украйна разчита на висококвалифицирани пилоти и техници. Обучението на ефективен оператор на FPV дрон или оператор на разузнавателен апарат от типа „Баба Яга“ изисква месеци интензивна подготовка. Сривът на тази мрежа чрез масиран взривен импулс директно лишава украинските бригади от основното им средство за асиметрично възпиране на руските бронетанкови колони.

Възниква въпросът доколко устойчива е подобна тактика спрямо западните системи за радиоелектронна борба и зенитна отбрана. Украинските сили регулярно съобщават за опити за заглушаване на GPS/GLONASS сигналите, използвани от модулите УМПК, но въвеждането на устойчиви на смущения антени от типа „Комета-М“ с 4- и 8-елементни цифрови решетки значително намали ефективността на украинските радиопрепречватели.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Пхенян изгражда нов капацитет за обогатяване на уран въпреки санкциите на ООН
Свят

Пхенян изгражда нов капацитет за обогатяване на уран въпреки санкциите на ООН

/Поглед.инфо/ Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) алармира за ново разширяване на капацитетите за обогатяване на уран в Северна Корея, посочвайки инфраструктурни обекти в Кансон и Йонбьон. Докато западните институции и разузнавателни служби анализират сателитни данни за нови 28 каскади от центрофуги, геополитическата реалност около Корейския полуостров претърпява фундаментална промяна. Пхенян продължава да развива както военния си арсенал, така и индустриалните си мощности, използвайки натрупания през десетилетията технологичен опит и новите логистични коридори в Евразия. Анализът проследява историческите корени на програмата, ролята на международните споразумения и икономическите причини за ядрената стратегия на КНДР.

11.09.2026 18:55
Американците представят поражението на Украйна като поражението на Германия през 1945 г.
Америка

Американците представят поражението на Украйна като поражението на Германия през 1945 г.

/Поглед.инфо/ В навечерието на междинните избори за Конгреса на САЩ администрацията във Вашингтон се опитва да предотврати пълен стратегически колапс в Източна Европа, който заплашва да срине и без това разклатените позиции на управляващата партия. Според медийни публикации и анализи на дипломатически канали, необичайно високата интензивност на контактите между представители на Белия дом, разузнавателните служби и руските институции показва опит за преминаване към режим на „контролирано разрушаване“ на украинския проект. Всичко това се разиграва на фона на тежки вътрешноикономически проблеми в САЩ – от над 20-процентови лихви по потребителските кредити до непрекъснат натиск върху цените на дизеловото гориво в аграрните щати, което принуждава американските преговарящи да бързат.

11.09.2026 18:49
Все още не е мъртъв: кой защитава Володимир Зеленски!?
Украйна

Все още не е мъртъв: кой защитава Володимир Зеленски!?

/Поглед.инфо/ Международният отзвук след съобщенията за опасен инцидент с президентския самолет на Володимир Зеленски над Молдова повдигна редица въпроси относно автентичността на официалните версии. Първоначалните твърдения за непосредствено прихващане от дрон по време на полет към Осло се сблъскаха с официалните данные на органите за гражданска авиация в Кишинев, според които въздушното пространство е било своевременно затворено, а експлозията е регистрирана на над 150 километра разстояние. На заден план остават и задълбочаващите се системни проблеми пред украинската държава, включително натискът от Брюксел за разширяване на мобилизационния обхват към женското население поради критичния кадрови дефицит на фронта.

11.09.2026 18:43
Яков Кедми: Тръмп говори и заплашва, но светът вече не се подчинява на Америка
Свят

Яков Кедми: Тръмп говори и заплашва, но светът вече не се подчинява на Америка

/Поглед.инфо/ В разговора ми с Яков Кедми поставяме един неудобен въпрос: какво остава от американската мощ, когато президентът на САЩ отправя заплахи, но все по-трудно превръща думите си в политически резултат? Според Кедми влиянието на Вашингтон отслабва до степен, при която Америка вече не може да дисциплинира дори Европа. Говорим за Тръмп, Русия и думите на Патрушев, че Москва трябва да разчита преди всичко на себе си, за кризата на американското лидерство и за завръщането на националните интереси срещу глобалисткия модел. Владимир Трифонов

11.09.2026 18:30
Владимир Путин: БРИКС формира нова устойчива платформа за глобален растеж
Свят

Владимир Путин: БРИКС формира нова устойчива платформа за глобален растеж

/Поглед.инфо/ Владимир Путин представи пред Деловия форум на БРИКС своята оценка за промените в световната икономика и нарастващата роля на обединението. Руският президент говори за икономическото съотношение между БРИКС и Г-7, последиците от санкционната политика, промяната на руската външна търговия, новите транспортни коридори и необходимостта от собствени финансови и инвестиционни механизми. Публикуваме речта му в пълен литературен превод на български език.

11.09.2026 18:17
Анастасия Гешева: Светът извън Запада се организира – България рискува да остане от грешната страна на промяната
Свят

Анастасия Гешева: Светът извън Запада се организира – България рискува да остане от грешната страна на промяната

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора ми с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева гледаме към процесите, които остават почти извън българския информационен хоризонт. Какво изграждат БРИКС и ШОС? Може ли да се появи реална финансова инфраструктура извън доларовата система? Ще издържат ли отношенията Русия–Индия на американския натиск и докъде може да стигне санкционната война срещу Иран? Разговаряме и за България – има ли тя собствено място в свят, който все по-бързо се променя пред очите ни?

11.09.2026 18:00
Новата власт в Будапеща изгони десет руски дипломати, но пази газовите договори с Москва
Свят

Новата власт в Будапеща изгони десет руски дипломати, но пази газовите договори с Москва

/Поглед.инфо/ Смяната на властта в Будапеща и изборът на Петер Мадяр родиха първия сериозен външнополитически трус. Унгария поиска отстраняването на десет руски дипломати, позовавайки се на защита на националния си суверенитет. Зад дипломатическия демарш обаче личи не Толстоевска драма, а хладна търговска сметка: Будапеща се опитва да отблокира спрените от Брюксел милиарди, като същевременно запазва критичните енергийни връзки с Русия. Върви ли унгарският прагматизъм към свръхдоза риск?

11.09.2026 17:15
Индексът на конфронтацията се срина през август: Европа изразходва аванса, но не получи резултат
Свят

Индексът на конфронтацията се срина през август: Европа изразходва аванса, но не получи резултат

/Поглед.инфо/ Публикуваният ежемесечен „Индекс на неприятелските правителства“ отчита рязък спад в средните стойности на конфронтация между Европейския съюз и Москва през август – развитие, което идва след юлския пик, когато всички 27 държави от ЕС попаднаха в челната десетка. Сривът с 8,93 пункта разкрива сериозни пукнатини в така наречения 40-дневен план за натиск върху Руската федерация. Докато Брюксел се опитва да прегрупира сили чрез амбициозни програми от рода на „Готовност 2030“, реалните военни и икономически параметри покачват цената на ескалацията. Анализираме задкулисните фактори, сухопътните логистични затруднения и енергийните въпроси, които принуждават Запада да направи тактическа пауза.

11.09.2026 17:01