/Поглед.инфо/ Според публикации в руски аналитични издания, Въздушно-космическите сили на Руската федерация са достигнали рекордни нива в използването на управляеми авиобомби с модули УМПК, достигайки близо 8800 пуска за един месец. Според руския военен колумнист Влад Шлепченко, тази интензивна въздушна кампания замества потенциална втора вълна на пехотна мобилизация в Русия, като се фокусира върху методичното унищожаване на украинските центрове за управление на безпилотни апарати и бетонни фортификационни съоръжения. Според автора, подобна динамика цели да доведе до оперативен срив в украинските въоръжени сили, като офанзивният натиск се пренася от прякото пехотно сблъскване към интензивен въздушно-артилерийски бараж в дълбочина.

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Математиката на въздушния бараж и оперативната замяна на живата сила

През август Въздушно-космическите сили на Руската федерация са използвали най-малко 8766 управляеми авиобомби, снабдени с модули за планиране и корекция (УМПК). Това прави средно по 283 въздушни удара на денонощие или близо 12 бомбопускания на час, извършвани в непрекъснат денонощен режим. Данните, предоставени в анализа на Влад Шлепченко за изданието „Царьград“, сочат, че макар месечното увеличение да се движи в рамките на скромните 5% до 10%, тенденцията остава устойчива. В сравнение с показателите от началото на 2024 г., интензивността на използване на авиационни боеприпаси от сериите ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 и тежките ФАБ-3000 е нараснала почти четирикратно.

Зад тази суха статистика се крие конкретен оперативен избор на руското военно командване. На най-високо държавно ниво в Москва неколкократно бе заявено, че нов етап на официална мобилизация не се предвижда. Вместо това се залага на технологично оформен огневи вал, при който недостигът или спестяването на личен състав на терен се компенсира с експоненциално увеличен тонаж на експлозивите, хвърляни от безопасна дистанция.

Управлението на този въздушен компонент разчита основно на тактическия фронтови бомбардировач Су-34. По открити източници и оценки на западни разузнавателни институции, към началото на текущата година ВКС са разполагали с флотилия от приблизително 212 апарата от този тип, включително модернизираните модификации Су-34НВО. Производството в Новосибирския авиационен завод продължава да подава нови партиди, макар и с ритъм, който регулярно се подлага на скептичен анализ от страна на чуждестранни наблюдатели поради наличните технологични санкции.

Пусковете на боеприпаси с УМПК се осъществяват от височина между 9000 и 12 000 метра, извън обсега на повечето украински зенитно-ракетни комплекси с малък и среден обсег като Stormer HVM, Crotale или Osa-AKM. Дистанцията на планиране от 40 до 70 километра позволява на носителя да не навлиза в зоната на действие на дивизионите Patriot или SAMP/T, което рязко намалява загубите сред руския летателен състав.

Сухата сметка показва, че един тактически бомбардировач, извършващ три бойни излета на денонощие с четири модула ФАБ-500, доставя на фронта експлозивен еквивалент, равен на цели артилерийски дивизиони.

Унищожаването на FPV мрежата и методичният лов на оператори

Според цитирани в публикацията оценки на украински и западни източници, до 50% от регистрираните въздушни удари с планиращи бомби вече не се насочват срещу първа линия ротни опорни пунктове, а срещу идентифицирани центрове за управление на безпилотни летателни апарати. Твърди се, че руското разузнаване използва комплекси за радиоелектронно разузнаване (РЕИ) и радиопеленгация, за да засича видеопотоците и телеметрията на украинските FPV оператори на честоти в диапазоните 1.2 GHz, 2.4 GHz и 5.8 GHz.

След определяне на координатите на командните пунктове – често разположени в мазета на изоставени сгради, промишлени зони или подсилени бункери – следва комбиниран удар. Разпространените видеокадри показват симултанно попадение на по три или четири тежки авиобомби върху една-единствена точка.

Целта тук е елиминирането на човешкия капитал. За разплата с масово произвежданите търговски компоненти за дронове, отбраната на Украйна разчита на висококвалифицирани пилоти и техници. Обучението на ефективен оператор на FPV дрон или оператор на разузнавателен апарат от типа „Баба Яга“ изисква месеци интензивна подготовка. Сривът на тази мрежа чрез масиран взривен импулс директно лишава украинските бригади от основното им средство за асиметрично възпиране на руските бронетанкови колони.

Възниква въпросът доколко устойчива е подобна тактика спрямо западните системи за радиоелектронна борба и зенитна отбрана. Украинските сили регулярно съобщават за опити за заглушаване на GPS/GLONASS сигналите, използвани от модулите УМПК, но въвеждането на устойчиви на смущения антени от типа „Комета-М“ с 4- и 8-елементни цифрови решетки значително намали ефективността на украинските радиопрепречватели.