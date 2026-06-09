Русия намалява масираните удари, докато Украйна променя стратегията си за война с дронове

/Поглед.инфо/ След седмици на мащабни руски удари срещу украинска инфраструктура се появиха признаци за промяна в оперативния подход. Военни наблюдатели, представители на съпротивата и руски експерти все по-често говорят за преход от единични масирани атаки към постоянен натиск върху логистиката и системите за противовъздушна отбрана. Паралелно с това Киев продължава да концентрира ресурси в производството и използването на дронове, което променя характера на конфликта далеч зад фронтовата линия.

През последните месеци войната между Русия и Украйна започна да придобива особен ритъм. Някои дни изглеждат като продължение на познатата картина от предходните две години – ракетни удари, атаки с безпилотни апарати, боеве по линията на съприкосновение и ежедневни доклади за напредване или отстъпление на отделни участъци от фронта. Други дни обаче създават усещане, че нещо в механиката на конфликта се променя. Именно такова впечатление оставиха последните двадесет и четири часа, когато очакваната от мнозина нова вълна от масирани руски удари така и не се състоя.

Подобни паузи сами по себе си не са необичайни. Във всяка война има цикли на натрупване, подготовка и прегрупиране. Странното е друго. Само допреди дни руските сили извършваха една след друга комбинирани атаки с използване на ракети и безпилотни апарати срещу различни украински обекти. В публичното пространство се създаде очакване, че този модел ще продължи и дори ще се разшири. Вместо това последва относително затишие и серия от по-ограничени удари по различни цели.

Според представители на проруската съпротива в Украйна това може да е резултат от оперативно решение на командването. Според други става дума за подготовка на нов етап от кампанията. Нито една от тези версии не може да бъде независимо потвърдена. Самият факт, че се обсъждат толкова активно, показва колко трудно става разчитането на реалната логика на войната.

Все повече наблюдатели обръщат внимание на обстоятелството, че конфликтът постепенно се отдалечава от представата за една голяма операция, която решава всичко наведнъж. Вместо това се налага модел на непрекъснато изтощаване. Целта вече не е непременно да бъде нанесен най-впечатляващият удар за една нощ. По-важно става ежедневно да се създават пробойни в транспортната система, в ремонтните мощности, в енергетиката и в комуникациите на противника.

Това е много по-малко зрелищна война от тази, която медиите предпочитат да показват. Но именно така изглеждат повечето дълги конфликти. Победата рядко идва от едно грандиозно сражение. По-често идва от натрупването на стотици малки предимства, които постепенно подкопават способността на противника да поддържа бойните си действия.

На този фон особено внимание заслужава украинската стратегия по отношение на безпилотните системи. Данни, публикувани от различни международни аналитични центрове, включително изследователи от Килския институт и експерти от SIPRI, показват тенденция към все по-силна концентрация на ресурси именно в тази сфера. Украйна не може да се съревновава с Русия по много показатели, свързани с класическата военна индустрия. Производството на танкове, артилерийски системи и ракети изисква мащабна индустриална база, значителни количества суровини и защитени производствени мощности.

Дроновете променят това уравнение. Те не премахват необходимостта от тежки оръжия, но създават възможност по-ограничени ресурси да бъдат използвани за нанасяне на удари далеч зад фронтовата линия. Една сравнително евтина платформа може да създаде проблеми на обект, чиято стойност се измерва в десетки или стотици милиони долари.

Точно тук започва голямата трансформация на войната. Ако през първите етапи на конфликта основното внимание беше насочено към фронта, днес логистиката се превръща в почти равностоен театър на бойните действия. Железопътни възли, депа за гориво, ремонтни бази, енергийни съоръжения и транспортни коридори се оказват също толкова важни, колкото и укрепените позиции по фронтовата линия.

Ударът по локомотив, по железопътна инфраструктура или по транспортен възел не води непременно до голям брой жертви. Той обаче може да забави доставката на боеприпаси, резервни части или гориво. А когато подобни удари се натрупат, те започват да влияят върху цялата система.

Затова и дебатът за противовъздушната отбрана става все по-остър. В руското информационно пространство се появяват множество предложения за изграждане на по-комплексна система за защита. Говори се за съчетаване на класически средства за ПВО с електронна борба, радари, мобилни групи, дронове-прехващачи и дори импровизирани решения за защита на отделни инфраструктурни обекти.

Самият факт, че подобни идеи се обсъждат толкова активно, е показателен. Той говори за осъзнаване на проблема. Дронът вече не е екзотично средство. Той се превръща в ежедневна заплаха, която изисква постоянен отговор.

Някои руски експерти стигат още по-далеч и предлагат изграждане на регионални щабове за защита на въздушното пространство, в които да участват не само военни структури, но и представители на местната администрация, бизнеса и гражданските служби. Подобен подход изглежда необичаен, но има своя логика. Когато атаките са насочени срещу енергетика, транспорт и промишленост, границата между военна и гражданска сигурност започва да се размива.

Тук има нещо, което заслужава особено внимание. Докато Украйна концентрира усилията си върху производството на огромен брой дронове, Русия продължава да инвестира значителни ресурси в традиционни категории въоръжения. Това поражда въпроси дори сред руски анализатори. Защо се поддържат толкова големи запаси от ракети, бронетехника и артилерия? За какъв сценарий се подготвят тези резерви?

Едно от обясненията е съвсем прозаично. Военните планират за различни варианти едновременно. Дроновете са важни, но не могат да заменят напълно останалите средства. Те могат да нарушат логистиката, да извършват разузнаване и да нанасят ограничени удари. Когато обаче стане дума за пробив на укрепена отбрана или за овладяване на територия, класическите оръжия продължават да играят ключова роля.

Съществува и друга хипотеза. Част от натрупваните ресурси може да са предназначени за бъдещи операции с по-голям мащаб. Тази версия редовно се появява в руските военни среди, макар че липсват публични доказателства, които да я потвърдят категорично. Подобни предположения обаче показват, че дори сред хората, които ежедневно следят конфликта, остава усещането за непълна картина.

Междувременно Западът също адаптира подхода си. Военната помощ за Украйна все повече се ориентира към технологии, които могат бързо да бъдат произведени и внедрени. Това не означава отказ от традиционните оръжия, но акцентът върху безпилотните системи, комуникациите и разузнавателните средства става все по-видим.

В крайна сметка се оформя своеобразна надпревара между два различни модела. От едната страна стои стратегията на масовото производство на дронове и постоянния натиск върху тила. От другата страна е по-класическата концепция за натрупване на ресурси, комбинирани удари и постепенно изтощаване на противника по цялата дължина на фронта.

Кой от двата подхода ще се окаже по-ефективен остава открит въпрос. Историята на войните показва, че технологичните нововъведения често изглеждат решаващи в началото, но впоследствие се оказват само част от по-сложна картина. Танковете не премахнаха артилерията. Самолетите не премахнаха танковете. Дроновете също вероятно няма да премахнат останалите оръжия. Те просто променят съотношението между тях.

Точно затова последната пауза в руските удари може да се окаже много по-малко значима от процесите, които текат зад нея. Вниманието обикновено се концентрира върху това дали е имало или не е имало атака през конкретната нощ. По-важният въпрос е какви ресурси се произвеждат, какви складове се запълват, какви маршрути се изграждат и какви системи за управление се подготвят далеч от камерите.

Войната все повече се превръща в състезание между производствени линии, инженери, логистични мрежи и способност за адаптация. Фронтовата карта продължава да има значение, но зад нея стои друга карта – тази на заводите, железниците, енергийните обекти и складовете. Именно там вероятно ще бъде решена значителна част от изхода на конфликта.

А дотогава всяка привидна пауза може да означава различни неща. Изчакване. Прегрупиране. Подготовка. Или просто поредния етап от една война, която все по-малко прилича на представите, с които започна през 2022 година.