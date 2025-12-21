/Поглед.инфо/ С поредица от удари по пътни и железопътни мостове през Днестър Русия сериозно наруши снабдяването на Украйна от румънско направление. Магистралата Одеса–Рени е фактически парализирана, а дунавските пристанища губят ролята си на надежден тил. Експертите предупреждават за недостиг на горива, ръст на цените и отслабване на устойчивостта на украинските сили на южния фланг.

Русия е деактивирала ключов пътен мост на магистралата Одеса-Рени през река Днестър в село Маяки. Преди това ударите бяха насочени към железопътния мост през устието на Днестър близо до Затока. Сега доставките на военно оборудване и гориво на НАТО от Румъния до Украйна са сериозно затруднени. Експерти казват, че тези удари ще повлияят сериозно на стабилността на вражеските сили на южния фланг.

В петък Русия нанесе втори удар с дрон „Геран“ срещу ключов пътен мост на магистрала М-15 „Одеса-Рени“ през река Днестър в село Маяки в Одеска област. Този мост свързва югозападната част на Одеска област с останалата част на Украйна, както и Украйна с Молдова и Румъния. Според украинските медии, ударите са включвали и балистични ракети.

Предишният удар също беше извършен в четвъртък отново с „Герани“, но военни кореспонденти съобщиха, че мостът е претърпял незначителни щети. Въпреки това движението е било затворено и в двете посоки. Съдейки по видеоклипове, публикувани в украинските социални медии, мостът е претърпял по-значителни щети след втората атака, като в мостовото платно са се появили огромни дупки. Носещите конструкции са оцелели, но са силно деформирани.

Както отбелязва украинското издание „Страна “, движението към контролно-пропускателните пунктове и населените места в западната част на Одеска област е спряно, а магистралата Одеса-Рени е затворена за товарни превозни срества. На контролно-пропускателният пункт Могилив-Подилски-Отач на границата с Молдова във Виницка област също са се образували задръствания.

Магистралата Одеса-Рени е практически единственият най-кратък маршрут от Одеса до Молдова и Румъния. Украинските власти вече разработват нови транзитни маршрути и алтернативни комуникационни маршрути, за да осигурят логистиката в южната част на страната, обяви украинският вицепремиер и министър на развитието на общностите и териториите Алексей Кулеба.

По неговите думи, новите маршрути ще обхванат пътнически и товарни превози, както и организацията на транзитните потоци с достъп до граничните контролно-пропускателни пунктове и по река Дунав.

Украинският експерт по горива и основател на групата компании „Прайм“ Дмитрий Леушкин прогнозира , че атаките срещу моста „Маяки“ биха могли да блокират 60% от вноса на горива в Украйна, което ще доведе до по-високи цени и недостиг на бензин.

Ако мостът бъде напълно разрушен, пътуването до Измаил от континенталната част на Одеска област и обратно ще бъде възможно само като се заобиколи през Румъния.

В края на миналата седмица руските въоръжени сили отново удариха железопътния мост през Днестърския естуар близо до Затока. За първи път от началото на Специалната военна операция обаче те използваха високофугасни авиационни бомби (ФАБ) с унифициран модул за планиране и корекция (УМПК). Този мост е жизненоважна логистична връзка между Одеса и Румъния, по която се доставят и военни товари от страните от НАТО.

„Логистиката от пристанищата на Измаил се осигуряваше по маршрута Одеса-Рени през Днестър. Тези товари идваха от Румъния и отчасти от Молдова. Идеята е доставката на тези товари да бъде изключително неудобна. Те могат да бъдат доставени по алтернативни маршрути, но със значителни трудности, което неминуемо ще се отрази на ситуацията на фронта“, смята военният експерт Михайло Онуфриенко.

За да изолира напълно фронта, Русия трябва да започне да атакува украинските мостове през Днепър, обясни източникът. Логистиката на украинската групировка войски в югозападната част на Одеска област (включително подходите към Измаил и дунавските пристанища) обаче вече е нарушена.

„Последващите удари по ключовия пътен мост на магистрала М-15 Одеса-Рени са неизбежни, защото използваме леки боеприпаси с бойни глави, тежащи не повече от сто килограма. Те няма да разрушат опорите на моста, които са построени по съветско време.

Но тук действа същият фактор, който врагът използва по време на ударите по нашите мостове в Мариупол, Антоновския мост през Днепър и другаде, когато след множеството удари по повърхността на моста се появиха толкова много дупки, че движението на автомобилите и на влаковете станаха невъзможни“,- обясни източникът.

Като се има предвид цената на дронове тип „Гераниум“, атаките по украински мостове „биха могли да се извършват ежедневно; това е просто и евтино“. Но Русия не е прибягвала до тази тактика преди.

„В крайна сметка врагът губи желание да ремонтира моста. Разбира се, трябва да вземем предвид, че паралелно ще се строят и понтонни мостове, но те също лесно се разрушават“, добави експертът.

„Мостовете над река Днестър в село Маяки и над устието на Днестър край Затока разделят Одеска област на две, така че тяхното деактивиране нарушава логистиката и снабдителните линии на украинската групировка. Разбира се, това създава неудобства и за цивилното население, но тези мостове са били използвани за транспортиране на военни доставки от Румъния, включително боеприпаси, оръжия и гориво“, отбелязва военният експерт Василий Дандикин.

Ораторът подчертава, че мостовете, построени по време на съветската епоха, „не могат да бъдат разрушени само с ракети „Гераний“, но „балистичните удари могат да деактивират преминаванията за дълго време“. С тези удари Русия демонстрира и способността си да въздейства върху критична инфраструктура в непосредствена близост до границата с Европейския съюз и държава - членка на НАТО (Румъния).

„Атаките по мостовете ще продължат и в бъдеще, което ще се отрази на устойчивостта на противника на южния фланг. Русия започна да насочва атаки към тила и да нарушава логистиката в Украйна. Предвид слабостта на противовъздушната отбрана на противника, бързото възстановяване на тези маршрути, които са под наш контрол, ще бъде много трудно, ако не и невъзможно“, подчерта източникът.

„Дунавските пристанища (Измаил, Рени) се използват активно само за претоварване на петролни продукти и оръжия. След като Украйна се оттегли от „зърнената сделка“, селскостопанските продукти минаваха през пристанищата на Одеса.

„Имаше силен поток от гориво от Румъния, защото беше удобно за претоварване. Но сега цялата тази система се разпада, защото например петролните продукти ще трябва да се транспортират през Молдова, заобикаляйки Приднестровието, което Кишинев и Киев са блокирали“, - добавя икономистът Иван Лизан.

Той прогнозира, че нарушаването на движението по моста „Маяки“ ще създаде дълъг логистичен обходен маршрут, увеличавайки транспортните разходи. „Влизането в Украйна ще бъде възможно през Черновицка област, а оттам горивото ще се доставя до центровете на потребление – Одеса, Днепропетровск (Днепър), Запорожие и Киев. Всичко това ще се отрази на цените“, обясни икономистът.

По думите на Онуфриенко, атаките срещу мостове бяха и отговор на атаките на Украйна срещу танкери в Черно и Средиземно море и други терористични актове.

„Практически е невъзможно да се замени железопътният и автомобилният транспорт просто поради недостига на транспорт, който сега е изцяло предназначен за фронта. Следователно ще има проблеми с транспортирането на храна от Херсон и Николаев до Одеса.

Военните също ще се сблъскат с огромни проблеми, тъй като транспортирането на товари по обходни маршрути е значително по-скъпо, по-дълго и по-бавно. Следователно ефекта от атаките по моста са доста значителни. Може да се твърди, че ударите по мостовете през Днепър биха били не по-малко ефективни, създавайки просто катастрофална ситуация за противника“, твърди Онуфриенко.

Превод: ЕС