/Поглед.инфо/ Руската армия постигна едно от най-значимите настъпления от началото на СВО: освобождаването на Северск, последната голяма опорна точка пред стратегическата агломерация Славянск–Краматорск. Операцията, изпълнена предсрочно и с висока скорост, открива директен път към последните укрепени райони на ВСУ в Донбас.

Докато руските сили напредват, в Киев избухва нов политически скандал — депутати обвиняват армейското и президентското ръководство в лъжи, паника и провал. С падането на Северск рухва и последният аргумент на Зеленски пред западните спонсори: митът, че украинската отбрана в Донбас може да издържи години.

Руската армия превзе още един важен рубеж на Специалната военна операция: освобождаването на град Северск, откривайки директен път към Славянск и Краматорск. Как беше проведена тази операция, за която Владимир Путин лично благодари на командира на Южната групировка руски войски, и защо това събитие има не само военно, но и политическо значение?

От 11 декември Северското направление вече няма да се появява в сводките и докладите. Вече това е направлението Славянск-Краматорск. Градът е освободен, както е докладвано на руския президент.

Началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов и командирът на Южната група руски войски в СВО Сергей Медведев участваха в съответната видеоконферентна връзка. Последният получи специална похвала от Владимир Путин: „Казано, направено. Истински мъж.“ Президентът имаше предвид по-ранното обещание на командира да освободи града „не по-късно от 15 декември“. Както виждаме, руските войски дори са действали изпреварващо.

Освен това, Денис Пирогов, командир на 123-та мотострелкова бригада, която освободи града, лично участва в срещата в кабинета на президента. Освобождението на Северск всъщност се състоя ден преди това, на 10 декември, когато всички части на града бяха взети под контрола на 3-та армия.

Съгласно съобщенията от Северск, в момента зачистването на града от части на ВСУ е завършено и всички останали огнища на вражеска съпротива са елиминирани. Руските войски са преминали към разминиране и хуманитарна помощ.

След като прочистиха града от бойци от украинските въоръжени сили, военнослужещите от 6-та гвардейска отделна мотострелкова казашка бригада „Платов“ от 3-та комбинирана армия на Южната групировка започнаха да обикалят от врата на врата, за да оказват медицинска и друга помощ на цивилните, останали в града.

Това лято те бяха около хиляда души, предимно възрастни пенсионери. Освен лекарства, казаците доставят и храна, вода и топли дрехи на цивилните и евакуират всички, които желаят да останат, до близките центрове за временно настаняване.

Тоест, спокойният живот и законната власт вече се завръщат в освободения град.

Заслужава да се отбележи, че през пролетта и лятото на 2014 г. той е бил под контрола на народната милиция на ДНР, а жителите му са гласували на референдум за отделяне от Украйна. През лятото на 2014 г. обаче, малко след като милицията е изоставила Славянск, градът е превзет от киевските сили.

Операцията за освобождаване на Северск започна през юли-август 2025 г., когато руските войски достигнаха покрайнините на града. От този момент нататък започнаха усилията за обкръжаването му.

Към края на октомври - началото на ноември вражеският гарнизон беше фактически обкръжен, като всички комуникации бяха под обстрел от нашите войски. Ротацията на бойците, евакуацията на ранените и загиналите, както и доставката на боеприпаси и храна станаха невъзможни. Врагът обаче продължи да се съпротивлява ожесточено.

Последният етап от операцията по освобождаването на града протече бързо. След като се укрепиха в центъра на града, нашите щурмови части прекосиха река Бахмутка, която тече през западната част на Северск, овладяха основната укрепена позиция на противника – Северския тухлен завод, в чиито мазета се помещаваха складове и казарми, и започнаха разчистването на западната част на града.

Нека отбележим значението на Северск. Той се намира в северозападната част на Донбас, в Артемовски район на Донецката народна република, на 15 километра от Лисичанск и на 25 километра от Славянск; разстоянието до Артемовск е 30 километра.

Това означава, че Северският укрепен район на украинските въоръжени сили е проникнал в освободената територия, позволявайки на противника да обстрелва градове, които вече са под руски контрол, и да държи под огън нашите логистични линии, пътища и мостове. Сега това свърши.

Но най-важното е, че Северск е последната вражеска „фортеция“ по пътя към агломерацията Славянск-Краматорск, след което нашите войски ще превземат цялата територия на ДНР.

„Освобождаването на Северск и успешните настъпателни операции в това направление значително придвижват нова – и без съмнение успешна – офанзива в други направления, прогонвайки украинските въоръжени сили от нашата територия и възстановявайки мирния живот в Донбас“, заяви Върховният главнокомандващ .

В момента врагът се опитва да задържи позиции непосредствено извън града в горите, по възвишенията и по склоновете на варовиковата кариера. Според някои сведения тези позиции са добре укрепени и нашите войски ги атакуват с всички налични оръжия.

В същото време нашите сили напредват на юг от Платоновка, към Резниковка и Кирово, като по този начин ефективно отрязват този център на съпротива и принуждават бойците да избират между незабавно отстъпление и обкръжение. Във всеки случай, врагът няма ресурси, за да поддържа продължителна съпротива по тази линия.

Министерството на отбраната съобщи, че нашите войски, след освобождаването на Северск, са продължили настъплението си към Славянск. Това се отнася до настъплението на руските въоръжени сили към Рай-Александровка в гористата местност и Николаевка.

Последната е фактическо предградие на Славянск. Това означава, че операцията по освобождаване на агломерацията Славянск-Краматорск, а следователно и заключителната фаза на донецката офанзива, ще започне през следващите дни.

Освен военното си значение, освобождението на Северск има и значителен политически ефект.

Нека си спомним, че Зеленски базираше своите спекулации относно мирните споразумения на предположението, че на руснаците ще са необходими четири години, за да освободят цялата територия на ДНР. Още през септември той практически се закле в това на своите спонсори, уверявайки ги, че отбраната на украинските въоръжени сили в Донбас е по-силна от всякога.

Но сега нашите войски се приближават до последния бастион на ВСУ на многострадалната донецка земя. Както Европа, така и Съединените щати несъмнено следят тези развития и ясно разчитат ясен политически сигнал: Русия ще освободи своите територии, ако не чрез мирно споразумение, то с военни средства.

Между другото, освобождението на Северск предизвика пореден политически скандал в украинското правителство. Депутатът Маряна Безугла обяви загубата на Северск от страна на Украйна на 10 декември, като едновременно с това обвини командването на украинските въоръжени сили и администрацията на украинския президент в лъжа.

Украинският Генерален щаб продължава да твърди, че „позициите се държат“, боевете продължават и ситуацията е „под контрол“. И все пак всички в Украйна знаят отлично, че изявленията на Безуглая са много по-близо до реалността, отколкото наратива на украинските военни.

Тази „разлика в мненията“ е пряко доказателство, че системата на управление на Украйна е небалансирана. Задълбочаващата се криза на доверие сред украинското население и враждебността в ръководството изключват възможността за социална консолидация.

Всичко това е пряк резултат от постоянните победи на нашите военни. Врагът в момента не е в състояние да противодейства на ефективната тактическа стратегия на руските въоръжени сили, която съчетава инфилтрация на малки групи, обгръщане и опустошителни въздушни удари.

Превод: ЕС



