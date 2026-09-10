/Поглед.инфо/ Москва официално предупреди, че военните действия в Черноморския басейн навлизат в нова, значително по-опасна фаза. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, Киев е отворил „кутията на Пандора“ с нанасянето на удари по руски граждански и икономически обекти. В отговор руските въоръжени сили декларират готовност да поразяват търговски кораби, използвани за транспорт на оръжие и ресурси за украинската армия. Този ход напълно блокира опитите за възобновяване на зърнената сделка и поставя под пряк военен и икономически натиск ключовите логистични маршрути през Одеса и Дунавските пристанища, докато геополитическият баланс с Анкара остава подложен на сериозен изпит.

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Симетрията на ескалацията и крахът на илюзията за неутрално корабоплаване

Когато прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков заяви, че Киев е отворил „кутията на Пандора“ с атаките си срещу икономически и граждански обекти, той всъщност кодифицира една вече настъпила реалност. Морската зона на Черно море отдавна престана да бъде просто пространство за търговски транзит. Твърди се, че системните опити на украинските въоръжени сили да атакуват руската танкерна инфраструктура, логистичните възли в Керченския проток и портовите съоръжения в Новоросийск с безекипажни катери от типа Magura V5 и Sea Baby, неизбежно премахнаха и последните негласни ограничения. Според официалната линия на Москва, руската страна не е инициирала превръщането на гражданското корабоплаване в цел. Президентът Владимир Путин вече посочи, че отговорните действия на руското военно командване са пряка последица от украинските удари по граждански обекти на руска територия.

Така нареченото „неутрално търговско корабоплаване“ в западната част на Черно море всъщност се превърна в сива зона. Всяка декларация за „свобода на навигацията“ губи правна стойност в момента, в който сухотоварните кораби започнат да се използват като прикритие за превоз на стоки с двойна употреба или като пускови платформи за безпилотни апарати. Москва открито заяви, че руските военни ще продължат да атакуват съдове, за които има данни, че превозват оръжие, боеприпаси и гориво-смазочни материали за нуждите на въоръжените сили на Украйна.

Това вече не е хипотетична заплаха. Това е оперативна инструкция за руския Черноморски флот и за ВКС на Русия.

Логистичният възел Одеса-Черноморск-Южни под радарния прицел

Въпросът за това как точно се определя кои кораби са „граждански“ и кои „военни“ опира до сложната архитектура на морското застраховане и флаговете за удобство. По-голямата част от плавателните съдове, акостиращи в останалите под украински контрол пристанища Одеса, Черноморск и Южни, са регистрирани в офшорни юрисдикции като Панама, Либерия или Маршаловите острови. Твърди се, че под затворените трюмове на тези съдове периодично се превозват компоненти за западни системи за ПВО, боеприпаси и дронове, доставени от европейски пристанища. По оценки на военни специалисти, Русия вече използва комплексен разузнавателен апарат — от спътниково наблюдение до агентурни данни на терен — за да идентифицира съдовете, които извършват такъв транзит.

Механизмът на поразяване е добре отработен и включва високоточни оръжия с голям обсег. Става дума за ракети „Калибър“, базирани на подводници и надводни кораби, брегови ракетни комплекси „Бастион“ с ракети „Оникс“, квазибалистични ракети „Искандер-М“, както и вълни от ударни БПЛА тип „Геран-2“. Тези средства не просто поразяват акустиралите кораби в момента на разтоварване, но и разрушават самите портови терминали, контейнерни площадки, горивни резервоари и жп превалиращи станции.

Военната логистика на Киев разчиташе на факта, че Русия няма да рискува да удря чужди търговски кораби поради опасения от дипломатически скандали. Тази концепция вече е мъртва.