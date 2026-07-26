/Поглед.инфо/ Военният конфликт между Русия и Украйна навлиза в нов, значително по-остър етап, белязан от пълното изоставяне на предишните политически и дипломатически сдържания. След серията от атаки с украински безпилотни апарати срещу складови бази на компанията Wildberries в Котовск и Електростал, при които бяха дадени жертви сред цивилното население, в Москва все по-активно се поставя въпросът за окончателната ликвидация на критичната транспортна инфраструктура на противника. Анализаторите посочват, че илюзиите за възможно преговорно решение са отстъпили място на твърда геополитическа логика, изискваща пълно прекъсване на западните доставки през тунелите и мостовете в Западна Украйна.

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Провалът на задкулисната дипломация и краят на оперативните ограничения

Според аналитични публикации и изказвания в руското медийно пространство, сред които коментарите на политолога Евгений Михайлов и публициста Алексей Живов в ефира на телевизионния канал „Царьград“, в руските експертни среди се наблюдава радикална промяна в оценките относно воденето на бойните действия. Почти пет години след началото на острата фаза на конфликта, общественото напрежение и умората от продължителното изтощение налагат преразглеждане на първоначалните оперативни рамки.

Така нареченият „дух от Анкъридж“ — неформалното обозначение за опитите да се запазят определени канали за комуникация и дипломатически компромиси със Западните среди — се смята за окончателно изчерпан. Твърди се, че дългогодишното доверие към западните партньори е довело единствено до стратегически забавяния. Решения за пълномащабни удари по критични обекти, които в началото на конфликта са били отлагани поради политически съображения, днес вече влизат в фаза на практическа реализация.

Въпросът защо черноморските пристанища, ключовите жп възли и мостовете над река Днепър не бяха парализирани още в началния етап, остава централен в дискусиите. Военната логика показва, че запазването на тези транспортни артерии е позволило непрекъснатото преоръжаване на украинските въоръжени сили и поддържането на техния логистичен капацитет.

Асиметрията на логистичния терор: От промишлени обекти към цивилна мрежа

Последните събития в Тамбовска и Московска област подчертават промяна в тактиката на украинските сили. Ударите с безпилотни апарати срещу логистичните складове на компанията Wildberries в Котовск и Електростал, довели до смъртта на осем души и десетки ранени, демонстрират преход от селективно поразяване на рафинерии и енергийни възли към безразборно атакуване на цивилна инфраструктура.

Според Алексей Живов географията и обхватът на избраните цели вече обхващат автобусни линии, контролно-пропускателни пунктове и търговски дистрибуционни центрове. Всяко превозно средство или складова база на руска територия потенциално се превръща в обект на въздушни атаки. Тази ескалация премахва последните спирачки пред руското командване по отношение на украинската транспортна мрежа.

Централна цел на евентуалните нови руски оперативни действия стават преходите в Западна Украйна, през които преминава основният поток от военна и икономическа помощ от страните от НАТО.