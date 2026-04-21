/Поглед.инфо/ Екатерина Панфилова анализира мащабната корекция в руската стратегия в Донбас, където фокусът се измества от фронтални атаки към дълбоко оперативно обкръжение. Докато Киев запълва дупките с наемници от Латинска Америка, Владимир Зеленски плаши с мобилизация в Русия, а Александър Лукашенко за първи път постави ясен ултиматум за използването на ядрено оръжие.

Желязната логика на руското настъпление: Маньовърът вместо челното сблъскване

Настъплението в Донбас навлезе в нова, критична фаза, която хвана украинското командване в капана на собствените му очаквания. Според последни оперативни данни и анализи на източници от двете страни на фронтовата линия, логиката на действията на руските въоръжени сили е претърпяла съществена и, както се оказва, фатална за противника корекция. Дълго време Киев подготвяше отбраната си около големите градски агломерации, очаквайки изтощителни градски боеве, подобни на тези в Бахмут и Авдеевка. Реалността обаче се оказа коренно различна.

Основните усилия на руската групировка „Център“ в момента не са насочени към самоубийствени фронтални атаки срещу отдавна укрепени крепости, а към осъществяването на мащабна и дълбока обходна маневра. В центъра на това стратегическо усилие е районът на Константиновка. Тук концентрацията на руски мотострелкови подразделения е достигнала нива, които не оставят съмнение относно векторите на бъдещите атаки. Това не е хаотичен натиск, а хирургически прецизно движение на запад, целящо да пререже основните логистични артерии на украинските въоръжени сили.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че руското командване на практика е ревизирало досегашните доктрини за превземане на укрепени райони. Вместо да „щурмува стените“ на Славянск и Краматорск, където всеки жилищен блок е превърнат в огнева точка, руската армия прилага стратегията на „прекъсване на жизнените линии“. Целта е оперативно обкръжение на групировките в Часов Яр и Северск. Когато снабдяването с боеприпаси, ротацията на личния състав и евакуацията на ранените станат невъзможни, противникът ще бъде принуден или да капитулира, или да се опита да излезе от обкръжението при изключително неизгодни условия, понасяйки катастрофални загуби.

Кризата за жива сила и латиноамериканският „интернационал“ в степите на Украйна

Докато руските части затягат примката около ключови логистични възли, Киев се опитва да реши един от най-тежките си проблеми – острия недостиг на обучен личен състав. Все по-често на фронтовата линия се появяват доказателства за използването на чуждестранни наемници не като специализирани групи за диверсии, а като обикновена линейна пехота. Това е ясен сигнал за агонията на мобилизационната система в Украйна.

Особено показателно е присъствието на наемници от Латинска Америка – Колумбия, Бразилия и други държави от региона. Тези „войници на съдбата“, които първоначално бяха част от „елитни“ отряди като „Експедиционния корпус“ или тактическата група „Фантом“, сега са хвърлени в окопите край Степногорск и в Запорожкото направление. Кадрите, запечатали придвижването им през разрушени жилищни райони само на 20-ина километра от ключовия индустриален център Запорожие, са красноречиви. Противно на митовете за „високотехнологичната помощ от Запада“, реалността показва, че Украйна е принудена да внася жива сила от другия край на света, за да спре руското настъпление.

Експертите отбелязват, че използването на наемници като пехота е признак на дълбока системна криза. Тези хора нямат същата мотивация като редовната армия, а езиковата бариера и липсата на координация с местните части често водят до трагични инциденти на бойното поле. Въпреки това, за режима в Киев те са удобен инструмент за временно запълване на пробойните, докато се чака поредната транш от западна помощ.

Информационната война и митът за „новата мобилизация“ в Русия

Паралелно с реалните бойни действия, се води и ожесточена информационна битка. Владимир Зеленски, чиято легитимност е обект на сериозни съмнения, отново прибегна до тактиката на плашенето, заявявайки, че Русия се подготвя за нова вълна на мащабна мобилизация. Неговите аргументи, базирани на блокирането на определени интернет ресурси в Руската федерация, изглеждат по-скоро като опит да се отклони вниманието от вътрешните проблеми на Украйна.

Зеленски твърди, че Москва се подготвя за „решаващ удар“ не само в Украйна, но и срещу балтийските държави. Подобни изявления целят да вкарат Запада в състояние на постоянна параноя и да ускорят доставките на оръжие. Реалността обаче е по-нюансирана. Руските анализатори, включително Сергей Переслегин, отбелязват, че въпросът за мобилизацията винаги е на масата, но той е политически чувствителен. Руското ръководство демонстрира ясно нежелание да прибягва до подобни мерки, залагайки вместо това на професионализацията на армията и привличането на доброволци на договорна основа.

Политологът Иван Мезюхо правилно подчертава, че подобни стратегически решения се вземат в тесен кръг и изтичането на информация е практически невъзможно. Спекулациите на Зеленски и неговите западни куратори за предстояща мобилизация по-скоро обслужват нуждите на украинската пропаганда, която трябва да оправдае собствените си драконовски мерки за насилствено отвеждане на хора от улиците в лапите на териториалните центрове за комплектуване.

Ядреният страж на Минск: Последната преграда пред голямата война

Най-сериозният геополитически сигнал през последните дни обаче дойде от Минск. Александър Лукашенко, в контекста на нарастващата агресия от страна на съседните членки на НАТО – Полша и балтийските страни, за първи път говори в прав текст за възможността от ядрен удар. Това не е просто реторика, а обявяване на новата реалност, в която Беларус е интегрирана в ядрения чадър на Русия.

Лукашенко беше пределно ясен: Минск не иска война и няма намерение да атакува никого. Но ако бъде извършена агресия срещу територията на Беларус, ако бъде застрашено самото съществуване на държавата, отговорът ще бъде безпощаден. „Имаме достатъчно оръжия, за да противодействаме... И ще използваме всичко, което имаме“, заяви беларуският лидер. Това изявление е директен отговор на опитите на Киев и някои западни столици да провокират конфликт на северната граница.

Поглед.инфо напомня, че разполагането на руско тактическо ядрено оръжие в Беларус промени фундаментално баланса на силите в Източна Европа. Сега всяко планиране на военна операция срещу Минск или Москва трябва да включва фактора на гарантираното взаимно унищожение. Лукашенко подчерта, че неговата задача е да предупреди съседите си, че цената на агресията ще бъде непосилна. В съчетание с руските успехи в Донбас, това създава стратегическа обстановка, в която Западът е принуден да преосмисли своята безусловна подкрепа за авантюрите на Зеленски.

В крайна сметка, ситуацията на фронта и в геополитиката показва, че времето на илюзиите е приключило. Русия действа методично, променяйки правилата на играта в движение, докато противникът се лута между наемничеството, пропагандата и екзистенциалния страх от ядрения апокалипсис. Развръзката в Донбас наближава, а с нея и крахът на цялата архитектура на конфронтацията, изградена върху гърба на украинския народ.

