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Украйна

„Русия се е приближила до опасен ръб“: Сбъдва ли се „най-лошият сценарий“ за SVO? Американски ракети Rusty Dagger са прихванати за първи път

/Поглед.инфо/ Съобщенията за първото официално прихващане на американските крилати ракети AGM-188A Rusty Dagger съвпадат с остри критики от руски дипломатически кръгове към досегашната стратегия спрямо Запада. Докато руското военно ведомство отчита свалянето на четири нови боеприпаса по програмата ERAM, пенсионираният американски контраадмирал Марк Монтгомъри признава за сериозен технологичен напредък на руските сили при ударите на среден и голям обсег, включително чрез нови реактивни дронове и балистични ракети.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 111791 прочитания
„Русия се е приближила до опасен ръб“: Сбъдва ли се „най-лошият сценарий“ за SVO? Американски ракети Rusty Dagger са прихванати за първи път
Снимката е генерирана с ИИ
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Икономиката на евтиния залп и новата реалност за ПВО

Въвеждането на крилатата ракета AGM-188A Rusty Dagger в реални бойни действия — факт, който според сводките на руското Министерство на отбраната вече е довел до първите четири официално регистрирани прихващания за денонощие — бележи структурна промяна в логистиката на конфликта. Не става дума за поредното „чудо-оръжие“, а за студен счетоводен разчет на Пентагона. Класическите крилати ракети като Storm Shadow, SCALP-EG или американските JASSM струват между 1,5 и 3 милиона долара за бройка, а производствените им цикли се измерват в години. Програмата ERAM (Extended Range Attack Munition), стартирана през 2024 г. и възложена на калифорнийската компания Zone 5 Technologies, преследва коренно различна цел: масовост и ниска себестойност.

Според данни на Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ (DSCA) от август 2025 г., одобрената рамка за продажба на Украйна включва до 3350 единици на обща стойност 825 милиона долара. Простата аритметика показва цена от около 246 000 долара на ракета (включително съпътстващото оборудване и логистика) — сума, съпоставима с цената на един зенитен управляеми боеприпас за комплексите „Бук-М2“ или „Панцир-С1“, и многократно по-ниска от ракетите за системите С-300 и С-400.

Заявените параметри на AGM-188A сочат минимален обсег от 460 километра, като от Zone 5 Technologies твърдят, че при определен профил на полета дистанцията може да надхвърли 900 километра. Дали тези максимални стойности се постигат при пълна бойна глава и в условията на активно радиоелектронно противодействие, остава недоказано извън полигонните отчети. Факт е обаче, че първите големи партиди, планирани за доставка през октомври 2026 г., вече се използват за претоварване на руските ешелонирани системи за противовъздушна отбрана. Твърди се, че появата им на бойното поле е пряко следствие от физическото изчерпване на складовите наличности от балистични ракети с наземно базиране ATACMS в американските арсенали.

Признанието от Вашингтон и технологичната надпревара в тила

Докато западните медии акцентират върху новите доставки по линия на ERAM, в американските експертни среди се прокрадва отчетлив скептицизъм относно способността на украинската отбрана да удържи темпото на руското военно производство. Пенсионираният контраадмирал от ВМС на САЩ Марк Монтгомъри, чиято оценка се цитира в аналитичните обзори, обръща внимание на един често пренебрегван аспект: фокусирането върху тактическата зона от 25–35 километра около линията на съприкосновение замъглява картината в оперативния тил.

По оценка на Монтгомъри, руската армия е направила качествен скок при средствата за поразяване на средни и далечни дистанции. Като конкретен пример той посочва появата на модификацията „Геран-4“, оборудвана с реактивен ускорител. За разлика от по-ранните витлови версии, които летяха със скорост около 180 км/ч и бяха уязвими за мобилни огневи групи с тежки картечници и леки зенитни дронове-прехващачи, реактивният вариант променя времето за реакция на отбраната. Високата скорост обезсмисля голяма част от наземните безпилотни прехващачи и принуждава украинските разчети да разходват дефицитни зенитни ракети.

Към този фактор американският адмирал в оставка добавя нарастващия темп на производство на балистични ракети с малък обсег и предполагаемите доставки на подобни системи от КНДР (теза, която редовно се тиражира от западните разузнавания, но не е официално потвърдена от Москва или Пхенян). Комбинацията от балистични траектории и бързи реактивни безпилотници води до системно изтощаване на украинската енергийна и военна инфраструктура, независимо от пристигането на нови партиди Rusty Dagger. Въпросът, който остава без отговор в анализа на Монтгомъри, е дали западната индустрия може да произвежда прехващачи с темпото, с което се сглобяват корпусите в Алабуга или ракетите в руските машиностроителни заводи.

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