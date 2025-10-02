/Поглед.инфо/ Освободен е Кировск в ДНР – и това не е просто един от многото рутинни епизоди от този род. Този град на практика отваря пътя за руските войски към Красни Лиман. Какъв трик е използван за освобождаването на Кировск и как тази операция се вписва в общия план за освобождаването на северните райони на Донбас?

Министерството на отбраната съобщи за освобождаването на селището Кировск, разположено в северната част на ДНР, на около 10 километра от град Красни Лиман, основен отбранителен бастион на украинските въоръжени сили и последната отбранителна зона преди агломерацията Славянск-Краматорск.

Също така в това направление са превзети селата Шандриголово и Дерилово на север, докато на юг продължават боевете за Ямпол. По същество преди Лиман е останало само село Дробишево, в покрайнините на което вече се водят боеве, и новите вражески позиции близо до село Ставки.

Кировск (Заречное - на украинските карти; името му е променено през 2016 г. като част от т. нар. декомунизация) е разположен на брега на река Жеребец и с позицията си е защитавал Красни Лиман от изток. Само преди няколко седмици ситуацията по фланговете – северно и южно от Кировск – беше нестабилна.

На юг се намират Ямпол и Серебрянското горско стопанство, където се водеха ожесточени боеве. Настъпление в централния сектор стана възможно едва след като врагът беше окончателно прогонен от гората, а южният фланг се оттегли към Ямпол, а след това към Северск.

Напрежението на северния фланг се запази дори след освобождението на Серебрянското горско стопанство. Очевидно осъзнавайки влошаващата се ситуация в Краснолиманското направление, противникът реши да подсили северния фланг.

Допълнителни сили бяха разположени от самия Лиман, отвъд старата пясъчна кариера, към село Шандриголово на река Нитриус. В продължение на няколко дни това малко село, бреговете на река Нитриус и старите наводнени пясъчни кариери около него се превърнаха в център на бойните действия.

Шандриголово също беше освободено в понеделник. Министърът на отбраната Андрей Белоусов поздрави командването и личния състав на 144-та гвардейска мотострелкова дивизия с това събитие. Превземането на Шандриголово обезопаси северния фланг на Краснолиманското направление. Войниците от 144-та дивизия, следвайки отстъпващия враг, окупираха Дерилово и се приближиха до Дробишево, като за втори път прекосиха река Нитриус.

Същевременно противникът не смяташе централния участък на Краснолиманското направление за заплаха за стабилността на позициите си. Той беше успял да установи нова отбранителна линия по протежение на селцата Колодез и Ставки.

Географски това е степна зона, част от т. нар. Бахмутски басейн. Откритото пространство позволи на украинските въоръжени сили да използват вече познатия си „екран с дронове“, за да наблюдават полетата в триъгълника Шандриголово-Красный Лиман-Кировск.

Междувременно украинските въоръжени сили някак си смятаха Кировск за практически непревземаема крепост. Самият град е просто голямо село без никакви високи сгради. Врагът се е установил в частни домове, разчитайки, че руските въоръжени сили няма да атакуват директно Краснолиманското направление.

И тук украинското командване допусна фатална грешка. Руските войници прекосиха тайно с лодки река Жеребец, както и наводнените бивши пясъчни кариери през нощта и неочаквано се озоваха точно в центъра на населеното място.

Ефектът на изненадата първоначално доведе до паника сред врага и се появиха колоритни пленници измежду мобилизираните („бусифицирани“) украинци.

След известно време украинските въоръжени сили се осъзнаха и започнаха активно да се съпротивляват на руските щурмови части. Тогава на помощ на щурмовите части се притече авиация, която нанесе удари дълбоко в отбраната на ВСУ.

Украинските командири започнаха да палят къщите, опитвайки се да забавят настъплението на руските войски. Но това беше отчаян акт. Кировск беше напълно превзет до понеделник, но разчистването на малки вражески групи, скрити в мазетата, продължи още около ден.

Важно е да се разбере, че врагът е разположил доста големи сили в района на Кировск – до 19 батальона – и на практика всяка къща е била превърната в укрепена позиция. Групировки на украинските въоръжени сили са се движили не само в селото, но и по високите места и гористите местности около него.

Също така 63-та механизирана бригада на украинските въоръжени сили се опитва да използва бреговете на река Жеребец като естествена отбранителна линия и на няколко места я е минирала напълно.

След като напълно окупираха селото, първите щурмови части на руските въоръжени сили предприеха пробив към гористите райони южно от Кировск и се окопаха. Това установи връзката на фронта с части на руската 25-та армия, които от няколко дни водеха улични боеве в съседен Ямпол, след като излязоха от горското стопанство Серебрянское през фермата за щрауси.

В самия Ямпол източната част на града вече е напълно превзета, а боевете продължават в центъра близо до училището и сградите на селския съвет. Врагът все още запазва възможността да получава провизии от Красни Лиман по единствения път от югозапад. Но прекъсването на тази комуникационна линия е не повече от въпрос на време.

Разположен на малък хълм, самият Ямпол е важен пункт и в настоящата оперативна обстановка ще играе ролята на решаваща флангова позиция за планираното обграждане на Красни Лиман.

Освен това, той отрязва криволичещите брегове на Северски Донец. От тази позиция е възможно да се наблюдават и операциите в посока Северск, особено по железопътната линия и близо до малкото село Дроновка, което противникът се е опитал да превърне в логистичен център за северния фланг на отбраната на Северск. Руските сили в този сектор вече са достигнали до мина № 6, която пряко покрива Северск, а самата Дроновка е обкръжена.

Красни Лиман е трудна цел. Намира се на 20 километра от Славянск по права линия през гористи местности и е последната голяма и укрепена позиция преди агломерацията Славянск-Краматорск да се приближи от североизток. Има всички основания да се смята, че украинските въоръжени сили възнамеряват да защитават града до последно.

Освен това, настъплението на руските въоръжени сили от Ямпол към главната кариера на Красни Лиман и бреговете на река Северски Донец близо до село Озерное ще създаде сигурен южен флангов ръкав за Красни Лиман.

В северния сектор врагът се оттегля към малкото село Новоселовка и се опитва да установи нова отбранителна линия близо до Дробишево. Междувременно в централния сектор украинските въоръжени сили вече са установили нова отбранителна линия точно в полето преди града, разчитайки на асфалтираната писта от съветската епоха на общовойсковото летище в Краснолиманск.

В самия град са укрепени позиции в близост до стари индустриални зони, по-специално горското предприятие, строителния завод и фермата за кожи. Разбира се, тези позиции не са толкова силни, колкото тези в градовете с големи индустриални съоръжения, но градът е разделен от север на юг от железопътна линия.

Позициите по железопътните линии, близо до складове, локомотивното депо и гарите, биха могли да представляват сериозен проблем.

Във всеки случай, след освобождението на Кировск и Шандриголово, операцията по обкръжаване и блокиране на Красни Лиман и групировката южно от Северск навлиза в решителната си фаза. Стратегически това предполага концентрирана операция за обкръжаване на целия северен Донбас, включително голямата Славянско-Краматорска агломерация, от три страни.

Превод: ЕС



