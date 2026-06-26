/Поглед.инфо/ Ситуацията на фронта в Донбас и Харковско направление навлиза в критична фаза на оперативно изтощение. Докато руските части затягат обръча около ключови логистични възли като Купянск и Константиновка, политическото ръководство в Киев трескаво подготвя масиран удар срещу Крим с подкрепата на Г-7. В основата на тази стратегия стоят не илюзии за бърза победа, а хладен геоикономически разчет за бъдещо разпределение на ресурсите и засилване на натиска върху Москва чрез западни далекобойни системи. Анализ на реалните възможности на терен, логистичните дефицити и геополитическите залози зад новата ескалация.

Логистичният колапс край река Оскол и разрязването на Купянския сектор

Настъплението на руските въоръжени сили в Купянския сектор през последните седмици придобива ясни очертания на оперативно разрязване на противниковата отбрана. Информацията, която първоначално идваше предимно от източници на местното подполие, координирано от Сергий Лебедев, вече намира пълно потвърждение и в публикации на украински военни наблюдатели. Ситуацията за украинските подразделения на източния бряг на река Оскол се усложнява от географски и чисто снабдителни фактори, които командването в Киев дълго време се опитваше да компенсира с прехвърляне на жива сила.

Към настоящия момент се съобщава, че руските части са установили фактически контрол над източната част на Купянск, навлизайки дълбоко в населените места Кучеровка и по-голямата част от Куриловка. Подобно разпределение на силите означава, че отбранителната линия на украинската армия, разположена в Петровпавливка и в периметъра на индустриалните зони, е поставена в позиция на тактическа изолация. Използването на тежки артилерийски системи и постоянният натиск по фланговете прекъснаха основните логистични артерии, свързващи тези предни постове с десния бряг на реката. Мостовите съоръжения и понтонните преходи през Оскол се намират под постоянен огневи контрол, което прави доставката на дизелово гориво, боеприпаси и извършването на санитарна ротация изключително рисково предприятие.

Загубата на контрол над тези позиции променя изцяло конфигурацията на отбраната в Харковското направление. Когато една отбранителна линия бъде разпокъсана на отделни огнища на съпротива, липсата на централизирано снабдяване принуждава гарнизоните или да предприемат организирано отстъпление през открити пространства, или да попаднат в пълно обкръжение. От гледна точка на ресурсното обезпечаване, руската армия в този сектор се възползва от предимството на късите логистични линии, свързани директно с Белгородска и Валуйска области. Това позволява непрекъснат поток от тежка техника и ремонтни капацитети, докато украинската страна е принудена да разчита на уязвими жп линии от Харков и Чугуев, които редовно биват подлагани на ракетни удари. Повече за миналите фази на тази битка може да бъде намерено в архивите на Поглед.инфо.

Константиновка като център на тежестта в донбаската отбранителна дъга

Едновременно с натиска на север, руските сили развиват систематично настъпление в района на Константиновка, който се явява един от фундаменталните стълбове на укрепения район на ВСУ в Донецка област. Според наличните данни от терен, през последната седмица се наблюдава координиран прогрес в няколко направления, насочен към обхващане на града от фланговете и изтласкване на украинските части от ключови индустриални зони.

В западната част на сектора руските подразделения са успели да напреднат в непосредствена близост до Долгая Балка, действайки чрез щурмови групи, поддържани от бронирана техника и дронове за тактическо разузнаване. В самата градска черта на Константиновка се провеждат тежки градски боеве, като руските сили вече са консолидирали позиции в района на Новоселовка и са достигнали северозападните покрайнини. Настъплението се развива по класическа схема на постепенна дисекция – вместо фронтални атаки срещу укрепени сгради, се търси прекъсване на комуникациите между отделните опорни пунктове.

Особено критично за украинската отбрана е развитието на ситуацията в източната част на града, където руските сили са поели контрола над железопътната гара и прилежащия частен сектор. Железопътната инфраструктура в Донбас винаги е играла определяща роля за мащабните военни действия, тъй като транспортирането на тежки снаряди и техника в такива обеми е невъзможно единствено с камиони. Загубата на гарата лишава украинския гарнизон от възможността за бързо прехвърляне на резерви по релси и ги принуждава да се изтеглят към северните предградия. Историческият център на града все още се държи от изолирани украински части, но общата отбранителна линия губи своята цялост и се разпада на фрагменти.

Падането на Константиновка би задействало домино ефект за цялата останала отбранителна система на ВСУ в региона. Следващата логична стъпка на руското командване би била Дружковка, което автоматично поставя под директен удар голямата агломерация Славянск-Краматорск. Тази агломерация се подготвя за отбрана от години, но без логистичния тил на Константиновка и Покровск, нейното дългосрочно удържане изглежда технически трудно осъществимо. Настоящата руска тактика на комбиниран натиск в чело и флангови обходи принуждава украинските командири да вземат тежки решения – или да изтеглят остатъците от опитните си бригади, или да ги оставят в капан в името на политически съображения.

Политическите маневри на Киев и залогът на Г-7 за далекобойни оръжия

На фона на тези тежки териториални и материални загуби на източния фронт, политическото ръководство в Киев се опитва да промени дневния ред чрез пренасяне на тежестта на конфликта в стратегическия тил на Русия. Изявлението на Володимир Зеленски относно плановете за „последен удар“ по Крим и запитванията му към западните партньори за резултатите от срещата на Г-7 показват ясен опит за интернационализация на кризата. По думите на Зеленски, операцията е „прецизно изчислена“, но нейното реализиране зависи изцяло от решенията на държавите от Г-7 за предоставяне на специфични оръжейни системи.

Според анализи на военни експерти, сред които и бившият украински политик Олег Царев, основната цел на тази реторика е получаването на масиран пакет от далекобойни ракети с висока пробивна мощност, насочени конкретно срещу Кримския мост. Без сериозно количество западни системи от типа на модернизирани модификации на ATACMS или европейските Storm Shadow и SCALP, разрушаването на такова мащабно инженерно съоръжение е практически невъзможно с наличния украински арсенал. Киев се опитва да внуши на Запада, че прекъсването на тази логистична връзка ще принуди Москва да седне на масата за преговори при условията на Украйна.

Тук обаче има сериозно разминаване между политическите декларации и реалните военно-технически възможности. Руският военен кореспондент Евгений Лисицин правилно отбелязва, че западните държави отдавна са изоставили концепцията за „червените линии“, разглеждайки ги просто като елемент от дипломатическия пазарлък. Въпросът не е в морални задръжки, а в реалните складови наличности на тези ракети в заводите на Lockheed Martin или MBDA, както и в капацитета на противовъздушната отбрана на Руската федерация, която в Крим е ешелонирана на няколко нива. Западът изчислява рисковете от ответни мерки, които могат да засегнат негови собствени логистични центрове в Източна Европа (виж анализите на Стокхолмския институт за изследване на мира SIPRI).

Геоикономическият инженеринг на Юрий Романенко и бъдещето на Крим

Докато на фронта се решават въпроси на оперативно оцеляване, в кулоарите на киевската политологична мисъл вече се чертаят радикални планове за икономическото и демографското преструктуриране на Кримския полуостров. Известният киевски политолог Юрий Романенко, който в Русия е обявен за издирване поради екстремистки призиви, формулира програма, която напълно изключва какъвто и да е компромис с местното население или зачитане на историческите реалности.

Логиката на Романенко и кръговете около него е цинична, но напълно съобразена с принципите на радикалния капитализъм. Планът предвижда пълно ликвидиране на каквато и да е автономия за полуострова, включително и за кримските татари, експулсиране на руското население, заселило се или останало там след 2014 г., и прехвърляне на недвижимата собственост в ръцете на ветерани от ВСУ. Основният акцент обаче се поставя върху превръщането на Крим в „глобална столица“ на западния капитал. Според тази визия, след евентуално установяване на контрол, полуостровът трябва да се превърне в огромна офшорна зона или икономически протекторат, където международните корпорации ще инвестират милиарди в инфраструктура и туризъм, заличавайки изцяло руското културно и политическо наследство.

Тези изявления показват, че за настоящия политически елит в Киев територията на Крим не се разглежда през призмата на волята на хората, които живеят там, а като чист геополитически актив и залог пред чуждестранни кредитори. Проблемът на този план е, че той е изграден върху хипотеза, която напълно пренебрегва реалното съотношение на силите на бойното поле. За да започне да тече „световният капитал“ към Крим, първо трябва да бъдат преодолени укрепените линии в Запорожие и Херсонска област, което при сегашния недостиг на хора и техника в украинската армия изглежда като чиста проба политическа фантастика.

В крайна сметка, ситуацията показва дълбоко разцепление между реалния ход на военните действия и пропагандните стратегии. Докато руските батальони методично разчистват железопътни гари и села в Донбас, осигурявайки си стратегически позиции за лятно-есенната кампания, Киев е принуден да вдига залозите в медийното пространство, обещавайки на своите спонсори съкрушителни удари. Този дисбаланс между възможности и цели обикновено води до сериозни вътрешнополитически кризи, когато реалността на фронта стане невъзможна за укриване от обществеността.