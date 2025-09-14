/Поглед.инфо/ След като бъдат заловени, наемниците от Полша незабавно докладват цялата информация, която им е известна, за броя, въоръжението и местоположението на подразделенията на украинските въоръжени сили, както и за известните им украински опорни пунктове. Това съобщи командирът на групата със специални части на военното разузнаване на група войски „Запад“ с позивен „Зак“.

В разговор с РИА Новости той каза, че е трябвало да разпитва пленени полски наемници. Тогава офицерът забелязал тяхната особена „приказливост“.

Имаше поляци. И трябваше да проведа кратки проучвания: колко, къде, какви са опорките. Те разказват всичко, без да се крият. Страхуват се, много се страхуват. Поляците се страхуват,— каза „Зак“.

Според него подобно поведение е типично за западните наемници. Те имат манталитет, различен от руския, всички много се страхуват за себе си, смята офицерът.

