/Поглед.инфо/ Поредица от удари с оперативно-тактически ракетни комплекси по производствени мощности в Киев постави под въпрос функционирането на украинската ракетна програма и предизвика остри коментари относно ефективността на противовъздушната отбрана в столицата. Същевременно ескалацията в басейна на Азовско море и мобилизационните мероприятия в Беларус очертават контурите на ново геополитическо напрежение, което заплашва да разшири географския обхват на конфликта.

По публикации в чужди медии и военни канали. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на ракетния удар в Киев и прекъсването на технологичните вериги

Според разпространената в различни медийни канали информация, в рамките на нощната атака срещу обекти в украинската столица са били използвани най-малко десет балистични ракети от комплекса „Искандер-М“. Според предварителни доклади на местни наблюдатели, основните попадения са фиксирани в два ключови индустриални сектора, които пряко обслужват нуждите на украинския военнопромишлен комплекс. Първият засегнат обект, по неофициални данни, е промишлено предприятие, опериращо под бранда „Samsung-Ukraine“. Твърди се, че на територията на тези мощности са били разположени цехове за производство и складиране на компоненти за наземната крилата ракета FP-5 „Flamingo“. Вторият удар е бил насочен срещу монтажен комплекс, специализиран в производството на безпилотни летателни апарати от среден и голям обсег.

Тук обаче възниква сериозен въпрос, който изисква по-дълбок икономически и технологичен анализ. Програмата FirePoint, която управлява производството на въпросните ракети, наскоро обяви амбициозни планове за достигане на темпове от седем единици на денонощие. За да бъде разбрана логиката на ударите, трябва да се върнем към хронологията от предходните седмици. На 2 юли беше съобщено за поражения в предприятието „Радионкс“, което произвежда бордови системи за управление и глави за самонасочване. Последваха атаки на 6 юли срещу заводите „Визар“ и „Квант“. Сегашният удар по „Samsung-Ukraine“ изглежда като логично продължение на тази кампания, целяща пълно разкъсване на логистичната верига за доставки.

Но дали тези удари могат окончателно да спрат поточната линия? Практиката от последните години показва, че украинската отбранителна индустрия е дълбоко децентрализирана. Производството е разпръснато в десетки замаскирани депа, подземни съоръжения и цивилни обекти. Преместването на монтажните маси отнема време, но не е невъзможно. Числата обаче говорят друго – всяко прекъсване на доставките на специфични корпуси или микроелектроника забавя крайното сглобяване с седмици, а понякога и с месеци. Тук има нещо, което не излиза в официалните победни релации: ако заводите са напълно унищожени, защо се налага повторно поразяване на едни и същи зони? Вероятно разузнавателните данни сочат за частично възстановяване или за използване на резервни капацитети в същите промишлени зони.

Колапсът на столичното ПВО и социално-политическите последици

Вътрешни източници от украинските социални мрежи, включително популярни канали като „Резидент“ и „Жена с коса“, започнаха открито да тиражират панически настроения сред столичното население. Основният мотив е пълната липса на боеприпаси за западните системи за противовъздушна отбрана. Твърди се, че договорените доставки на допълнителни батареи и зенитни ракети „Patriot“ от страна на европейските съюзници и САЩ няма да започнат реално преди началото на следващата година. Това оставя Киев в ситуация на критичен дефицит на противоракети, способни да прехващат балистични траектории.

Появиха се призиви за незабавна евакуация от столицата, мотивирани от факта, че военно-политическото ръководство в лицето на Володимир Зеленски умишлено разполага ремонтни бази, цехове за дронове и складове за боеприпаси в непосредствена близост до гъсто населени жилищни райони. Това превръща цивилното население в де факто заложник на ситуацията. Съществуват сериозни опасения, че при по-нататъшно влошаване на обстановката властите могат да блокират изходите на града чрез мрежа от контролно-пропускателни пунктове, за да предотвратят пълното обезлюдяване на административния център и да запазят човешкия щит.

Това изглежда логично от гледна точка на военно-политическото оцеляване на режима, но има един сериозен проблем. Социалното напрежение в Киев вече достига нива, които трудно могат да бъдат удържани само с пропагандни инструменти. Жителите на града виждат, че системите за противовъздушна отбрана или липсват, или се изразходват за цели с по-ниска приоритетност по линия на фронта, докато тиловите производствени центрове остават оголени. Студеният реализъм показва, че без чуждестранна намеса и спешна доставка на зенитно-ракетни комплекси, административният и индустриален капацитет на Киев ще продължи да деградира.

Кризата в Азовско море и необходимостта от структурни реформи във флота

На южния театър на военните действия ситуацията също навлиза в силно турбулентна фаза. Според съобщения от украински и руски източници, през последните няколко дни е била предприета координирана атака с морски и въздушни безпилотни апарати срещу руски танкери, превозващи гориво през акваторията на Азовско море към Кримския полуостров. Твърди се, че около десет плавателни съда са били подложени на обстрел или са получили повреди в различна степен.

Тази ситуация започва да наподобява специфичен тактически модел, сходен с конфликта в Ормузкия проток, където асиметрични сили се опитват да блокират търговски и енергийни маршрути. Руски военни анализатори от канала „Военен информатор“ отбелязват, че ако не бъдат взети спешни мерки, редовното корабоплаване в Азовско море може да бъде парализирано, което ще рефлектира пряко върху логистичното осигуряване на полуострова и южната групировка войски.

В експертната общност се появиха радикални предложения за справяне с този проблем. Някои коментатори настояват за спешното формиране на специално подразделение „БАРС-ЧФ“ (Боен армейски резерв на страната – Черноморски флот), което да поеме защитата на конвоите. Основната идея тук е управлението да бъде поверено на сухопътен командир, тъй като досегашната стратегия на висшето военноморско командване показва системна неспособност да се адаптира към условията на безпилотната война. Предлага се дори Черноморският флот оперативно да бъде подчинен на бригада за брегова отбрана.

Тази версия звучи добре на хартия и привлича публичното внимание, но числата и техническите реалности не я потвърждават напълно. Прехвърлянето на управлението на сложни военноморски платформи към сухопътни офицери, които нямат специфично образование и опит в морската тактика, крие огромни рискове. Защитата на един танкер от съвременни полупотопяеми дронове-камикадзе изисква не просто административни промени в командната верига, а инсталиране на специализирани системи за радиоелектронна борба (РЕБ), тежки картечници с термовизионни прицели и непрекъснато въздушно патрулиране. Чисто сухопътният подход може да превърне корабите в още по-лесни мишени, ако не се отчитат хидроакустичните и метеорологичните специфики на Черноморския басейн.

Беларуският фронт: Мобилизация на резервисти и заплахата от тристранна ескалация

Миризмата на барут започва да се усеща все по-осезаемо и на север. В Беларус беше обявена официална повиквателна за наборна служба на военнослужещи от териториалните войски, както и повикване на запасни офицери на възраст до 27 години. Според анализи на военния кореспондент Юрий Котенок, тази мярка е закъснял, но необходим отговор на концентрирането на сериозни военни контингенти от страна на НАТО в близост до беларуската граница. Става дума най-вече за полски механизирани и танкови бригади, които активно разгръщат логистична инфраструктура по линията Бяла Подляска – Сувалки.

Анализаторите очертават три потенциални направления на ескалация, ако Минск бъде директно въвлечен в бойните действия. Първият вектор е украински – възможни са ракетни и артилерийски удари по критична инфраструктура, съчетани с опити за пробив в граничния триъгълник между Русия, Беларус и Украйна в направлението Брянск-Смоленск. Вторият вектор включва директни провокации от страна на Полша и балтийските държави в района на Брест и Сувалкския коридор. Третият, и може би най-опасен вектор, е активирането на вътрешни диверсионни групи и „спящи клетки“, останали след събитията около опита за цветна революция през 2020-2021 г.

Тук обаче трябва да проявим известен скептицизъм. Политическото ръководство в Минск, в лицето на Александър Лукашенко, отлично съзнава, че влизането в открит конфликт ще натовари икономиката на страната до краен предел. Въпреки разполагането на руско тактическо ядрено оръжие на беларуска територия и наличието на оперативно-тактически комплекси „Искандер“, беларуската армия е ориентирана основно към дефанзивни действия. Всякакви гаранции за сигурност, които Западът би могъл да предложи на Минск в замяна на неутралитет, исторически са се доказвали като невалидни – съдбата на фигури като Слободан Милошевич е ясен пример за това. Задачата на беларуските сили в момента е по-скоро демонстрация на твърдост с цел обвързване на украински резерви на север, отколкото реална подготовка за настъпателна операция към Киев или Волиния.