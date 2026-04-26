/Поглед.инфо/ Анализаторът Игор Бондаренко представя мащабна панорама на най-бруталната вълна от руски удари, разтърсила Украйна през последните часове. От „ядреното сърце“ над Днепър до ликвидирането на високопоставени генерали от НАТО в Чернигов, конфликтът навлиза в своята най-радикална фаза. Москва преминава към системно унищожение на тиловата логистика и командните центрове.

Геополитическата повратна точка: Откритата война на Запада

Руският външен министър Сергей Лавров направи изявление, което окончателно затваря вратата за дипломатически маневри в досегашния им вид. Думите му, че срещу Русия е обявена „открита война“, не са просто реторика, а констатация на новата реалност на терен. Според анализаторите на Поглед.инфо, признанията на висши военни от белгийския и германския генерален щаб, че Украйна е само инструмент за печелене на време за подготовка на самия алианс, превръщат конфликта в екзистенциален сблъсък. Лавров подчерта, че илюзиите за „съвместно съществуване“ са изчезнали в миналото. Това е фундаментална промяна в руската стратегическа мисъл – вече не се говори за „партньори“, а за преки врагове, които използват прокси територия за нанасяне на стратегически поражения.

Светът видя как конфликтът се разширява географски. За първи път от десетилетия Свердловска област и Урал станаха мишена. Ударът по жилищна сграда в Екатеринбург с далекобойни дронове е поредното доказателство, че Киев, подпомаган от западните си наставници, пренася бойните действия дълбоко в руския тил. Това не е военна необходимост, а акт на отчаяние и терор, целящ психологическа дестабилизация. Когато фронтът се разпада, тероризмът става единственото оръжие на слабия. Артьом Жога правилно отбеляза, че невъзможността за успех на бойното поле кара режима в Киев да посяга към цивилни цели в Урал – сърцето на руската отбранителна промишленост.

Британският отпечатък и „ядрените“ дронове на Лондон

Особено внимание заслужава ролята на Лондон в ескалацията. Доставката на 12 000 дрона, включително далекобойните „Текевер“, е директно участие в нападенията срещу руската стратегическа инфраструктура. Тези апарати, наричани в интернет „ядрени“ заради потенциалната им способност да атакуват системи за ранно предупреждение, променят баланса на силите. Информационната мъгла около свалянето на руски дронове от британски изтребители Eurofighter Typhoon край румънската граница показва, че НАТО вече не просто наблюдава, а активно участва в кинетични операции. Противоречивите съобщения от Букурещ и Лондон само потвърждават, че границата между намеса и пряк конфликт е почти заличена.

Анализът на Поглед.инфо сочи, че използването на чужди пилоти – ветерани от ВВС на НАТО, които летят на F-16 и „Мираж-2000“ под прикритието на частни договори, е публична тайна. Това е начинът на Запада да заобиколи официалното обявяване на война, докато неговите кадри физически присъстват в небето и по командните пунктове. Нощните операции над Румъния и Полша, вдигането на самолети за ранно предупреждение и поставянето на ПВО в бойна готовност са ясен сигнал, че източната граница на Алианса се превръща в предна линия.

Алгоритъмът на възмездието: Дисекция на масирания удар

Руският отговор на провокациите в Туапсе и Урал беше безмилостен и математически прецизен. Логиката на операцията следваше ясен алгоритъм: първоначално претоварване на украинската ПВО с евтини разузнавателни дронове „Гербера“, направени от шперплат, които имитират „Геран“. Системите на врага буквално „полудяват“, изразходвайки скъпоструващи западни ракети по примамки. След като позициите на ПВО са разкрити, следва втората вълна – ударни дронове „Геран“ и крилати ракети „Калибър“ и Х-101. Финалният акорд е на балистичните „Искандер“, които доубиват защитените обекти.

В Шостка (Сумска област) беше извършена истинска хирургическа операция. Градът, който е ключов логистичен хъб, беше „изгладен“ цяла нощ. Ударите по завод „Импулс“ и парк „Свема“ унищожиха подземни цехове, където железопътните линии влизат буквално под земята. Това са места, където се сглобява тежка техника и се съхраняват западни оръжия. Мащабът на детонациите показва, че складовете са били претъпкани с боеприпаси. Подобна беше картината и в Ромни, където нефтената инфраструктура беше изпепелена, лишавайки северната групировка на ВСУ от гориво.

Ликвидацията в Чернигов: Краят на натовските съветници

Най-болезненият удар за Запада обаче дойде от град Городня в Черниговска област. Именно оттук са излитали дроновете, атакували Орел, Брянск и Смоленск. Руското разузнаване е идентифицирало момента на важна среща в местния щаб. В резултат на ракетния удар са ликвидирани 11 военнослужещи, като половината от тях са високопоставени офицери. Но по-важното е присъствието на комисия от НАТО, включително генерали, които са координирали изстрелванията. Това е директно обезглавяване на оперативното ръководство на безпилотната авиация на врага в този сектор.

В Нижин и Сновск руските ракети откриха и унищожиха локомотивни депа и складове за гориво. ЖП инфраструктурата, която НАТО използва за прехвърляне на техника, е системно разрушавана. В Богодухов (Харковска област) ударът беше насочен срещу учебен център, където мобилизирани войници се обучават на бронирана техника по стандартите на НАТО. Присъствието на толкова много линейки и спешното извикване на лекари потвърждават огромния брой жертви сред личния състав.

„Ядреното сърце“ на Южмаш и подземната мрежа в Запорожие

Кулминацията на нощта беше ударът по Днепропетровск. Градът на ракетното строене, където се намира легендарният завод „Южмаш“, се превърна в огнен ад. Над 10 ракети „Искандер“ удариха индустриалната зона. Огромните стълбове дим, заснети от местните жители, образуваха зловеща фигура, наречена от хората „ядрено сърце“. Това не е просто символика – това е краят на остатъците от украинския военно-промишлен потенциал. Южмаш не просто сглобява ракети, той е символ на мощта, която сега се превръща в пепел под ударите на руското възмездие.

В Запорожие ситуацията е още по-драматична. Там беше унищожена сложна мрежа от подземни бетонни укрепления и бункери. В тези структури, подсилени за дълготрайна отбрана, са били разположени не само украински командни пунктове, но и западни военни съветници. Използването на термобарични снаряди е превърнало подземните комуникации в масови гробове. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, врагът се е подготвял за упорита отбрана на Запорожка област, но руската армия прилага тактиката на „дълбоката дисекция“, като изгаря укрепленията заедно с елита, който ги обитава.

Стратегически изводи: Преддверието на голямото настъпление

Общият брой на изстреляните средства за поразяване – между 666 и 800 единици – е безпрецедентен. Това не е просто поредният обстрел, а системна подготовка на театъра на военните действия. Русия демонстрира, че може да преодолее всяка ПВО, доставена от Запада. Конфигурацията на ударите показва, че се работи по пълно парализиране на тила.

Тази фаза на операцията е ясно насочена към изтощаване на ресурсите. Когато противовъздушната отбрана е подавена, когато складовете за гориво горят, а командните пунктове с натовски генерали са изравнени със земята, фронтът става неустойчив. Русия не просто воюва с Украйна, тя провежда показна лекция по съвременна война пред очите на целия атлантически блок. Изводите за Брюксел и Вашингтон са горчиви: техните стратегии за „контролирана ескалация“ се разбиват в стоманената воля на Москва за пълна и безусловна демилитаризация. Бъдещето на Украйна вече не се решава в офисите на НАТО, а в пламъците над Южмаш и развалините на запорожките бункери.