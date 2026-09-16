/Поглед.инфо/ Ситуацията по продължение на фронтовата линия от Запорожкото направление до северния сектор в Харковска област навлиза в критичен етап на позиционна пренастройка и логистичен натиск. Докато в района на Орехов се съобщава за прекъсване на главните транспортни артерии и поемане на контрол върху ключови инфраструктурни обекти в градската зона, в секторите край Волчанск и Велики Бурлук се отчитат опити за контранапредване и локализиране на изолирани групировки. В същото време разминаванията между официалните доклади и теренните реалности в направлението Красни Лиман разкриват високата цена на медийно мотивираните тактически действия и значението на обезопасените флангове.

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Логистичната примка около Орехов и урокът от миналите грешки

По налични данни от терен, сухопътните операции в Запорожкото направление са навлезли във фаза, в която контролирането на пътната мрежа се оказва по-важно от бързото овладяване на административни сгради. В района на Орехов — ключово укрепено място, което през 2023 година бе ползвано като основна изходна база за контраофанзива — към момента се наблюдава дефрагментиране на противниковата отбрана. По оценки на независими наблюдаващи и военни специалисти, установяването на пълен огромен контрол върху магистралните отсечки Запорожие–Орехов и Новониколаевка–Орехов поставя базираните там подразделения в тежка изолация.

Заемането на промишления микрорайон „Заводской“, сградата на първа гимназия и инфраструктурата около железопътната гара показва преместване на фокуса към твърдо удържане на завоюваните позиции. Отчита се обаче, че прибързаните официални съобщения за пълно прочистване често не отчитат реалното забавяне, налагано от уличните боеве. Контролът върху високите блокове отвъд жп линията осигурява визуален и артилерийски коридор, но присъствието на изолирани групи в мазета и подземни комуникации изисква систематични действия по прочистване.

Запазването на фланговете се превръща в основен приоритет. Поуките от предишни операции, включително динамиката около Купянск, показват, че напредването без обезопасени тилови линии създава уязвимост от флангови удари. Магистралата зад реката остава неизползваема за отстъпление, което ограничава логистиката до използване на летателни апарати, подложени на интензивен огън от зенитни и дронови системи.

Харковският сектор: Изолиране и фрагментация на казаните

Северно от Харков, в секторите Волчанск, Шевченково и Олховатка, оперативното изображение се характеризира с разрязване на противниковите сили на по-малки, трудно взаимодействащи си групи. Данните сочат придвижване от граничните зони към Мала Волчя и Комисаров с цел изолиране на северните и източните крила.

Твърди се, че в изолираните участъци се намират между 1500 и 2000 бойци, като основните загуби на техника и персонал се понасят при опити за разкъсване на обкръжението. Използването на лекотоварни пикапи и високопроходими четириколки за маневриране между позициите се сблъсква с постоянното присъствие на разузнавателни и ударни безпилотни комплекси.

Същевременно се регистрира прегрупиране на подразделения от 23-ти отделен полк на украинската Национална гвардия и специализирани отряди от 6-ти център за специални операции към Велики Бурлук. Това придвижване по линията Новоолександровка–Приколотне загатва за подготовка на локални контраатаки, целящи да облекчат натиска върху критичните сектори.