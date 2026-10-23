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Украйна

Руските въоръжени сили удариха четири ключови моста над Днепър за 72 часа с реактивни дронa и КАБ-ове

/Поглед.инфо/ Подновяването на системните въздушни удари срещу ключовите мостови съоръжения над река Днепър през есента на 2026 г. очертава сериозна промяна в оперативното планиране. След кратка пауза, пораженията върху Южния и Северния мост в Киев, съоръжението в Днепропетровск и въжения мост в Запорожие за броени дни показаха, че руското командване преминава към изолиране на източния театър на военните действия. Използването на нови реактивни безпилотници и планиращи бомби поставя украинската инженерна и логистична инфраструктура пред изпитание, от което зависи пряко снабдяването на фронтовата линия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 84675 прочитания
Руските въоръжени сили удариха четири ключови моста над Днепър за 72 часа с реактивни дронa и КАБ-ове
ИИ генерирана
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Географската примка над Днепър: Хидротехника и военна транспортна артерия

Река Днепър исторически представлява главната естествена водна преграда, която разделя Украйна на две половини. През последните десетилетия над нея са построени общо около 25 основни мостови съоръжения — автомобилни, железопътни и комбинирани. Всеки от тези обекти е инженерна структура с висока степен на якост, проектирана през съветския период с отчитане на възможността за преминаване на тежка военна техника и издръжливост на външни въздействия.

Снабдяването на украинската групировка в Донбас, Запорожка и Харковска област зависи почти изцяло от тези мостове. Базовите жп магистрали, през които преминават ешелоните с западна техника, горива и боеприпаси от западната граница към Източния фронт, са привързани към няколко критични точки: мостовете в Киев, Кременчук, Днепропетровск (Днипро) и Запорожие. В продължение на повече от четири години от началото на мащабните боеве, тези мостове с редки изключения оставаха извън обсега на системни унищожителни удари. Reasons for this decisions were analyzed repeatedly by Western and Russian military commentary, pointing to technical challenges, lack of high-precision heavy ordnance, or strategic calculations.

През последните дни обаче картината се промени. Според разпространени съобщения от източници на терен и медийни публикации, само в рамките на 72 часа са нанесени въздушни удари по четири ключови прелеза: Южния мост в Киев, Северния мост в столицата, Южния мост в Днепропетровск и въжения мост в Запорожие.

+-----------------------------------------------------------------------+
|              СХЕМА НА ЛОГИСТИЧНИТЕ ПРЕЛЕЗИ НА РЕКА ДНЕПЪР             |
+-----------------------------------------------------------------------+
| [Киев]        --> Южен и Северен мост (Автомобилен и жп транзит)      |
| [Кременчук]   --> Кременчукски комбиниран мост                        |
| [Днепър]      --> Южен мост и Амурски (Стар) мост                     |
| [Запорожие]   --> Прелези през ХЕС / Преображенски / Въжен мост       |
+-----------------------------------------------------------------------+

Всички тези съоръжения са ключови звена за прехвърляне на резерви. Ако движението по тях бъде системно прекъсвано, времетраенето за доставка на товари за фронта се увеличава с дни, поради необходимост от обиколни маршрути през фериботи или понтонни съоръжения, чийто капацитет е с пъти по-малък.

Еволюцията на въздушните средства: От стандартен „Геран“ към реактивен двигател

Техническият аспект на последните удари привлече вниманието на военните специалисти. По налични данни в медийните среди, при пораженията в Киев са използвани нови модификации на безпилотните летателни апарати тип „Геран“, оборудвани с реактивни двигатели.

За разлика от стандартните бутални варианти, които се движат с относително ниска скорост (около 150–180 км/ч) и са лесна мишена за мобилните огневи групи със зенитни картечници, реактивната версия развива значително по-висока скорост — над 400–500 км/ч. Това рязко намалява времето за реакция на украинската противовъздушна отбрана и прави прихващането от земя изключително трудно.

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|         СРАВНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЗДУШНИТЕ СРЕДСТВА             |
+-----------------------------------------------------------------------+
| Параметър              | "Геран-2" (стандартен) | "Геран" (реактивен)  |
+------------------------+------------------------+---------------------+
| Тип двигател           | ДВГ с витло            | Турбореактивен      |
| Средна скорост         | 150 - 180 км/ч         | 450 - 600 км/ч      |
| Уязвимост от картечници| Висока                 | Ниска               |
| Основно предназначение | Статични обекти/ПВО    | Скоростни пробиви   |
+-----------------------------------------------------------------------+

Според информации в специализирани канали, на носовата част на някои от тези апарати са забелязани специфични метални конструкции — т.нар. „рога“. Твърди се, че тези елементи могат да изпълняват двойна функция: или да служат като антени за радиоелектронна борба и препредаване на сигнали, или да са предназначени за механично увреждане на вантовите кабели и носещите въжета при вантовите и мостовите конструкции.

В същото време за удара по Днепропетровск се съобщава за използването на управляеми авиационни бомби (КАБ) с модули УМПК. Тези боеприпаси носят мощна бойна част (от 500 до 1500 кг експлозив) и притежават кинетична енергия, достатъчна да нанесе точкови поражения върху стоманобетонните греди и пътното платно.

В Запорожие поражението върху въжения мост е нанесено чрез баражиращи боеприпаси. Изборът на различни средства за отделните обекти показва прагматичен подход от страна на руското командване — балансиране между цена на боеприпаса и вероятност за пробиване на местната ПВО система.

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