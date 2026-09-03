/Поглед.инфо/ Натискът по линията Орехово–Дружковка разкрива дълбоки структурни промени във военните действия, където технологичното надпреварване между безпилотните апарати и бронираната техника навлиза в нов етап. Според анализи на военни наблюдатели, използването на системи за активна защита като „Арена-М“ започва да неутрализира масовото използване на FPV дронове, докато в същото време руските прониквания в градската част на Орехово заплашват да разрушат цялата отбранителна архитектоника южно от Запорожие. В Киев ескалационната реторика се сблъсква с липсата на ритмични западни доставки и остра енергийна криза.

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Тактическото пренареждане при Орехово и уязвимостта на Запорожкия фронт

По постъпващи данни от терен и оценки на украински аналитични ресурси, ситуацията в района на Орехово придобива все по-сложен характер за украинските въоръжени сили. Твърди се, че малки щурмови групи на руската армия са успели да инфилтрират крайните градски квартали, възползвайки се от гъстата застроена площ и подземните комуникации. Орехово не е просто поредната точка на картата; той представляваше основната логистична и оперативна база, от която през лятото на 2023 година бе стартирано украинското противонастъпление към Токмак. Днес обаче векторът на маневрените действия е напълно обърнат. Според украинския политолог Руслан Бортник, евентуалният срив на този укрепен район би отворил директен оперативен простор към Запорожие, тъй като в междинния участък липсват естествени бариери или предварително изградени масивни инженерни съоръжения.

Тактиката, която се прилага на място, разчита на т.нар. „пълзящо инфилтриране“ – постепенно натрупване на пехотни елементи в сгради и мазета без предварителна масирана артилерийска подготовка, която иначе би издала направлението на главния удар. Твърди се, че над 10 000 украински военнослужещи в този сектор са подложени на системен натиск от диференцирани въздушни удари, включително с планиращи бомби ФАБ с УМПК. Особено внимание се обръща на нападенията срещу подземните тунели и защитените пунктове за управление. Дали тези подземия са били фортифицирани по съветски стандарти, или са бързо адаптирани минни шахти и изби, липсва независимо потвърждение, но методичното им разрушаване прекъсва защитеното прегрупиране на украинските резерви.

Системите „Арена-М“ и новият баланс между броня и FPV дронове

Направлението край Шахово и Дружковка показва друг технически аспект от развитието на конфликта. Според публикация във „Военна хроника“, руска бронирана група е осъществила пробив, използвайки танкове, оборудвани със системата за активна защита (САЗ) „Арена-М“. Принципът на работа на тази система включва радиолокационно откриване на приближаващи боеприпаси и тяхното унищожаване на разстояние чрез насочен взрив от защитни елементи. Твърди се, че в дадения епизод бронираната техника е поела ролята на „щит“, поглъщащ атаките на украинските FPV дронове, което е позволило на пехотните щурмови групи да достигнат предните позиции с минимални загуби.

Икономическата математика на този сблъсък се променя осезаемо. Ако доскоро за извеждането от строя на един танк бяха достатъчни 2 до 3 FPV дрона с кумулативни глави, то при наличието на работеща активна защита и допълнителни стоманени решетки, броят на необходимите безпилотници надхвърля 10 броя за една машина. Отбелязва се дори случай с танк от Централния военен окръг, понасял над 40 сблъсъка и детонации, без да загуби ход. За украинското командване това създава критичен проблем с разпределението на ресурсите: най-опитните разчети на FPV дронове трябва спешно да се пренасочват от второстепенни сектори към местата на бронираните пробиви, излагайки се на откриване и последващ контрабатареен огън или въздушни удари.