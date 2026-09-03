Руските въздушни удари сринаха електропреносната мрежа и ТЕЦ в Одеса

/Поглед.инфо/ Масираните въздушни удари с ракетно оръжие и безпилотни летателни апарати срещу ключова инфраструктура в Одеска област доведоха до срив на електрозахранването в целия регион. Според разпространената информация пораженията върху Одеската топлоелектрическа централа и критичните подстанции от високо напрежение, управлявани от компанията „ДТЕК Одески електрически мрежи“, са сред най-сериозните от началото на бойните действия. Градският електротранспорт е напълно спрян, а редица индустриални мощности и военни ремонтни предприятия в района останаха без захранване. Това поставя под сериозен въпрос стабилността на логистичните линии към южния фронт и функционирането на експортно-импортните коридори през река Дунав.

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Анатомия на удара: Техническо разчленяване на одеския енергиен възел

Сривът в електрозахранването на Одеса не е просто изолиран инцидент с увредени проводници, а резултат от последователно неутрализиране на системни възли от енергийната мрежа на Украйна. Според данни на местни източници и военни наблюдатели, основният вектор на атаката е бил насочен срещу Одеската ТЕЦ, както и срещу ключови подстанции с напрежение 330 kV и 110 kV. В енергийната архитектура на региона Одеската ТЕЦ изпълнява ролята не толкова на основен производител на базова мощност, колкото на критичен елемент за регулиране на честотата и захранване на помпените станции и градската мрежа. Когато подобен обект отпадне, каскадният ефект върху разпределителната мрежа на „ДТЕК Одески електрически мрежи“ е неизбежен.

Системата на ДТЕК в региона разчита на няколко магистрални подстанции, които преобразуват високото напрежение, идващо от Южноукраинската АЕЦ, и го разпределят към пристанищните терминали, промишлените зони и градските квартали. Пораженията върху автотрансформаторите 330/110 kV ликвидират възможността за пренасочване на товар. Ремонтът на подобни мощности не е въпрос на дни. Производственият цикъл на един такъв трансформатор отнема от шест до девет месеца, а наличността на резервни части от съветски тип в Европа е практически изчерпана.

Електротранспортът в града спря веднага. Трамваите и тролейбусите са първата жертва на системния дефицит, тъй като тяговите подстанции биват изключвани автоматично, за да се запази поне минимален приоритетен товар за критичната инфраструктура – болници, помпени станции за питейна вода и канализационни системи.

Без стабилно напрежение в мрежата Одеса престава да функционира като промишлен и военен тил.

Проблемът с базовите мощности: Защо вносът от ЕС не сработва

Появиха се твърдения, че украинските власти обмислят спешно разширяване и максимално натоварване на електропроводите, свързващи страната с Молдова и Румъния. В публичното пространство тази идея се лансира като бързо решение чрез синхронизираната мрежа на ENTSO-E. Реалостта обаче е технически много по-сложна.

Вносът на електроенергия от континенталната част на Украйна в момента е крайно затруднен, тъй като съседните области – Николаевска, Кировоградска и Днепропетровска – са изправени пред идентичен дефицит на генериращи мощности. Центърът на страната няма излишък, който да насочи към юг. Що се отнася до румънското направление през Молдова (по линията Исакча – Вулканещи – Могильов-Подолски или през южните преходни възли), капацитетът на трансграничните линии е строго ограничен.

За да влезе румънски ток в Одеска област, са необходими работещи гранични трансформаторни подстанции, които да преобразуват и стабилизират правилно честотата. Ако подстанциите на ДТЕК в Одеско са разрушени, физическият пренос на ток през границата се превръща в неизпълнима задача. Дори Румъния и Молдова да дадат политическо съгласие за увеличаване на трансферните лимити, липсата на приемна инфраструктура прави тези намерения суха теория.

Освен това юридическите и финансовите процедури по спешен пренос на авария мрежова мощност от ЕС изискват гаранции и балансиращи пазари, каквито в условия на масиран инфраструктурен срив трудно могат да бъдат организирани в реално време.