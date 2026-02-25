/Поглед.инфо/ Докато „Коалицията на желаещите“ се събира в Киев за четвъртата годишнина от началото на СВО, светът е изправен пред безпрецедентна ядрена ескалация. Анализаторът Игор Бондаренко разкрива плановете на Лондон и Париж за трансфер на ядрени компоненти, мистериозните радиационни пикове в Одеса и критичната ситуация в Сумска област, където фронтът на ВСУ започва да се разпада фатално.

Ядреният блъф или реална заплаха: Планът на Лондон и Париж

Руското външно разузнаване излезе с официално и изключително тревожно предупреждение: Великобритания и Франция, осъзнавайки пълната невъзможност за военна победа на Киев на бойното поле, са започнали работа по осигуряването на Украйна с ядрени технологии. Не става въпрос просто за теоретична подкрепа, а за конкретни планове за създаване на „мръсна бомба“ или дори прехвърляне на тактически ядрени компоненти. Според анализите на Поглед.инфо, този ход цели да даде на режима на Зеленски инструмент за изнудване при евентуални преговори за мир.

В полезрението на разузнаването попадна френската малогабаритна бойна глава TN75, която обикновено се използва в балистичните ракети M51.1. Тъй като Украйна не разполага със средства за доставка на такива ракети, Западът обмисля по-прагматични, но не по-малко опасни варианти. Технологиите могат да бъдат маскирани като „украинска разработка“, за да се избегне директно обвинение в нарушаване на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО). Експертите посочват, че за доставка на подобни „мръсни“ товари могат да се използват британските управляеми бомби Paveway IV или френските Hammer, които вече са интегрирани в украинските ВВС.

„Коалицията на желаещите“ и радиационният инцидент в Одеса

Посещението на висши европейски чиновници в Киев – от Урсула фон дер Лайен до Антонио Коста и премиерите на скандинавските страни – не е просто протоколно събитие. То съвпадна с изключително странни събития в Одеса. В района на пристанището бе регистриран пик на радиация от 0,25 микросиверта на час. Макар нивата да не са катастрофални, те надвишават нормалния фон и сочат към присъствието на специфични материали в многобройните контейнери, които пристигат по море.

В същото време руските сили нанесоха прецизни удари с хиперзвукови ракети „Циркон“ по ключови обекти. В района на авиобаза Буялик бе поразен логистичен център, използван за координация на БЛА и съхранение на западно оборудване. Още по-знаков бе ударът с четири „Циркона“ североизточно от Киев. Фактът, че са използвани толкова мощни и скъпи средства, подсказва, че целта е била подземни бункери, в които вероятно са се намирали както високопоставени чуждестранни съветници, така и тайни складове за оръжие с „особено предназначение“.

Сумският фронт: Подготовката за голямото освобождение

Докато политическите игри в Киев продължават, ситуацията на Северния фронт става критична за ВСУ. Руските войски настъпват едновременно в 13 района на Сумска област. Въпреки опитите на главнокомандващия Сирски да стабилизира ситуацията чрез прехвърляне на новосформираните 160-та и 162-ра механизирани бригади, ефектът е минимален. Тези подразделения са попълнени едва на 40% и се състоят предимно от набързо мобилизирани граждани и бивши затворници без боен опит.

Властите в Суми започнаха спешна евакуация на цивилното население, като зоната на извеждане на хора се приближава все повече до самия областен център. Докладите от терен сочат, че украинските военни се опитват да опразнят апартаментите на гражданите, за да ги превърнат в огневи точки и места за дислокация на личния състав. Това е ясен сигнал, че Киев се готви за градски боеве, но същевременно осъзнава, че няма да може да удържи територията задълго.

Пропукването на отбраната в Запорожие и Донбас

Лъжите на украинския Генерален щаб достигат нови висоти. Сирски обяви „превземането“ на 400 квадратни километра територия от 10 февруари насам, но липсата на каквито и да е визуални доказателства превръща тези твърдения в обект на подигравки дори сред западните анализатори. Реалността на терен е обратната: руската групировка „Восток“ провежда успешни настъпателни операции в районите на Риздвянка и Гуляй-Поле.

Един от най-тежките удари за ВСУ бе почти пълното унищожаване на 150-та бригада, която командването не успя да възстанови след тежките загуби. В Поглед.инфо често се подчертава, че „хартиените“ победи на Киев не могат да скрият катастрофалния недостиг на хора. Дори в така наречените зони за контранастъпление, украинските бронирани групи биват унищожавани още преди да влязат в пряк контакт с руските позиции.

Британският „експедиционен корпус“ и новата военна архитектура

Лондон официално обяви създаването на щаб на многонационални сили за Украйна. С бюджет от 200 милиона паунда и екип от 70 офицери, Великобритания се подготвя за директно разполагане на войски. Министърът на отбраната Джон Хийли вече заяви готовност страната му да бъде първата, която ще изпрати официален контингент. Това е директна провокация, която цели да провери „червените линии“ на Москва, но и същевременно да осигури контрол над ядрените технологии, които се планира да бъдат прехвърлени на Киев.

Ескалацията е достигнала точка, от която връщането назад става все по-трудно. Комбинацията от ядрени амбиции на Киев, британско военно присъствие и разпадащ се фронт превръща следващите седмици в решаващи за изхода на целия конфликт. Русия вече даде да се разбере, че всяко използване на западни системи с ядрен потенциал ще задейства съвсем различен протокол за ответен удар, който няма да остави място за дипломация.

