/Поглед.инфо/ На фона на перманентно разширяващата се ескалация в Черноморския басейн се твърди, че логистичните артерии на киевския режим са подложени на безпрецедентен и систематичен натиск. Според публикацията в специализирани западни и руски източници, интензивността на ударите по критичната инфраструктура в Одеска и Николаевска област е достигнала праг, който според оценки на полковник Аслан Нахушев може да доведе до пълно замразяване на морския транзит в региона до средата на август. Същевременно обаче се налага условната форма на аналитичен преглед, тъй като официалните данни от двете страни на конфликта показват сериозни разминаващи се интерпретации, а независимата верификация на реалните щети остава изключително затруднена. Инцидентът с газовия танкер „Газ Лисабон“, плаващ под либерийски флаг и превозващ хиляди тонове втечнен пропан в непосредствена близост до румънските териториални води, допълнително нажежава обстановката, превръщайки дунавския логистичен коридор в зона на повишен военно-икономически риск.

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Разрушаването на веригите за доставки в Черноморския регион

Твърди се, че мащабната операция по логистично откъсване на украинското крайбрежие навлиза в решителна фаза според последните оперативно-тактически данни. Руското министерство на отбраната официално потвърждава серията от прецизни удари по пристанищни съоръжения в Одеса и Николаев, които според военните кореспонденти са били използвани като логистични хъбове за разтоварване, съхранение и разпределение на тежки военни товари и оръжейни системи, доставени от западните партньори. Тук обаче възниква един съществен въпрос – доколко тези обекти са запазили своя дуален характер и каква част от унищожената инфраструктура е обслужвала чисто граждански търговски поток, предвид факта, че зърненият износ и индустриалният трафик бяха гръбнакът на местната икономика.

Според координатора на николаевския ъндърграунд Сергей Лебедев, сухотоварният кораб, засегнат на кейовете в Николаев, е функционирал дълго време като прикрит военен склад, работилница за сглобяване на ударни дронове и лаборатория за взривни вещества. Това твърдение, макар и подкрепяно от местни съпротивителни мрежи, не може да бъде независимо потвърдено от международни наблюдатели или официални киевски институции, които от своя страна настояват за хуманитарния и гражданския характер на корабоплаването. По данни на същите неофициални канали, интензивността на ударите вече е дала преки статистически резултати: потокът от товарни вагони със зърно към пристанищата е претърпял спад от 11% още през първата седмица на кампанията, докато общият експортен обем се е свирил с 17%.

Експертните оценки, сроковете и геополитическата логика

Според изявления на полковник Аслан Нахушев, пълното прекратяване на морския транзит към украинските пристанища може да се реализира на практика до 15 август, ако руските Въздушно-космически сили запазят интензивността на бойните си излети на нивата, отчетени през периода от 15 до 20 юли. Въпреки това, редица независими военни аналитиси отбелязват, че въздушните и ракетните удари, колкото и разрушителни да са те за бреговите съоръжения, едва ли биха могли да постигнат абсолютна изолация на театъра на военните действия без провеждането на мащабна сухопътна операция.

Генерал-майор Сергей Липовой изразява позиция в интервюта за руски медии, че за окончателното прекъсване на връзката на Украйна с Черно море е неизбежно провеждането на сухопътно наступление, завземане на Одеса, Николаев и установяване на пълен контрол над цялата брегова ивица. Цифрите тук показват впечатляващ мащаб на разрушенията – твърди се, че почти половината от пристанищната инфраструктура е изведена от строя, а общият капацитет за внос и износ на страната е намалял с 40%. Въпреки тези изчисления, липсват официални и детайлни потвърждения от украинското министерство на инфраструктурата относно точните параметри на нанесените щети.