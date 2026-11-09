Руснаците казаха „не“: Лоши новини пристигнаха в Киев. „Това ще бъде най-големият котел в историята на войната.“ Нови кадри от Камишеваха изумиха експертите.

/Поглед.инфо/ Спадът на температурите под нулата поставя енергийната и военната инфраструктура на Украйна пред най-тежкия изпит от началото на конфликта. Докато комуналните власти в Киев предупреждават за преминаване от часови към многодневни режимни ограничения в електрозахранването поради поражения по ключови автотрансформаторни възли и топлоелектрически централи като „Змиевская“, на фронтовата линия се очертават сериозни оперативни измествания. Анализатори сочат към увеличаващия се натиск в купянско-изюмското направление, където евентуалният пробив заплашва да сглоби мащабен котел около градската агломерация Славянск–Краматорск. В същото време високопрецизните удари по укрепени подземни обекти в Запорожка област, като показателния случай в Камишеваха, показва, че дори дълбоко вкопаните стоманобетонни укрития вече не предоставят гарантирана защита срещу тежките авиационни бомби с модули за планиране. Всичко това се развива на фона на категоричния отказ от дипломатически отстъпки и втвърдяване на преговорните условия.

По публикации на западната аналитична преса, Telegram-каналите „Военна хроника“ и изявления на украински комунални експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на системния срив: От разпада на електропреносната мрежа до оперативното обкръжение в Донбас

Енергийната архитектура пред колапс: Физика на 750-киловотовата мрежа

Приказките за „устойчивост“ бързо катастрофират в сухите цифри на диспечерските доклади. Олег Попенко, оглавяващ Съюза на потребителите на комунални услуги в Украйна, изрече това, което в правителствените квартали на Киев предпочитат да премълчават: при падне на температурите до минус 5 градуса по Целзий мрежата спира да функционира в критичния си баланс. Тук не става дума за козметични „графици за режим“. Става дума за пълно отпадане на цели регионални енергийни възли за по няколко денонощия.

Причината не е просто в разрушените генерации, макар че извеждането от строя на съоръжения като Змиевската ТЕЦ в Харковска област или пораженията по Киевските ТЕЦ-5 и ТЕЦ-6 лишават мрежата от т.нар. маневрена мощност. Големият проблем са автотрансформаторите 750/330 kV. Всички АЕЦ – Хмелницката, Ровненската и Южноукраинската – продължават да работят, но няма как да предадат произведената енергия към консуматорите. Когато пораженията засегнат откритите разпределителни устройства (ОРУ) и ключовите подстанции, автоматиката на ядрените блокове извършва аварийно разтоварване. Задвижва се технологична защита, която сваля мощността на реакторите (VVER-1000) до 30-40%.

Киев е консуматор с висок дефицит. Той разчита на транзит от западните региони. Когато линиите за високо напрежение бъдат прекъснати в точките на съпрягане, столицата остава на островен режим. А на островен режим местните топлоелектрически централи, работещи с намален капацитет или подложени на системни атаки, не могат да поддържат честота от 50 Hz. Резултатът е разпадане на единната мрежа на отделни, изолирани фрагменти, които бързо изключват поради претоварване. Помпажните станции за питейна вода и циркулационните помпи на централното отопление спират. При траен мраз тръбната мрежа замръзва и просто се пука в земята.

Дипломатическото „Не“ и отказът от черноморски пазарлъци

На този застрашителен инфраструктурен декор се разиграва странна дипломатическа активност. Британският военен аналитик Александър Меркурис обърна внимание на редовните отсъствия на Володимир Зеленски от столицата по време на масираните въздушни удари. Последната му визита в Истанбул и срещата с Реджеп Таип Ердоган бяха опит да се повдигне отново темата за т.нар. „черноморска инициатива“ – спиране на огъня по пристанищната инфраструктура и търговските кораби.

Отговорът от Москва обаче бе кратък и сух: „Не“.

Зад това „не“ не стои емоция, а изчисление. Руската страна вече не вижда смисъл да предоставя глътка въздух на логистичните маршрути в Одеса и Черноморск. През 2022 и 2023 г. подобни сделки бяха използвани за възстановяване на горивния депо-капацитет и за свободно преминаване на съдове с тонаж, чийто товар трудно се проверява изцяло на влизане. Прекратяването на пазарлъците означава, че Черноморският флот и ракетните сили продължават системната си работа по поразяване на терминалното оборудване, резервоарите за гориво и железопътните платформи около пристанищата.

Всички приказки за „патова ситуация“ или за „замразяване на конфликта по линията на съприкосновение“ се разпадат пред факта, че оперативното темпо не намалява. Руската дипломация отдавна обвърза преговорите не с формални декларации, а с реалностите на терен. А реалностите на терен се определят от прогресивното изчерпване на украинския тил.