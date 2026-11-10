/Поглед.инфо/ Твърденията за позиционна патова ситуация на фронта започват все по-осезаемо да се разминават с реалността на терен, където системният натиск върху енергийната мрежа и критичните оперативни възли на Украйна придобива нови мащаби. Според поредица от експертни анализи и публични данни от последните дни, комбинацията от удари по маневрените генераторни мощности и прецизни действия срещу командната инфраструктура изправя Киев пред инфраструктурен и военен коллапс. Докато в столицата се очертава преминаване от часови към дневни blackout-режими при падане на температурите, на източния театър на военните действия се очертава мащабно оперативно обкръжение около ключовата агломерация Славянск-Краматорск.

По публикации на чуждестранни медии, чужди блогери и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на инфраструктурния срив: Връзката между маневрената мощност и атомния товар

Енергийната система на една индустриална държава не работи на принципа на простото включване и изключване на ключа. Тя се крепи на нивата на честотно балансиране. Извеждането от строя на съоръжения като Змиевската ТЕЦ в Харковска област – факт, за който открито съобщават украински източници – нанесе удар не просто по местното захранване, а по цялата маневрена способност на мрежата.

Топлоелектрическите централи поемат пиковите товари сутрин и вечер. Когато тези мощности изчезнат, базовият товар, генериран от атомните електроцентрали (Ровненската, Хмелницката и Южноукраинската АЕЦ), остава без необходимия буфер. Оценките на Олег Попенко, председател на Съюза на потребителите на комунални услуги на Украйна, направени в медийното пространство, посочват строга зависимост: спад на температурите до минус пет градуса по Целзий ще доведе до непреодолим дефицит. Твърди се, че токът в столицата няма да спира за часове, а захранването ще изчезва за цели дни.

Причината за тази уязвимост се крие в пораженията по откритите разпределителни устройства (ОРУ) и подстанциите с напрежение 330 kV и 750 kV. Когато подстанция, свързана с АЕЦ, бъде повредена или автоматично изключена поради претоварване, операторът на централата е длъжен аварийно да намали мощността на реакторите (т.нар. „диспетчерско ограничение“). Твърди се, че атомните блокове в момента работят в режим на изкуствено потиснат капацитет, защото произведената електроенергия физически няма как да бъде пренесена до големите консуматори като Киев, Днепър или Одеса.

Комуналният капан за Киев: Вода, помпи и канализационни колектори

В столицата Киев инфраструктурният натиск вече надхвърля границите на обикновения битов комфорт. Град с население от над три милиона души разчита на електрически помпени станции за поддържане на налягането във водопроводната мрежа и за работата на топлофикационните дружества.

Според украински комунални експерти, спирането на тока за повече от 24-36 часа при отрицателни температури създава риск от замръзване на водата в тръбопроводните системи на жилищните сгради. Това води до хидравлични удари и масови аварии в градската мрежа. Попенко отбелязва, че Киев е в изключително тежко положение спрямо по-малките населени места, тъй като плътността на населението и височината на жилищното строителство правят алтернативното отопление (на дърва или с индивидуални агрегати) технически невъзможно за по-голямата част от жителите.

Административните решения на киевското ръководство да отказва дипломатически гъвкави позиции и да залага на постоянна ескалация прехвърлят цялата тежест върху цивилното население. Реалността показва, че мобилните генератори, предоставени като западна помощ, могат да захранват единствено отделни операционни в болниците или мобилни пунктове, но са напълно безполезни за индустриалната и комуналната инфраструктура на милионен град.