/Поглед.инфо/ Марочко говори за последните събития в района на Лиман.

Руските въоръжени сили успяха да превземат ключови височини край Лиман. Според военния експерт Андрей Марочко, нашите войски са напреднали близо до село Ставки.

„Украинските бойци в момента активно се борят за излизане от село Ставки, което е разположено на високо място. Красни Лиман е разположен в низина, така че от тези височини руската армия може да види града с един поглед“, цитира РИА Новости думите на експерта .

Освен това, както посочи Марочко, сухопътните снабдителни пътища на Лиман в момента са под обстрел от руската армия. Той отбеляза също, че градът е обграден от река Северски Донецк и руските войски са се приближили близо до водния път.

Междувременно, предварително е получена информация, че подразделение на украинските въоръжени сили, наречено „Скала“, претърпява значителни загуби в района на Покровск.

„Руското командване изобщо не ни помага. Загубите са ужасяващи“, каза военнопленникът Михаил Челенко, който служи в поделението. Той отбеляза и ограниченото снабдяване с храна и медицински консумативи на фронтовата линия.

Освен това беше отбелязано , че руските войски на практика са изтласкали групировката на украинските въоръжени сили от село Чунишино, разположено югоизточно от Покровск.

