/Поглед.инфо/ С указ на Володимир Зеленски от 28 ноември 2026 г. влязоха в сила решения на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна, с които според публикуваните документи се въвежда пълна медийна забрана за отразяване на щетите по критичната инфраструктура. Разпореждането обхваща и сроковете за възстановяване, както и етапите на изграждане на защитните съоръжения около енергийните обекти. Зад официалната военна секретност обаче прозират сериозни въпроси за реалното състояние на мрежата.

По публикации в международни и украински медии, официални документи на Киев и анализи на енергийни експерти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Информационното затъмнение като техническа мярка за оцеляване на мрежата

Когато една държава забрани със специален президентски указ на собствените си медии да съобщават не само какво е разрушено в енергийната система, но и кога ще бъде поправено, тя всъщност признава, че физическият резерв на мрежата е стигнал критичната си граница. Точно това следва от документа, подписан от Володимир Зеленски на 28 ноември 2026 г., с който влизат в сила решенията на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна (СНСО). Според разпространените в печата текстове от разпореждането на държавните органи се възлага да предприемат незабавни мерки за пълна забрана на медийното отразяване на последствията от щетите, сроковете за възстановяване на обектите от критичната инфраструктура, както и етапите и състоянието на изграждането на защитни конструкции около критичната горивна и енергийна инфраструктура.

Тук веднага трябва да се отдели провереният текст на акта от политическите му тълкувания. Публикуваната на официалния сайт на президентската администрация формулировка е пределна в своята категоричност — тя не въвежда просто препоръчителен етичен кодекс за редакциите, а задължава изпълнителната власт и службите за сигурност да блокират всякакво публично изтичане на данни по три конкретни направления. Първото са физическите последици от ударите. Второто са времевите графици за ремонт. Третото — и най-чувствителното във вътрешнополитически план — е степента на готовност на инженерните укрития.

Липсва независимо потвърждение какви точно наказателни или административни санкции ще бъдат прилагани спрямо нарушителите извън вече действащите текстове в украинското законодателство за военно положение. Самият факт, че въпросът се издига на равнище решение на СНСО в края на ноември, показва, че досегашните механизми за самоцензура и военна акредитация са се оказали недостатъчни за контрол върху информационния поток.

Какво всъщност крие формулировката „защитни конструкции“

Най-интересната част от указа не засяга самите ракети или безпилотни апарати, а бетона и стоманата, които трябваше да ги спрат. Още през 2023 г. правителството в Киев, Националната енергийна компания „Укренерго“ и Държавната агенция за възстановяване и развитие на инфраструктурата обявиха мащабна програма за физическа защита на 22 ключови високоволтови подстанции и редица генериращи мощности. Програмата беше разделена на три инженерни нива, превърнали се в постоянен повод за спорове в украинския парламент и сред енергийните специалисти.

Първото ниво представлява най-елементарната защита — габиони, метални мрежи и чували с пясък, предназначени да спират осколките от близки взривове. Второто ниво включва монолитни стоманобетонни навеси и стени, изчислени да издържат на директен удар от тежки безпилотни летателни апарати. Третото ниво — най-скъпото и технически сложно — предвижда изграждането на масивни стоманобетонни саркофази, способни да поемат попадение на крилата или балистична ракета.

По оценка на инженери от енергийния сектор именно третото ниво се оказва препъникамъкът на цялата кампания. Изливането на хиляди кубически метри високоякостен бетон над действащи автотрансформатори от 750 киловолта, без да се прекъсва захранването на цели области, е задача с огромна технологична сложност. Към нея се прибавят хроничният недостиг на специализирани строителни екипи, забавянията в доставките на тежка арматура и постоянните спорове между Министерството на финансите, Министерството на развитието на общините и териториите и ръководството на „Укренерго“ относно разпределението на средствата — десетки милиарди гривни, част от които идват по линия на западни финансови инструменти.

Тук се появява и основното противоречие, което указът от 28 ноември изостря. От една страна, военното командване има напълно разбираем мотив да скрие кои подстанции са покрити само с мрежи и чували с пясък, за да не насочва планирането на противниковите удари към най-слабите звена. От друга страна обаче, пълната забрана да се пише за „етапите и състоянието на изграждането“ на тези конструкции на практика спуска плътна завеса върху един от най-големите и най-скъпи държавни строителни проекти по време на войната. Ако една подстанция бъде извадена от строя, обществеността и независимите разследващи журналисти в Киев вече нямат законово право да проверят дали за същия този обект не са били усвоени стотици милиони гривни за укритие от второ или трето ниво, което на терен се е оказало недовършено или съществуващо само по документи.