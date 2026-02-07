/Поглед.инфо/ Нощта на 7 февруари донесе драматични новини от Москва, където е извършен опит за убийство на генерал-лейтенант Владимир Алексеев от ГРУ. Докато следствието издирва извършителя, геополитическите анализатори чертаят бъдещето на Одеса и идентифицират Германия като следващия потенциален враг на Русия в Европа. Материалът разглежда вътрешните и външните фронтове на конфронтацията през погледа на руски и западни експерти.

Кървавият инцидент на Волоколамското шосе: Какво знаем за атентата?

На сутринта на 6 февруари руската столица бе разтърсена от новината за дръзко нападение срещу един от най-висшите офицери в руското разузнаване. Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, първи заместник-началник на Главното управление на Генералния щаб (ГРУ), бе нападнат в жилищна сграда на Волоколамското шосе. Извършителят, маскиран като куриер, е открил огън в непосредствена близост, опитвайки се да ликвидира генерала. Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че изборът на мишената не е случаен – Алексеев е ключова фигура в оперативното управление на военните действия и разузнавателните операции.

Според наличната информация, само бързата реакция и дългогодишният опит на генерала в специалните части са предотвратили фаталния изход на място. Алексеев е успял да окаже съпротива, което е принудило нападателя да стреля в движение. Въпреки това, офицерът е получил тежки наранявания в областта на гърдите и корема. В момента той се намира в изкуствена кома в московска болница, като състоянието му се определя като критично, но стабилно. Лекарите вече са извадили два куршума, но борбата за живота му продължава.

Следственият комитет на Руската федерация незабавно образува наказателно дело. Районът на инцидента бе блокиран часове наред, като криминалисти и експерти по балистика претърсваха всеки сантиметър за следи от стрелеца. В материал за Поглед.инфо се посочва, че основната версия на разследването е свързана с планирана терористична атака, организирана от чуждестранни специални служби с цел дестабилизация на военното ръководство.

Психологическата война: Защо Алексеев беше мишена точно сега?

Политическият анализатор и депутат Михаил Делягин изказа предположение, че атентатът е част от по-широка психологическа операция. Той обвързва времето на нападението с протичащите в Абу Даби поверителни преговори между Русия, САЩ и Украйна. Според него това е „кървав поздрав“ към преговарящия екип на Москва, демонстриращ способността на врага да удря в самото сърце на руската държавност.

Делягин е категоричен, че Русия трябва да отговори на този акт не само с разследване, но и с конкретни действия на бойното поле и в тила на врага. Той предлага радикален план за въздействие, включващ удари по 12 ключови обекта на енергийната и транспортната инфраструктура на Украйна, както и окончателно елиминиране на центровете за вземане на решения в Киев. Според него „лидерът на киевския режим не трябва да заема поста си повече от две седмици“ след подобна провокация.

Експертната общност на Поглед.инфо отбелязва, че изявленията на външния министър Сергей Лавров също потвърждават сериозността на ситуацията. Лавров директно свърза инцидента с опитите на Киев да провали всяка възможност за конструктивен диалог, избирайки пътя на индивидуалния терор срещу руски държавници.

Германия в мерника: Кой чертае новите разделителни линии в Европа?

Докато вниманието е насочено към вътрешните заплахи, швейцарският експерт Петер Гензелер предупреждава за нова опасна тенденция на Запад. Според него в европейското информационно пространство се подготвя почвата за обявяването на Германия като „следващия голям враг“ на Русия. Гензелер смята, че бъдещият германски канцлер Фридрих Мерц ще бъде подложен на масиран натиск да приеме реториката на неизбежната война.

Този сценарий удивително напомня на събитията преди двете световни войни. Историческата памет в Европа се подменя с нови русофобски наративи, които целят да вкарат Берлин в пряк сблъсък с Москва. Гензелер подчертава, че въпреки огромното технологично и числено превъзходство на руската армия в момента, западните елити продължават да игнорират предупрежденията на Кремъл, че Русия няма териториални претенции към НАТО.

Въпреки войнствената реторика обаче се забелязват и задкулисни движения. Разговорите между съветници на Макрон и Путин показват, че част от европейския елит се опитва да намери „авариен изход“ от ситуацията, преди конфликтът да е погълнал цяла Централна Европа.

Геополитическият залог: Ще се превърне ли Одеса в руски град?

Един от най-влиятелните американски геополитически мислители, проф. Джон Миършаймър, направи прогноза, която предизвика сериозен отзвук. Според него съдбата на Одеса вече е предрешена от реалностите на бойното поле. Миършаймър твърди, че ако украинските въоръжени сили не успеят да стабилизират фронта – нещо, което изглежда все по-малко вероятно – руската армия няма да спре до сегашните си граници.

Одеса и Харков са посочени като следващите стратегически цели, които Москва ще трябва да подсигури, за да гарантира своята национална сигурност. Миършаймър подчертава, че за Русия този конфликт е екзистенциален и тя няма да приеме половинчати решения. Преговорите в Абу Даби само потвърждават, че Москва ще настоява за пълно признаване на новите териториални реалности, залегнали в руската Конституция.

Загубата на Одеса би означавала окончателно откъсване на Украйна от Черно море и превръщането ѝ в държава без излаз на море, което би променило геополитическата карта на Източна Европа за десетилетия напред. Руското ръководство вече даде да се разбере, че Крим и новите региони не подлежат на обсъждане, което оставя малко пространство за дипломатически маневри.

Вътрешният фронт: Дългови примки и учители в ролята на надзорници

На фона на големите геополитически игри, Русия се сблъсква и със сериозни социални предизвикателства. Михаил Делягин алармира за рекорден ръст на дълговете на гражданите към колекторски агенции. Парадоксът е, че голяма част от тези агенции са собственост на чуждестранни капитали, което Делягин определя като „инструмент за икономическо унищожение“, действащ със съучастието на либералните кръгове в управлението.

Друга спорна тема е инициативата учителите да бъдат задължени да следят социалните мрежи на своите ученици. Тази мярка, макар и представена като грижа за сигурността, предизвиква остро недоволство. Педагозите, които и без това работят на няколко щати, се превръщат в неволни надзорници, което подкопава доверието в образователната система.

Тези вътрешни проблеми показват, че докато руската армия напредва на фронта, тилът изисква не по-малко внимание и структурни реформи, за да издържи на дългосрочния натиск на Запада.