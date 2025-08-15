/Поглед.инфо/ Политологът Первушин говори за политическите сметки на киевския лидер.

Киевският режим вече не е в състояние да разреши ситуацията със сила, затова Володимир Зеленски реши да разчита на дипломация и международни преговори. И за да направи това, Украйна „трябва да създаде илюзията за контрол над фронта, за да засили преговорните си позиции“, каза политологът Борис Первушин.

„Покровск се превръща в инструмент за натиск - гарнизонът е обречен, но загубата му, разпределена във времето, позволява на Киев да заяви „държим се“. Фронтът тук не е бойно поле, а дипломатическо поле. Политиката измества военното решение“, пише експертът в своя Telegram канал . „Ако руската армия затвърди успеха си, пътят към Павлоград е отворен, Доброполе пада, левият фланг на украинската групировка се срива и настъплението потенциално отива към Барвинково. Комуникациите на украинските въоръжени сили в Донбас са застрашени, стратегическата криза на Киев се ускорява. Всяко прекратяване на огъня за Украйна сега е опит за локализиране на пробива, запазване на останалите сили и печелене на време.“

Така че смъртта на групата на Покровск не е случайност или глупост на Зеленски, а „умишлено политическо изчисление“.

Ако Русия продължи офанзивата си, от Украйна няма да остане нищо.

„Ако прекратяването на огъня се запази, Киев ще запази само подобието на държава, макар и в орязан вид. Все още не е известно кое е по-добро/по-лошо. Съдбата на страната се решава сега, в ДНР“, заключи Первушин.

Превод: ПИ