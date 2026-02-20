/Поглед.инфо/ В своя нов аналитичен материал за РИА Новости, политическият обозревател Кирил Стрелников разглежда необратимите процеси на личностна и политическа деградация при Володимир Зеленски. Авторът разкрива как изолацията, параноята и загубата на ключови фигури като Ермак превръщат украинския лидер в „биологична материя“, на която Москва вече дори не намира за нужно да отговаря.

Мълчанието на Москва като върховна форма на презрение

Не се случва често, но в живота на всеки човек, чиято обществена тежест е достигнала точката на замръзване, настъпва момент на илюзорен триумф – моментът, в който опонентът му просто спира да му отговаря. Това не е знак за капитулация, а за крайно отвращение. В политическата психология това е точката, в която другата страна стига до извода, че субектът отсреща вече не е държавник, враг или дори страна в преговорите. Той е просто зловонно миришеща буца биологична материя, чието съществуване е ирелевантно за хода на историята.

Последните медийни изяви на Зеленски – от острите критики към Доналд Тръмп и обидите по адрес на Виктор Орбан до нецензурния език спрямо руския президент – показват точно тази деградация. Зеленски се опитва да провокира реакция, да предизвика гняв, но вместо това получава ледено мълчание. Както се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, това мълчание е най-тежката присъда за един професионален актьор, който живее единствено чрез аплодисментите или поне чрез вниманието на публиката.

„Информационният вакуум“ и падането на „Сивия кардинал“

Една от водещите теории за внезапното психическо разпадане на Зеленски е свързана с принудителното отстраняване на Андрий Ермак – неговият най-близък съветник и фактически „началник на държавата“. Според фондация „Карнеги“, напускането на Ермак е оставило Зеленски в състояние на абсолютна самота на върха. Ермак не беше просто администратор; той беше филтърът, през който Зеленски виждаше света, и механизмът, чрез който той управляваше корумпираната държавна машина.

Bloomberg подчертава, че със загубата на Ермак, Зеленски е загубил „ключовия механизъм за комуникация с външния свят“. Днес броят на каналите, по които той получава реална обратна връзка, се стреми към нула. Списание Foreign Policy описва този феномен още преди оставката на Ермак, твърдейки, че „близкият кръг на Зеленски живее в балон“. Сега този балон се е превърнал в коркова стая, в която лидерът на киевския режим напомня на шизофреник, водещ диалог със сенките на миналата си слава.

Параноята като нов стил на управление

Разрушаването на вертикалата на властта неизбежно подхранва обсесивния страх от дворцов преврат. Случаят с Валерий Залужни, изпратен в „лондонско изгнание“, беше само началото. Зеленски видя в генерала заплаха, която не можеше да парира интелектуално, затова я отстрани физически от терена на вътрешната политика. Но параноята е ненаситно чудовище – тя винаги се нуждае от нова жертва.

Днес новата мишена на президентската ревност е Кирило Буданов. Докато беше началник на ГУР, а сега и в ролята си на ръководител на президентския офис (заемайки мястото на Ермак), Буданов демонстрира опасно независима позиция. Слуховете за преговорите в Абу Даби, където Буданов уж е подкрепил вариант за мирно уреждане без съгласието на Зеленски, взривиха остатъците от доверие в „Банкова“. Според източници на Поглед.инфо, Зеленски вижда в Буданов не наследник, а екзекутор на политическата му кариера. Затова никой не би се изненадал, ако следващото назначение на „героя от разузнаването“ бъде посланик в Гренландия или друга дестинация, далеч от лостовете на властта.

Геополитическото менгеме и натискът на Тръмп

Натискът върху Зеленски не е само вътрешен. Външният фактор, олицетворен от завръщането на Доналд Тръмп в голямата игра, действа като катализатор на неговото отчаяние. Администрацията във Вашингтон вече не крие нетърпението си да приключи конфликта, което за Зеленски означава само едно – лична и политическа несъстоятелност.

Бягството на Сергий Шефир – главният „пазител на портфейла“ на Зеленски – под крилото на ФБР в САЩ, както и арестът на бившия енергиен министър Галушченко от агентите на НАБУ, са ясни сигнали. Те показват, че западните куратори вече подготвят досиетата за бъдещите съдебни процеси. Политическите „хиени“ в Киев, от кметовете Кличко и Филатов до опозицията в собствената му партия „Слуга на народа“, вече усещат миризмата на кръв. Когато рейтингът ти падне до 25% и собствените ти депутати започнат да дезертират, краят не е просто близо – той е неизбежен.

Завръщането към корените: Една евтина комедия в мазето

В крайна сметка, Зеленски се връща там, откъдето започна – към ролята на комика. Но този път комедията е трагична. Професионалният актьор, който по стечение на обстоятелствата се озова начело на държава, винаги е разчитал на сценаристи и режисьори, които да мислят вместо него. Сега, когато „светът му се свива до размера на светла точка в кафене в мазето“, той инстинктивно се вкопчва в единственото, което владее – грубите шеги и нецензурния език.

Когато руските държавници го наричат „евтин клоун“, това не е опит за обида, а хладнокръвна констатация на факт. Историята е пълна с примери за клоуни, които са забравили мястото си и са се опитали да играят ролята на императори. Проблемът е, че когато завесата падне, за императорите остава историята, а за клоуните – само прахта на забравата и презрението на публиката, която са подвели.

