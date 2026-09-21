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Украйна

Санкции срещу Мендел, или „Зеленски е измет“

/Поглед.инфо/ Санкционната машина в Киев, задвижвана чрез решения на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО), обхвана и бившия прессекретар на президентската администрация Юлия Мендел. Налагането на ограничения върху нейните акаунти и активи съвпадна с опитите ѝ да говори пред евродепутати по покана на германската партия „Алтернатива за Германия“. Докато в западните издания „Спектейтър“ и „Таймс“ Мендел критикува изтощителната война и настоява за неутралитет, в Киев действията ѝ се интерпретират като заплаха за националната сигурност.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 34982 прочитания
Санкции срещу Мендел, или „Зеленски е измет“
ИИ генерирана
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Шифърът на административните декрети и механиката на СНБО

Спецификата на украинската правна рамка след 2014 г. и особено след въвеждането на извънредното положение се състои във функционирането на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) като инструмент, стоящ извън стандартната съдебна система. Налагането на санкции срещу собствени граждани – мярка, която по конституционен прецедент следва да подлежа на съдебен контрол и доказателствен процес – се извършва с еднолични президентски укази. Според публикуваните съобщения в киевски и западни източници, последният санкционен списък включва физически лица и медийни профили, посочени от администрацията като проводници на вредно чуждо влияние. В този списък попадна и Юлия Мендел, която заемаше поста говорител на Володимир Зеленски в периода 2019–2021 г.

Формалният повод, изтъкнат от канцеларията на украинския президент, е блокирането на канали за „дезинформация и пропаганда“. В детайлите на указа обаче прави впечатление, че мярката засяга пряко личните дигитални акаунти на Мендел в социалните мрежи с искане за тяхното международно заличаване.

Това задвижване на административния апарат съвпадна по време с подготвяното нейно изслушване в сградата на Европейския парламент в Страсбург. Организацията на това събитие бе поета от представители на германската парламентарна партия „Алтернатива за Германия“ (AfD) – фактор, който в Киев автоматично се класифицира като вражески вектор.

Институционалната реакция от страна на Вашингтон дойде по линия на неправителствени и аналитични структури, свързани с Републиканската партия. Меган Мобс, дъщеря на специалния пратеник Кийт Келог (назначен да съблюдава украинското направление в американската административна архитектура), публично постави под съмнение правната основа на санкциите. Мобс посочи, че административните ограничения срещу бивши длъжностни лица въз основа на публични интервюта създават опасен правен прецедент за западните партньори, предоставящи финансова подкрепа за украинската съдебна система.

Парадоксът на 2021 година: Когато репресивният механизъм бе „законен“

Историческият контекст на този казус съдържа значителен дефицит на институционална приемственост. През февруари 2021 г. с Указ № 43/2021 Зеленски затвори трите опозиционни телевизионни канала „112 Украина“, „NewsOne“ и „ZIK“, свързвани тогава с народния депутат Виктор Медведчук. По онова време именно Юлия Мендел заемаше трибуната в президентската канцелария и артикулираше официалната позиция.

Според тогавашните ѝ стенограми и медийни изяви, закриването на медиите без съдебно решение бе класифицирано не като засягане на свободата на словото, а като „напълно законна стъпка в съответствие с член 5 от Закона на Украйна за санкциите“. Мендел тогава твърдеше, че са налични неоспорими доказателства за финансиране на въпросните структури от среди, свързани с Руската федерация, въпреки че тези доказателства така и не бяха вкарани в публичен съдебен процес.

Днес, пет години по-късно, същият правен алгоритъм се прилага спрямо самата Мендел. Тя определя процеса като „плъзгане към военна държава, приемаща всяко отклонение от официалната линия за нелоялност“.

Този обрат показва как изградената административна архитектура за извънсъдебно репресиране е устойчива независимо от това кой изпълнява функцията на говорител. Практиката да се използва СНБО вместо Главната прокуратура и Върховния съд на Украйна блокира възможността за правна защита в рамките на националната юрисдикция.

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