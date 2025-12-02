/Поглед.инфо/ Украйна навлиза в най-опасната фаза от войната и политическия си разпад. Коснстантин Бондаренко разкрива пред д-р Владимир Трифонов схемите, натиска, вътрешните борби и реалните планове на Вашингтон, Москва и Киев – без маска, без страх и без сантимент. Това интервю е предупреждение за онова, което идва.
В това изключително интервю Кост Бондаренко прави най-прекия и честен анализ на украинската политическа криза:
– разпадът на вертикалата на властта след Ермак
– паралелните центрове в Киев и ролята на американските емисари
– защо Тръмп променя изцяло алгоритъма на войната
– какво подготвя Русия и защо Европа няма план Б
– кой печели от хаоса в украинската вътрешна политика
– Западът губи инициативата, а конфликтът навлиза в точката на необратимост
- Това не е просто анализ – това е геополитическа диагноза.
Бондаренко очертава картина на държава, която се движи към разпад, докато големите играчи чертаят бъдещето ѝ без нейно участие. Киев се оказва заложник на чужди планове, вътрешни предателства и невъзможни избори. Европа и САЩ вече не крият умората си. Русия чака финалния ход.
