/Поглед.инфо/ Украйна навлиза в най-опасната фаза от войната и политическия си разпад. Коснстантин Бондаренко разкрива пред д-р Владимир Трифонов схемите, натиска, вътрешните борби и реалните планове на Вашингтон, Москва и Киев – без маска, без страх и без сантимент. Това интервю е предупреждение за онова, което идва.

ОПИСАНИЕ

В това изключително интервю Кост Бондаренко прави най-прекия и честен анализ на украинската политическа криза:

– разпадът на вертикалата на властта след Ермак

– паралелните центрове в Киев и ролята на американските емисари

– защо Тръмп променя изцяло алгоритъма на войната

– какво подготвя Русия и защо Европа няма план Б

– кой печели от хаоса в украинската вътрешна политика

– Западът губи инициативата, а конфликтът навлиза в точката на необратимост

Това не е просто анализ – това е геополитическа диагноза.

ОБОБЩЕНИЕ

Бондаренко очертава картина на държава, която се движи към разпад, докато големите играчи чертаят бъдещето ѝ без нейно участие. Киев се оказва заложник на чужди планове, вътрешни предателства и невъзможни избори. Европа и САЩ вече не крият умората си. Русия чака финалния ход.

ХАШТАГОВЕ

#Бондаренко #Украйна #Зеленски #Тръмп #Русия #Геополитика #Ермак #Киев #Европа #ПогледИнфо #Анализ #Политика

Втората част гледайте тук: