/Поглед.инфо/ В северното направление на бойната линия в Украйна се наблюдава интензификация на оперативните действия, за които руски военни блогове и наблюдатели като Дмитрий Дегтярев съобщават с акцент върху тактиката на разчленяване на украинските позиции в района на Вовчанск и Сумска област. Инспекцията на министъра на отбраната Андрей Белоусов при групировката „Север“ и изявленията за освободени над 250 квадратни километра повдигат въпроса доколко настъплението към Суми е реална стратегическа цел или тактически натиск за разтегляне на украинските резерви. На заден план остават логистичните предизвикателства, използването на дронове за снабдяване и политическите сигнали от Москва за бъдещи преговорни рамки.

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Разрязване на джобовете: Анатомия на тактиката край Вовчанск

Картата на бойните действия в североизточна Украйна през последните седмици показва ясна промяна в оперативния подход на руското командване. Според твърдения на военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, разпространени в руски военни канали, оперативната периферия около Вовчанск, която първоначално е обхващала площ от над 400 квадратни километра, постепенно се разчленява на отделни, по-малки сектори. Твърди се, че зоната под контрола на украинските сили е съкратена с почти половината, като се посочва превземането на райони северно от село Малая Волчя, както и овладяването на изоставеното селище Хижняковка и Бузово.

Основният тактически похват, прилаган от групировката „Север“, се описва от аналитиците като образуване на „котли в котела“. Идеята тук не е бърз и дълбок оперативен пробив – за какъвто руската страна в този сектор очевидно няма необходимата плътност на пехотните съединения, – а системно отрязване на пътищата за снабдяване на отделни опорни пунктове. Когато разстоянието между напредващите части при Хижняковка и позициите в Комисарово се свие до под два километра, логистичният коридор за украинските подразделения в източния сектор практически спира да съществува.

Операцията при т.нар. „Планина на влюбените“ – локална височина и гориста местност с площ от около 7,5 квадратни километра – илюстрира този модел на изтощение. Според руски източници блокираните там украински групи са издържали шест дни под пълно обкръжение, преди позицията да бъде овладяна. Без възможност за ротация, подпомагане с тежка техника или доставка на боеприпаси, подобни isolated джобове неизбежно падащ под ударите на артилерията и FPV дроновете.

Въпросът обаче е доколко тези изчисления отчитат реалната цена на подобно фрагментирано настъпление.

Разтегнатият фронт, обхващащ границата от Черниговска област през Сумска до Харковска, изисква огромни ресурси за запечатване на периметъра. Ако украинското командване успее да поддържа контрабатареен огън от по-задни позиции, темпото на свиване на тези 310 квадратни километра може значително да се забави.

Белоусов в щаба на групировка „Север“: Технократският одит на бойното поле

Посещението на руския министър на отбраната Андрей Белоусов в командния пункт на групировката „Север“ носи далеч по-важни белези от обикновена протоколна инспекция. Отказоустойчивостта на руската военна машина след рокадите в Министерството на отбраната се измерва именно през оптимизацията на снабдяването и премахването на дублиращите бюрократични звена.

Белоусов, чийто профил е изцяло макроикономически и административен, търси конкретни метрики: разход на боеприпаси спрямо унищожена техника, ефективност на РЕБ системите и логистична автономност на предния край.

Интересен детайл от съобщенията за визитата е акцентът върху създаването на логистични мрежи, базирани изцяло на безпилотни летателни апарати. В условия, в които стандартният колесен и гъсеничен транспорт бива унищожаван на километри преди предната линия от FPV дронове, доставка на боеприпаси, вода и медицински средства с дронове става единственият начин за поддържане на изолирани групи. Белоусов е бил запознат с модификации, извършени директно от войниците на терен, за заобикаляне на украинските средства за радиоелектронна борба (РЕБ).

Генерал-полковник Евгений Никифоров, командващ групировката, е докладвал за освобождаването на 250 квадратни километра и 10 населени места в Сумска област, както и за допълнителни 212 квадратни километра в североизточна Харковска област.

Зад тези цифри обаче стои въпросът за промишления капацитет. Доколко руските държавни предприятия от ВПК могат да фабрикуват модифицирани летателни апарати със защитени честоти в серии от десетки хиляди бройки, без да разчитат на занаятчийски работилници по места?