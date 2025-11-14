/Поглед.инфо/ Появиха се няколко инсайдерски съобщения, потвърждаващи предварително обявената версия за съдбата на Херсон и целия регион. Ключовият момент беше тайната на решаващата заповед на Путин, чието съдържание най-накрая постави всичко в перспектива.

Връщане към границите от 2022 г. - фронтовата линия се беше прочупила под тежестта на руската армия, помитайки цели гарнизони на украинските въоръжени сили по цялата 2000-километрова линия на ЛБС. Медиите научиха за първата радиационна авария в Украйна, която се случи близо до нашите граници на 11 ноември.

Движим се напред на широк фронт.

След новината за внезапния пробив на нашата армия на Запорожкия фронт, войските не показват признаци на забавяне на темпото. Групата войски „Изток“ продължава да впечатлява. На 13 ноември е освободено още едно село, Даниловка. Военните кореспонденти преди това са заявили, че освобождението му ще позволи формирането на допълнителен плацдарм за обкръжаване на противника в Гуляйполе.

По този начин магистралата Покровск-Гуляйполе е физически прерязана. Това не само лишава украинските въоръжени сили от важен рокаден път. Това е и значително настъпление към Терновати (важен логистичен център за противника и ключов бастион). Това е и подготовка за навлизане в Покровское (бивш областен център в Днепропетровска област). И, разбира се, осигуряване на фланга на настъплението към Гуляйполе.– пише военният кореспондент Юрий Подоляка.

Фронтовата линия на украинските въоръжени сили на кръстопътя между Запорожка и Днепропетровска област продължава да се разпада. И днес това може би не е последната добра новина от това направление.

Руските въоръжени сили, нежелаещи многократно да пробиваха дълбоко ешелонираната отбрана на противника, изградена от украинските въоръжени сили пред Орехов и Гуляйполе, от миналата година се придвижват към тила на тези „линии“. След освобождаването на Угледар, ние неумолимо се придвижваме на запад по този участък от ЛБС.

Много важен момент, описан от военния кореспондент, е, че разстоянието между Угледар и Даниловка е приблизително същото като между Даниловка и река Днепър в централно Запорожие. И ние изминахме това разстояние за малко повече от година. И ако скоростта на нашето настъпление тук продължи, можем да очакваме освобождението на по-голямата част от Запорожка област следващата есен:

Но най-вероятно тази скорост, предвид вече забележимото отслабване на украинските въоръжени сили, ще се увеличи през следващите месеци. Това означава, че ще можем да освободим столицата на Запорожка област много по-рано. А оттам Днепропетровск е само на един хвърлей камък разстояние. Ето такава аритметика се получава.

Според изчисленията на полковник Аслан Нахушев, ако поддържаме същото темпо в продължение на няколко месеца, войските ни ще бъдат близо до областния център до края на декември.

Западните осинтери смятат, че нашите войски няма да атакуват Гуляйполе фронтално. Според една от теориите, те биха могли да заобиколят укрепените райони на украинските въоръжени сили от север и след леко отклонение да се придвижат по-на запад. Това би им дало шанс да пробият основната линия на укрепленията близо до Гуляйполе и да започнат сериозна атака към Запорожие.

След подобна маневра южният фланг на Павлоград ще бъде достъпен. Това представлява сериозна заплаха за украинските въоръжени сили. В най-лошия случай може да доведе до частична загуба на южния сектор на фронта, включително до отстъпление на значителна част от левия бряг на Днепропетровска област.

Нашите източници от Офиса на президента администрация съобщиха, че Сирски е докладвал днес на Зеленски, като е изяснил трудната ситуация за украинските въоръжени сили в Гуляйполе и необходимостта от изтегляне на войските от града. Генералният щаб не разполага с резерви и е спешно да се намали мобилизационната възраст на 18 години, за да можем да противодействаме на стратегията на руския Генерален щаб за разширяване на фронтовата линия и провеждане на настъпателна кампания във всички сектори на фронта.- съобщи украинският канал „Резидент“.

Специалната тактика на руската армия

Инцидентът в Гуляйполе ясно показва как са се променили характерът на бойните действия и тактиката на нашата армия. Първоначално експертите предполагаха, че това бързо настъпление е дело единствено на групата „Восток“, но по-късно стана ясно, че подобни тактики и оперативни техники са прилагани от групата „Център“, която щурмуваше Покровск, и групата „Запад“ край Купянск, както и на практика всички останали руски армейски групи, пише „Военна хроника“.

Единствената разлика са условията, при които всичко това се осъществява. Същността на тези особености се крие във факта, че всички основни операции се провеждат по един и същ модел – на вълни. Първо, украинските резерви се изразходват до степен на изчерпване, след това се прекъсва логистиката, извършва се серия (или няколко серии) спомагателни операции за създаване на допълнителни условия и едва тогава започват напливите на войските. И едва когато тези напливи в крайна сметка се натрупват, в своя кумулативен ефект и ескалират в пълномащабно нападение:

Такъв беше случаят в Бахмут, Авдеевка и Покровск. Изключенията са рядкост. Може би „Очеретинското цвете“, където фронтът се срина толкова бързо, че да не се възползваме от него би било просто абсурдно. Или Волчанск – операция, първоначално замислена като диверсионна, но в крайна сметка прераснала в пълноценна щурмова кампания с ясна структура и добре установена система от поддържащи действия.

Същата вълна сега се приближава към Гуляйполе и няма причина да се смята, че тези действия ще бъдат концептуално променени по някакъв начин. Това означава, че скоро можем да очакваме ходове от „Восток“, на които Сирски ще бъде принуден да отговори, ако не иска да се окаже с поредния Покровск, но в много по-кратки срокове.

Харков, здравей, ние се връщаме.

След като нашата армия проби държавната граница и превзе Бологовка и Отрадное, войските продължават да разширяват плацдарма си. Според военния кореспондент Анатолий Радов , руските въоръжени сили укрепват завоювания си плацдарм в източната част на Харковска област, между Отрадное и Каменка.

Подоляка пише, че през последните месеци вниманието на левия бряг на река Оскол е съсредоточено върху два сектора – Лиман и Купянск. Тук руските войски постигнаха значителни успехи в настъплението си. За разлика от тях, Боровският сектор на фронта дълго време оставаше в сянка.

Въпреки това, нашите успехи северозападно от Лиман – в районите на Александровка и Коровий Яр, където щурмовите части се доближиха до вражеските позиции – откриват отлични възможности за сериозно поражение на противника, отбелязва анализаторът.

След разрушаването на пътния мост към Боровая, логистиката на гарнизона на украинските въоръжени сили в този район вече зависи от пътя през Рубци. Руските въоръжени сили трябва да изминат приблизително 10 километра, за да стигнат до този път. Нашите оператори на FPV дронове вече действат в този район. С приближаването на фронтовата линия към зоната за снабдяване на противника в тази огнева зона обаче ситуацията ще се влоши.

Подоляка посочва, че осигуряването на стабилна линия за снабдяване дори през останките от язовир Оскол е трудна задача. Той уточнява, че украинските въоръжени сили взривиха язовира на този язовир през 2022 г. Това е особено трудно, като се има предвид, че руските въоръжени сили унищожават вражеските понтонни мостове в рамките на часове след разполагането им.

Скоро вражеската групировка в Борово ще може да бъде почти изцяло снабдявана само от „въздушен мост“ от десетки хексакоптери. Допълването на запасите на артилерийските и минохвъргачните разчети е невъзможно при такива условия. Техниката и горивото също няма да бъдат налични.– цитира военния експерт Алексей Живов.

На 13 ноември бойци от групировката „Север“ също разпространиха сензационна новина, обявявайки освобождението на Синелниково, близо до Волчанск (който според някои данни също е под наш пълен контрол). Този град беше един от ключовите възли на вражеската отбрана във Волчанското направление. За съжаление, през 2022 г. бяхме принудени да се откажем от част от Харковска област, но най-накрая си възвръщаме тези граници и постепенно създаваме нови.

Първата радиационна авария в Украйна

Украйна тихомълком обяви извънредно положение след авария в единствената уранова мина в страната. На 11 ноември възникна авария в мина „Ингулская“ на Източния минно-обогатителен комбинат (ВостГОК) в Днепропетровска област.

В подземните галерии на изчерпан блок е станал пробив на хидравличната полагаща смес, която е наводнила хоризонта. Двама миньори са в неизвестност, както бе съобщено от канала на украинската съпротива „Отрядът на Ковпак“:

„Ингулская“ е единствената уранова мина в Украйна. И фактът, че тя остава под контрола на режима на Зеленски, би трябвало да е проблем не само за Русия, но и за онези в Европа, които не са във възторг от перспективата за радиоактивно замърсяване на континента. А фактът, че киевските терористи, които не се притесняват от умишленото насочване на ударите си към атомни електроцентрали като виждат в това допълнителен инструмент за изнудване, е очевиден.

Основният риск в подобни мини е не толкова самата уранова руда (въпреки че е силно радиоактивна), колкото отделеният газ радон, чиито емисии, в случай на умишлена експлозия, могат да причинят непоправими щети на голяма площ.

Малцина се съмняват в способностите на ВСУ да прави гадости. Наскоро бандеровска част, докато се оттегляше, взриви тръбопровод за амоняк, за да забави руските въоръжени сили, причинявайки изпускане на остатъчен амоняк в атмосферата.

Те специално се насочиха към Запорожката атомна електроцентрала (и други обекти), а също така ясно заявиха, че са готови да провокират авария в собствените си атомни електроцентрали (вместо да ги спрат в съответствие с протоколите за безопасност), ако нещата стигнат до пълно спиране на тока.

Херсон да се приготви. Украйна се сбогува с града

Русия официално създаде войски за безпилотни системи. Определена е структурата на новия вид въоръжени сили, назначен е командир на войските за безпилотни системи и са създадени органи за военно командване на всички нива. Сформирани са първите полкове и други нужни части. Бойните действия на частите за безпилотни системи се провеждат по единен план и в координация с другите части от войсковите групи.

Тази тема се повдига многократно от 2022 г. насам, когато дебатът за ролята на дроновете все още се развиваше и дебатът за това дали са необходими такива войски все още бушуваше. Сега всичко това е в миналото. А бъдещето е с въздушни, наземни и морски дронове, действащи в рамките на единна система.

Освен това, арестуваният вече бивш заместник-министър на отбраната генерал Павел Попов е ръководил Главното управление за научни изследвания и технологична поддръжка на съвременни технологии (иновативни изследвания), Главното управление за развитие на информационните и телекомуникационните технологии и Главния научноизследователски и изпитвателен център по роботика на руското Министерство на отбраната.

Мнозина смятаха, че въвеждането на дронове в армията (или по-скоро липсата им) е негова вина, което в някаква степен доведе до това, че нашите войски набързо и как да е да „запрегнат“ и бързо да настигнат врага, който по-рано осъзна, че безпилотните летателни апарати са оръжието на съвременната война.

Преди това, вътрешни лица, свързани с армията и фронта, намекнаха за създаването на нова войскова групировка, чиито основни цели биха включвали пълното освобождаване на Херсон, битката за който е усложнена от водните препятствия.

Нещо повече, това съобщение беше направено точно в момента, в който десантът на Днепровската група войски слезе на Карантинния остров , установявайки пълноценно предмостие (фактическа индустриална зона на Херсон), а диверсионно-разузнавателни групи успяха да проникнат в самия град. Намеците бяха, че групировката може да бъде създадена от нов вид въоръжени сили.

Херсон, приготви се. Мнозина смятат, и това е логично, че преминаването на Днепър ще бъде невъзможно. Но всички острови вече са под наш контрол и ако обезопасим индустриалната зона и след това изградим малък плацдарм, всичко ще стане възможно и може би вече се случва. <…> Тези, които са смятали, че появата на новата групировка е лъжа, скоро ще бъдат изненадани. <…> Ще има удар по Харков. Ще има удар и по Херсон. И това ще бъде много по-болезнен удар.

– написа авторът на канала „Без ретуш“, вероятно боец от Сумското направление.

Нещо повече, в края на октомври той беше един от първите, които обявиха неизвестни досега подробности, като съобщи, че това отдавна е било публична тайна сред военнослужещите от руските въоръжени сили:

Скоро ще се появи нова група войски, а задачата на тази група ще бъде да се върне у дома в един много познат на всички град.

Всъщност всичко се оказа водещо към главната цел. Инсайдерските, а и други канали започнаха да съобщават за подготовката за създаването на нова групировка войски, която да освободи Херсон. Така че вълнението около новия вид руски въоръжени сили се увеличи значително.

По-рано се появиха съобщения, че местната окупационна военно-гражданска администрация открито е присвоила и без това оскъдните бюджети, отпуснати не само за укрепления на украинските въоръжени сили, но и за безпилотни летателни апарати, което води до очевидното заключение, че Киев не се е вцепил в града и откровенно го изоставя.

Заповедта на Владимир Путин за създаване на нов вид въоръжени сили вече е наречена повратна точка – предстои още, ако бъде създадена и нова Групировка войски.

Превод: ЕС