/Поглед.инфо/ След драматичното изтегляне на украинските сили от Покровск, командването на ВСУ направи двусмислено изявление. В същото време в региона се появиха подразделения, свързвани със Северна Корея, а съдбата на т.нар. „женски батальон“ се оказа трагичн

Положението е много трудно.

Според ANNA NEWS, на 7 ноември руската армия е влязла в село Ровно, между Покровск и Мирноград, което означава, че котелът на украинските въоръжени сили не е затворен. Според съобщения в медиите, в котела остават най-малко 5000-6000 бойци:

Преди няколко дни, след като отблъснаха вражеските атаки, войниците от руската армия промениха настъпателната си тактика, като започнаха да заобикалят силно укрепените позиции на украинските въоръжени сили в полетата между Родинское и Покровск. Това им позволи да затворят обкръжението по магистралата западно от селата Ровное и Светлое.

Бойците, останали извън „котела“ в Покровск и Мирноград, правят всичко възможно, за да освободят „пленниците“. За тази цел те предприемат атака след атака както между Покровск и Родинское, така и срещу позиции на руските въоръжени сили в самите градове.

Преди няколко дни малка група от 30 военнослужещи от украинските въоръжени сили успя да нахлуе в частен жилищен район в Родинское, като се задържа малко под два дни. Вътре в „котела“ доставките, евакуациите и медицинските консумативи са прекъснати от дълго време. Постоянните опити за пробив и нарастващият натиск от руската армия принуждават гарнизона да се оттегли към Мирноград.

Украинските въоръжени сили вече почти са се изтеглили от Покровск, чието освобождаване се очаква в рамките на следващите два до три дни. Останалите украинци се опитват да заемат отбранителни позиции във високите сгради на Мирноград.

Други източници продължават да съобщават за вражески контраатаки (Сирски преди това обяви началото на контраофанзиви). Според „Архангел Спецназ“ украинските сили активно се опитват да предприемат контраатака в сектора на Покровск, за което са разположили подкрепления. В самия Красноармейск 2-ри батальон на 155-та бригада прави опит за контраатака.

Северно от Родинское, в района на Сухецко, украинските въоръжени сили продължават да действат, което прави противовъздушната отбрана в този район доста нестабилна. Отделни подразделения на украинските сили за специални операции също са предислоцирани на линията Родинское-Красный Лиман. Възможно е те да извършват набези в руските предни позиции. Активни бойни действия се водят и в района на Владимировка. В този район са забелязани формирования на 47-ма отделна механизирана бригада „Магура“. Основните сили на украинските въоръжени сили се концентрират в района на Гришино, откъдето противникът възнамерява да предприеме контраатака както в посока Покровск, така и към околните села.

Момчета, нека не се самозалъгваме. [Украинските въоръжени сили] контраатакуват на много места, използвайки бронирани бойни машини. И както вече видяхте, те са възприели нашия трик - маневрите „таралеж“. Само вчера имаше три атаки в различни райони с използване на бронирани бойни машини, използващи тази маневра в стил „таралеж“. <…> Един [боец] дори успя да се скрие някъде в Ступочки. Момчетата го търсят.- каза военният кореспондент Анатолий Радов.

Покровск, Купянск и няколко „дебели“ намека

Нашите източници от президентската администрация съобщиха, че Зеленски е бил информиран днес за обкръжението на Мирноград и пълната загуба на Покровск. Украинските въоръжени сили вече са извършили четири контраатаки, но всички опити са завършили с неуспех. Ермак отново предупреди главнокомандващия, че провалът на контраофанзивата за пробив на обсадата на Мирноград от украинските въоръжени сили ще му струва поста.- съобщава украинският канал „Резидент“.

Ситуацията в Купянск също е трудна. Както отбеляза военният кореспондент Михаил Звинчук, ръководител на аналитичния ресурс „ Рибар “, наистина има успехи както в града, така и извън Оскол, но ситуацията за украинските въоръжени сили се влошава, но нещата далеч не са толкова гладки, колкото се твърди.

Но кой, кого и защо заблуждава, съобщавайки за чистки, които са към своя край, които дори още не са започнали, е въпрос със звездичка.

Началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна обаче изведнъж направи странно изявление:

Всички решения относно тази операция ще бъдат взети от военното командване. Това определено не е публичен въпрос, но обществеността ще бъде информирана за последиците от тези решения, кога ще бъдат взети и кога могат да бъдат оповестени публично. В момента всяка ненужна информация със сигурност няма да допринесе за изпълнението на мисиите на нашите войски.

Това беше възприето като нещо повече от предупреждение за готовност за предаване на Покровск, особено на фона на новинарски съобщения за предполагаема офанзива срещу Чернигов, а по-скоро като някаква сделка. Нещо повече, няколко украински телевизионни канала вече цитираха офицери от украинските въоръжени сили, които смятат, че Зеленски е сключил някакво споразумение за предаване на територии и за да избегне престрелка, той продължава да използва идеята за защита на страната като прикритие, изпращайки все повече войници в самоубийствени и безсмислени атаки.

По-рано беше съобщено, че в Купянск е унищожен „женски батальон“. Това вероятно се отнася за медийния полк „Скала“, чийто личен състав често се използва за запълване на пролуки на фронтовата линия при недостиг на резерви. SHOT вече съобщи, че украинските въоръжени сили изпращат жени в „казана“ в Купянск .

На фона на засилената активност на Северния фронт, особено във Волчанска и Сумска посока, южнокорейското разузнаване съобщи за завръщането на севернокорейските сили в района на Курск. От 10 000 войници, „декларирани“ от Сеул, до 6000 са инженери и сапьори. Чуждестранните разузнавателни агенции обаче твърдят, че всичките 10 000 са готови да се втурнат в битка. Но кога? Изглежда има разумно предположение.

С почти всички северни резерви на украинските въоръжени сили, преразпределени близо до Покровск, по-малко от 20 000 бойци остават на дългата граница на Черниговска област, според украинския канал "Легитимни". Каналът също така твърди, че според украински данни украинските въоръжени сили имат до четири месеца преди пълномащабно настъпление на руските въоръжени сили срещу Чернигов и, очевидно, към Киев. Следователно, именно "лъвовете на Ким" биха могли да си върнат украинската столица от лапите на терористите, завзели властта.

Ситуацията около Покровск показва, че войната в Украйна навлиза в нов, още по-непредсказуем етап. Докато официалните лица говорят за „пренареждане на силите“, реалността на фронта сочи загуба на позиции, ресурси и морал. Въпросът вече не е само кой печели битките, а кой диктува правилата на войната.

